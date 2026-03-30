กองทัพเรือ ออกโรงโต้เขมร วางคอนเทนเนอร์ ไม่ถือเป็นการละเมิดอธิปไตย ชี้มีคนยั่วยุและรือทำลาย ทำให้ต้องเสริมการป้องกัน
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะทูตนานาชาติ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ลงพื้นที่บริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย ต่อมา มีการรายงานข่าว และเผยแพร่ภาพของการลงพื้นที่ดังกล่าวว่า การดำเนินการของฝ่ายไทย รวมถึงการวางตู้คอนเทนเนอร์ของฝ่ายไทย ในบริเวณนั้น เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ขอชี้แจงว่า การดำเนินมาตรการของฝ่ายไทย ในการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ และเสริมแนวลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าว มีสาเหตุจากการยั่วยุ และการรื้อทำลายเครื่องกีดขวางเดิม โดยบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จึงมีความจำเป็น ต้องป้องกันต่อการยั่วยุ จากผู้ที่มีเจตนาไม่ดี และลดโอกาสการกระทบกระทั่งระหว่างกำลังทหารของทั้งสองฝ่าย อันอาจนำไปสู่การยกระดับสถานการณ์ โดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ แนวการวางตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นการวางเท่าที่จำเป็นในบางจุดเท่านั้น รวมถึงแนวลวดหนามในบางช่วง ยังคงเป็นไปตามแนววางกำลังเดิม (troop deployment line) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ ตามข้อ 2 ในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “to maintain current deployment troop without further movement” หรือให้ทั้งสองฝ่ายคงสภาพการวางกำลังเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังเพิ่มเติมแต่อย่างใด
กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า การดำเนินการของฝ่ายไทย มิได้มีเจตนารุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน แต่เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของถ้อยแถลงร่วม และหลักการป้องกันตนเอง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน เพื่อต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และสามารถควบคุมการยั่วยุ ที่จะเกิดขึ้น จากผู้ไม่หวังดีได้
