ฝุ่น PM2.5 เหนือ-อีสานวิกฤตหนัก เตือนระดับอันตราย ซ้ำไทยไร้ฝนช่วยอีก 7 วัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 18:08 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 18:08 น.
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ-อีสานวิกฤตหนัก

วิกฤตฝุ่นพุ่ง PM2.5 ภาคเหนือ-อีสานระดับอันตราย สีแดงเข้มหลายจังหวัด พบจุดความร้อนเพื่อนบ้านพุ่งหมื่นจุดบวกลมพัดเข้าไทย คาด 7 วันนี้ไร้ฝนช่วย สั่งหน่วยงานรับมือด่วน กางแผนใช้โดรนสกัดไฟพื้นที่เข้าถึงยาก

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2569 พบว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่นละอองในระดับอันตราย โดยเฉพาะภาคเหนือที่ค่าฝุ่นพุ่งสูงเป็นพื้นที่สีแดงเกือบยกภาค

  • ภาคเหนือ : สถานการณ์หนักที่สุด วัดได้ 28.2 – 198.3 มคก./ลบ.ม. พื้นที่สีแดงเข้มครอบคลุม เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และตาก

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วัดได้ 32.5 – 88.5 มคก./ลบ.ม. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีส้ม แต่จังหวัดนครพนมยังคงวิกฤตเป็นพื้นที่สีแดง

  • ภาคกลางและตะวันตก : 20.3 – 35.7 มคก./ลบ.ม.

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล : 16.4 – 31.8 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคตะวันออก: 17.8 – 35.0 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคใต้ : อากาศดีที่สุด วัดได้ 12.7 – 16.0 มคก./ลบ.ม.

ข้อมูลดาวเทียมวันที่ 28 มีนาคม พบจุดความร้อนในประเทศไทยสูงถึง 4,291 จุด โดยร้อยละ 85 เกิดในพื้นที่ป่า จังหวัดที่พบมากที่สุดคือ เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ขณะที่สถานการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านน่ากังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมียนมาที่พบจุดความร้อนสูงถึง 10,834 จุด ตามด้วย สปป.ลาว 4,157 จุด ซึ่งกระจุกตัวอยู่ประชิดชายแดนไทย

นอกจากนี้ กระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดพามวลฝุ่นและควันจากภายนอกเข้ามาสมทบ ประกอบกับพยากรณ์อากาศ 5-7 วันข้างหน้า ฝนมีแนวโน้มขาดช่วง ทำให้สภาพอากาศปิด ฝุ่นสะสมตัวได้ง่ายและไฟป่ามีโอกาสลุกลามรวดเร็ว

ภาครัฐได้ระดมกำลังพลและเทคโนโลยีเข้าจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยใช้โดรนและอากาศยานบินตรวจหาจุดเกิดไฟและเข้าดับไฟในพื้นที่สูงชันที่เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าถึงยาก รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เคาะประตูบ้านทำความเข้าใจกับชาวบ้านขอลดการเผา พร้อมแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ส่งข้อความเข้ามือถือประชาชนโดยตรงเพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติตัว

กรมควบคุมมลพิษส่งหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออกเพื่อประสานเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อสายตรงผ่านกลุ่ม Hotline Clear Sky ถึงอธิบดีสิ่งแวดล้อมเมียนมาและลาว ขอความร่วมมือเร่งดับไฟป่าในพื้นที่ของตนเองโดยเร็ว

ศกพ. ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด และดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ และติดตามสถานการณ์เรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือเว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th

เตือนค่าฝุ่นภาคเหนือและอีสานระดับอันตราย
ภาพจาก : air4thai

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมมลพิษ

ข่าวล่าสุด
หนุ่มไทยกดน้ำร้อนใส่ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนจ่ายเงินที่ญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

อย่าหาทำ! คนไทยแกะคัพราเมง-ใส่น้ำร้อน ก่อนจ่ายเงิน ทัวร์ลงยับ ถูกพนง. ตำหนิ

1 นาที ที่แล้ว
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ-อีสานวิกฤตหนัก ข่าว

ฝุ่น PM2.5 เหนือ-อีสานวิกฤตหนัก เตือนระดับอันตราย ซ้ำไทยไร้ฝนช่วยอีก 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุมที่ 19 คืออะไร ไลฟ์สไตล์

“หลุมที่ 19” คืออะไร? จากวงเหล้าสู่รหัสลับการ “ไปต่อ” นอกรอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ๊ส ลั่นโพสต์ก่อนปลิว-ป๋าชู ไลฟ์แฉเงินหาย งัดความจริงป้อง “บอล เชิญยิ้ม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบนัสเจเทคโตะ บางปะกง เศรษฐกิจ

