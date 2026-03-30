บช.น. แจงไวรัลตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถูกปิดขึ้นชั้นสองไม่ได้ ใช้ป้องกันคนเร่ร่อน

บช.น. แจงไวรัล สน.สุทธิสาร ถูกปิดขึ้นชั้นสองไม่ได้ ใช้ป้องกันคนเร่ร่อน เนื่องจากเคยมีคนเคยเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับอาคาร
จากกรณีไวรัลที่มีการเผยแพร่ภาพ ตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง ซึ่งพบว่าทางขึ้นชั้น 2 โดนปิดตาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถึงการออกแบบนั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้น พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ได้รายงานว่าที่ทำการ สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)
เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่ และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ในบางส่วนของอาคาร ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก ที่เคยมีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปภายในอาคารและขึ้นไปยังชั้นบน ระหว่างที่ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุง ส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน และการปิดดังกล่าวสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการบริการอย่างดีที่สุดต่อไป
