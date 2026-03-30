ข่าว

บช.น. แจงไวรัลตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถูกปิดขึ้นชั้นสองไม่ได้ ใช้ป้องกันคนเร่ร่อน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 07:42 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 07:42 น.
บช.น. แจงไวรัล สน.สุทธิสาร ถูกปิดขึ้นชั้นสองไม่ได้ ใช้ป้องกันคนเร่ร่อน เนื่องจากเคยมีคนเคยเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับอาคาร

จากกรณีไวรัลที่มีการเผยแพร่ภาพ ตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง ซึ่งพบว่าทางขึ้นชั้น 2 โดนปิดตาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถึงการออกแบบนั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้น พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ได้รายงานว่าที่ทำการ สน.สุทธิสาร แห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดทำการ เนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR)

เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่ และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ในบางส่วนของอาคาร ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก ที่เคยมีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปภายในอาคารและขึ้นไปยังชั้นบน ระหว่างที่ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุง ส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน และการปิดดังกล่าวสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการ และทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการบริการอย่างดีที่สุดต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button