ลูกจ้างเฮ โรงงานดัง แจกโบนัส 6 เดือน พ่วงขวัญถุง 55000 บ. สวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 1 เมษายน 69 เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร 1 เมษายน 69 รวมโพยสำนักดัง ทะเบียนรถนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสภ แม่ใจ ไม่ช่วยไปส่งเติมน้ำมัน ข่าว

ตร.แจงแล้ว หลังดราม่าหนุ่มส่งสัปปะรดน้ำมันหมดอัดคลิปโวย เจอด่าไอ้ทุย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พัทยาเดือด! “สาวสองไทย” เปิดศึกตบสนั่นต่างชาติผิวดำ ปมแย่งพื้นที่ขายบริการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว มยุรีย์ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้าง แก้สายตา-ลอกต้อกระจก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? นักร้องลูกทุ่งคนดัง ปิดตาพันแผล แฟน ๆ ส่งกำลังใจแน่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน คอนเฟิร์ม คนละครึ่งพลัสมาแน่ แม้มีวิกฤตนำ้มัน เศรษฐกิจ

อนุทิน พูดแล้ว คนละครึ่งพลัส ไปต่อไหม? แม้วิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกไฟไหม้ตึกสูง “ไท่หยวน” เผาวอดผนังอาคารดับ 1 เจ็บระนาว 25 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.เซนต์ยอแซฟยานนาวาแถลงปมเด็กจมน้ำ ข่าว

โรงเรียนดัง แจงกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต อาลัยสุดซึ้งกับการสูญเสีย เร่งสอบข้อเท็จจริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พฤหัสน้อย นักมวยถูกวางยา ข่าวกีฬา

หามนักมวยส่งรพ.ด่วน! หลังแพ้ศึกเวทีกำปั้นดัง คาดถูกวางยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันมีพอเติม ข่าว

กรมธุรกิจพลังงาน ยืนยัน “น้ำมันเพียงพอ” ตรวจสอบเข้มทั่วประเทศ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.เฮนรี ลี ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับโลก เสียชีวิตวัย 87 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์โลก ผู้พลิกโฉมสืบสวนคดีดัง จากไปสงบวัย 87 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมนค่าเทอมลูก บันเทิง

ดีเจแมน รับหย่า “ใบเตย อาร์สยาม” เตือนคนพาดพิงอย่าล้ำเส้น !

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภาคเหนือวิกฤตหนัก ชาวเชียงใหม่เลือดกำเดาทะลัก ฝุ่นพิษพุ่งสีแดงเข้มทั่วเมือง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขอตำรวจไปส่งเอาน้ำมัน ข่าวภูมิภาค

หนุ่มส่งสับปะรดอัดคลิปโวย แค่ขอตร.ขับรถส่งเอาน้ำมัน กลับโดนด่าแรง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พินัยกรรมทุนการศึกษาเด็ก ข่าวภูมิภาค

“ครูจุรีพรรณ” แม่พิมพ์สตรีภูเก็ต มอบทรัพย์สินทั้งหมดตั้งทุนการศึกษาศิษย์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 10 เมษายนนี้ ก่อนสงกรานต์ เศรษฐกิจ

โอนชัวร์ 3 กลุ่ม เงินเข้าบัญชีสูงสุด 1000 บาท 10 เมษายนนี้ ทันใช้สงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันที่ 29 มีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มี.ค.69 เช็กเลย “ดีเซล-โซฮอล์” ลิตรละกี่บาท?

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 บันเทิง

ประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ 2026 นักร้องลูกทุ่ง ความสามารถรอบด้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หลุดภาพอาคารใหม่ “สน.สุทธิสาร” บันไดชั้น 2 ขึ้นไม่ได้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มไทยกดน้ำร้อนใส่ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนจ่ายเงินที่ญี่ปุ่น

อย่าหาทำ! คนไทยแกะคัพราเมง-ใส่น้ำร้อน ก่อนจ่ายเงิน ทัวร์ลงยับ ถูกพนง. ตำหนิ

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
หลุมที่ 19 คืออะไร

“หลุมที่ 19” คืออะไร? จากวงเหล้าสู่รหัสลับการ “ไปต่อ” นอกรอบ

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569

แจ๊ส ลั่นโพสต์ก่อนปลิว-ป๋าชู ไลฟ์แฉเงินหาย งัดความจริงป้อง “บอล เชิญยิ้ม”

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
โบนัสเจเทคโตะ บางปะกง

ลูกจ้างเฮ โรงงานดัง แจกโบนัส 6 เดือน พ่วงขวัญถุง 55000 บ. สวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
Back to top button