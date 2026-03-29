ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์โลก ผู้พลิกโฉมสืบสวนคดีดัง จากไปสงบวัย 87 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 12:00 น.
ดร.เฮนรี ลี ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับโลก เสียชีวิตวัย 87 ปี

สิ้นตำนาน ‘เฮนรี ลี’ ผู้พลิกโฉมสืบสวนคดีดังระดับประวัติศาสตร์ จากไปอย่างสงบวัย 87 ปี ทิ้งมรดกความรู้ให้โลก พร้อมคติพจน์สร้างแรงบันดาลใจ ‘ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้’

วงการนิติวิทยาศาสตร์โลกสูญเสียครั้งใหญ่ กรณี ดร.เฮนรี ลี (Dr. Henry C. Lee) นักนิติวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลกและศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยนิวเฮเวน และอดีตผู้บัญชาการความปลอดภัยสาธารณะรัฐคอนเนตทิคัต เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 87 ปี ณ บ้านพักในเมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา หลังจากล้มป่วยเพียงช่วงสั้น ๆ

แม้จะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ดร.ลี ยังคงมุ่งมั่นทำงานโดยกำลังทำต้นฉบับหนังสือเกี่ยวกับการสืบสวนคนหาย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ในอนาคตอันใกล้ ตลอดชีวิตท่านเขียนและร่วมเขียนหนังสือมาแล้วมากกว่า 40 เล่ม รวมถึงเคยจัดรายการสารคดีอาชญากรรมชื่อดัง Trace Evidence: The Case Files of Dr. Henry Lee” เมื่อปี 2547 อีกด้วย

ดร.ลี เริ่มงานที่มหาวิทยาลัยนิวเฮเวนในปี 2518 และก่อตั้งหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเริ่มจากห้องเรียนเล็ก ๆ ที่มีเพียงชุดตรวจลายนิ้วมือชุดเดียว จนกลายเป็นภาควิชาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี 2541 ก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เฮนรี ซี. ลี (Henry C. Lee Institute of Forensic Science)

กระทั่งในปี 2553 เขาเปิดอาคารสถาบันสูง 3 ชั้นที่ทันสมัยที่สุด เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีสืบสวนล้ำสมัย ทั้งศูนย์จำลองที่เกิดเหตุ ห้องนิติวิทยาศาสตร์ไฮเทค และศูนย์จัดการวิกฤต ท่านตั้งใจให้ที่นี่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมาทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม

ต่อมา ดร.ลี รับตำแหน่งสำคัญมากมายในรัฐคอนเนตทิคัต ทั้งหัวหน้านักอาชญวิทยา ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บัญชาการกรมความปลอดภัยสาธารณะ (2541-2543) ผลงานของเขาเปลี่ยนโฉมความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างมหาศาล

ท่านเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในทุกรัฐของสหรัฐฯ และกว่า 46 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเคยให้การในชั้นศาลมากกว่า 1,000 ครั้ง โดยคดีที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือ คดีโอ.เจ. ซิมป์สัน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในคดีบุคคลสำคัญอีกมากมาย อาทิ คดีฆาตกรรมจอนเบเนต์ แรมซีย์ และคดีลาซี ปีเตอร์สัน, คดีฆาตกรรมเฮลเล แครฟต์ส (คดีเครื่องย่อยไม้), การสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ 9/11 และ การรื้อคดีลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK)

ภาพจาก : AP

สำหรับ ดร.เฮนรี ลี เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2481 ที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ครอบครัวอพยพไปไต้หวัน ด้วยความเพียรพยายามเขาเรียนจบด้านการบริหารงานตำรวจและเป็นตำรวจที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไต้หวันที่ได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกด้วยวัยเพียง 22 ปี

ดร.ลี เป็นลูกคนที่ 11 จากพี่น้อง 13 คน ท่านมักให้เครดิต ดร.ซิลเวีย ลี-ฮวง พี่สาวของท่านว่าเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ ท่านสูญเสียภรรยา ‘มาร์กาเร็ต ลี’ ไปในปี 2560 ปัจจุบันท่านใช้ชีวิตร่วมกับภรรยา ‘แองเจิล เซียผิง เจียง’ และมีบุตรหลานสืบสกุล

ในปี 2507 ท่านย้ายมาตั้งรกรากที่สหรัฐฯ พร้อมภรรยาผู้ล่วงลับ โดยจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU) และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถึง 30 ใบ ท่านมักเน้นย้ำกับลูกศิษย์เสมอถึงความสำคัญของการคิดบวก โดยมีสโลแกนประจำตัวคือ Make the impossible possible หรือการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

แม้จะเป็นบุคคลระดับโลกที่บริจาคเงินและค่าตัวจากการบรรยายเพื่อการกุศลมาโดยตลอด แต่ท่านยังคงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยแสดงความเจตจำนงว่าไม่ต้องการให้จัดพิธีรำลึกหรือพิธีฉลองใด ๆ หลังการจากไป

ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : newhaven

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 12:00 น.
50
