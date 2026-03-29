กรมธุรกิจพลังงาน ยืนยัน “น้ำมันเพียงพอ” ตรวจสอบเข้มทั่วประเทศ
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยภาพรวมสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน ยืนกรานน้ำมันเพียงพอ เดินหน้าเช็กเข้ม
นายฉัตรชัย คุณโลหิต รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงานว่า ณ วันที่ 27 มีนาคม 2569 น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังมีปริมาณเพียงพอและกระจายถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย น้ำมันดีเซล ผลิตเฉลี่ย 82.21 ล้านลิตรต่อวัน จำหน่าย 82.99 ล้านลิตรต่อวัน และส่งออก 4.43 ล้านลิตรต่อวัน รวมปริมาณจ่ายและส่งออก 87.42 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ น้ำมันเบนซิน ผลิตเฉลี่ย 34.40 ล้านลิตรต่อวัน จำหน่าย 35.25 ล้านลิตรต่อวัน และส่งออก 0.84 ล้านลิตรต่อวัน รวม 36.09 ล้านลิตรต่อวัน
กรมธุรกิจพลังงานได้สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ทั้งในด้านปริมาณสำรองและการกระจาย โดยมีการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันทั่วประเทศ พบว่าปริมาณน้ำมันสำรองสอดคล้องตามกฎหมาย พร้อมตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันกว่า 3,000 แห่ง พบปั๊มปิดให้บริการเพียงร้อยละ 10 เพื่อยืนยันว่าไม่มีการกักตุน
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบคลังน้ำมันร่วมกับ DSI, ตำรวจ และกรมการปกครอง รวมถึงติดตามการจัดส่งน้ำมันผ่าน ระบบ Fuel DM และแอปพลิเคชัน Fuel Now ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะปั๊มและชนิดน้ำมันที่มีจำหน่ายได้แบบเรียลไทม์
นายฉัตรชัยย้ำว่า หากพบผู้ประกอบการกักตุนหรือกระทำผิดกฎหมาย จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ล่าสุดตรวจพบคลังน้ำมันผิดกฎหมาย 3 แห่ง ปริมาณรวม 30,000 ลิตร และได้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว
กรมธุรกิจพลังงานยืนยันการกำกับดูแลเข้มข้น พร้อมสร้างระบบข้อมูลโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างเต็มที่ ถูกต้อง และปลอดภัย.
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
