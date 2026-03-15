ข่าวกีฬา

สาเหตุ F1 สั่งยกเลิก “บาห์เรน-ซาอุฯ” กรังด์ปรีซ์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 13:45 น.
53
F1 สั่งยกเลิก บาห์เรน และ ซาอุดีอาระเบีย กรังด์ปรีซ์
ภาพ @AP

สมาพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) และฟอร์มูลาวัน (F1) ออกแถลงการณ์ร่วมยืนยัน ยกเลิกการแข่งขันรายการ บาห์เรน กรังด์ปรีซ์ และ ซาอุดีอาระเบีย กรังด์ปรีซ์ ที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2569 อย่างเป็นทางการแล้ว เนื่องจากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงจนเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักแข่งและทีมงาน

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เอฟไอเอ (FIA) อ้างเหตุผลของสนามซาคเฮียร์ กรังด์ปรีซ์ (Sakhir Grand Prix) ในบาห์เรน ตั้งอยู่ห่างจากฐานทัพเรือของสหรัฐฯ เพียง 32 กม. ซึ่งฐานทัพดังกล่าวตกเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยขีปนาวุธของอิหร่านไปก่อนหน้านี้

ปัจจุบันมีอุปกรณ์บางส่วนของหลายทีมติดค้างอยู่ในบาห์เรนตั้งแต่ช่วงทดสอบก่อนเปิดฤดูกาล (Pre-season testing) และผู้บริหารเอฟวัน (F1) ไม่ต้องการส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่ามหาศาลเข้าไปเพิ่มในพื้นที่ที่อาจกลายเป็นเขตสงครามจนไม่สามารถนำกลับออกมาได้

สเตฟาโน โดเมนิคาลี ซีอีโอของรถสูตรหนึ่งระบุว่า การยกเลิกเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดในสภาวะปัจจุบัน แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เราขอขอบคุณผู้จัดงานและเอฟไอเอที่เข้าใจในความรับผิดชอบนี้ เราหวังว่าจะได้กลับไปจัดการแข่งขันอีกครั้งทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

ด้าน โมฮัมเหม็ด บิน สุลาเย็ม ประธานเอฟไอเอย้ำชัดว่า ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนในชุมชนมอเตอร์สปอร์ตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

แฟนกีฬาสวมหมวกที่มีลวดลายเฟอร์รารี่ ก่อนการแข่งขันสปรินต์เรซของรายการฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์จีน ที่สนามเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026
แฟนกีฬาสวมหมวกที่มีลวดลายเฟอร์รารี่ ก่อนการแข่งขันสปรินต์เรซของรายการฟอร์มูล่าวัน กรังด์ปรีซ์จีน ที่สนามเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2026 (AP Photo/Vincent Thian)

กระทบปฏิทินการแข่งขัน เว้นว่างยาว 5 สัปดาห์

การยกเลิกครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตารางการแข่งขันในปี 2026 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเอฟวันยืนยันว่า จะไม่มีการหาสนามอื่นมาแข่งขันแทนในเดือนเมษายน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขนส่งและเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ส่งผลให้หลังจากจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่น (29 มี.ค.) แฟนความเร็วจะต้องรอไปอีกถึง 5 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มการแข่งขันสนามที่ 4 ที่ ไมอามี ในวันที่ 3 พ.ค. 2026

นอกจากนี้การแข่งขันฟอร์มูลา 2, ฟอร์มูลา 3 และ เอฟวัน อะคาเดมี ที่มีกำหนดแข่งในช่วงเวลาดังกล่าวถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

การหายไปของ 2 สนามยักษ์ใหญ่ในตะวันออกกลางทำให้ฤดูกาล 2026 เหลือการแข่งขันเพียง 22 สนาม โดยช่วงเวลาที่ว่างเว้นไป 5 สัปดาห์นี้ แต่ละทีมจะใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวรถภายใต้กฎระเบียบใหม่ของปีนี้ต่อไป.

ที่มา : เดอะการ์เดี้ยน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

