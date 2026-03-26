ข่าวต่างประเทศ

loana ดาวเรียลลิตี้โชว์ เสียชีวิตวัย 48 ย้อนชีวิตเศร้า สื่อกดดันหนัก-เป็นซึมเศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 09:33 น.
Loana ไอคอนเรียลลิตี้ทีวีเสียชีวิตวัย 48 ปี

ย้อนประวัติ โลอานา (Loana) ดาวเด่นเรียลลิตี้โชว์คนแรกของฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 48 ปี ผู้บุกเบิกวงการอินฟลูเอนเซอร์ เบื้องหลังชีวิตคนดังชั่วข้ามคืน เจอความกดดันจากสื่อจนมีภาวะซึมเศร้า 

สำนักข่าวต่างประเทศ แจ้งข่าวเศร้า โลอานา (Loana) ไอคอนแห่งวงการเรียลลิตี้ทีวีและรายการ Loft Story เสียชีวิตแล้วในวัย 48 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการเรียลลิตี้โชว์ของฝรั่งเศส เพราะผู้หญิงคนนี้สร้างความทรงจำให้กับคนทั้งยุค

ผู้ชมชาวฝรั่งเศสรู้จักเธอครั้งแรกในปี 2544 จากรายการ Loft Story เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์รายการแรกของประเทศ เธอชนะการแข่งขันและกลายเป็นดาราดังในสื่อทันที ผู้ชมหลายล้านคนติดตามรายการนี้ ในยุคนั้นไม่มีใครคาดคิดว่ารายการโทรทัศน์ธรรมดาจะสร้างคนดังที่มีอิทธิพลได้มากขนาดนี้

หลังจบรายการ Loft Story โลอานายังทำงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง รับงานมากมาย ทั้งงานโทรทัศน์ เพลง หนังสือ และงานแฟชั่น หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าโลอานาเคยร่วมงานกับบุคคลในวงการแฟชั่นชั้นสูง เธอเป็นแบบให้กับดีไซเนอร์และถ่ายแบบแฟชั่น

นอกจากนี้เธอยังเป็นนางแบบ เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง และขึ้นปกนิตยสารสตรีชั้นนำหลายฉบับ ผลงานเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าตัวขึ้นมาเป็นดาวเด่นและเป็นที่รู้จักด้วยความสามารถ ไม่ใช่แค่ดาราเรียลลิตี้ทีวี

ในช่วงปี 2543-2552 โลอานาปรากฏตัวในทุกสื่อ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ งานอีเวนต์ และพรมแดง เธอเขียนหนังสืออัตชีวประวัติจนกลายเป็นหนังสือขายดี รวมทั้งออกผลงานเพลง และร่วมรายการโทรทัศน์หลายรายการ จนกลายเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงคนดังฝรั่งเศสมานานหลายปี ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่พลิกโฉมวงการสื่อฝรั่งเศส และเบิกทางให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ดาราเรียลลิตี้ รวมถึงคนดังรูปแบบใหม่ในยุคต่อมา

แต่เบื้องหลังแสงสี เธอเจอกับความยากลำบากมากมาย ทั้งปัญหาสุขภาพและภาวะซึมเศร้าจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและพยายามจบชีวิตตัวเอง เธอเคยพูดถึงความทุกข์ทรมาน ความกดดันจากสื่อ และความยากลำบากในการใช้ชีวิตหลังจากกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน

หลังการเสียชีวิตของโลอานา เรื่องราวในยุคเริ่มต้นของรายการเรียลลิตี้ทีวีในฝรั่งเศสกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ผู้คนจะจดจำเธอในฐานะสัญลักษณ์ของความโด่งดังชั่วข้ามคืนและการนำเสนอข่าวของสื่อที่หนักเกินไปจนส่งผลกระทบต่อคนบนจอแก้ว แม้ว่าเจ้าตัวจะมีทั้งชื่อเสียงในวงการแฟชั่น ได้ขึ้นปกนิตยสาร และมีงานโทรทัศน์ก็ตาม

ภาพจาก Instagram : loana_karesdanje
ภาพจาก Instagram : loana_karesdanje

 

ภาพจาก Instagram : loana_karesdanje

ข้อมูลจาก : parisselectbook

ข่าวล่าสุด
"พีระพันธุ์-อรรถวิชช์" ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ข่าว

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

9 วินาที ที่แล้ว
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ บันเทิง

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

6 นาที ที่แล้ว
ใจหาย "ติวเตอร์ชื่อดัง" ดับกะทันหัน ระหว่างออกกำลังกาย ทั้งที่อายุน้อย ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย “ติวเตอร์ชื่อดัง” ดับกะทันหัน ระหว่างออกกำลังกาย ทั้งที่อายุน้อย

10 นาที ที่แล้ว
Loana ไอคอนเรียลลิตี้ทีวีเสียชีวิตวัย 48 ปี ข่าวต่างประเทศ

loana ดาวเรียลลิตี้โชว์ เสียชีวิตวัย 48 ย้อนชีวิตเศร้า สื่อกดดันหนัก-เป็นซึมเศร้า

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” วอนรัฐบาลอย่าผลักภาระทั้งหมดให้ประชาชน ปล่อยโรงกลั่นทำกำไรมหาศาล

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยินดีด้วย! ชายโปแลนด์สอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ผ่านแล้ว สอบไม่ผ่าน 139 ครั้ง

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” อัดรัฐบาลไม่มีความชัดเจน หลังน้ำมันพุ่งทีเดียว 6 บาท/ลิตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยืนกรานไม่ประสงค์เจรจาเพิ่มเติม สวนทาง “ทรัมป์” ที่บอกใกล้บรรลุข้อตกลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 26 มี.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 200 บาท ทองแท่งเหลือ 70,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” บ่นพวกท่านทำอะไรบ้าง สักแต่วิจารณ์ พร้อมรับฟังคำเสนอแนะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 เมษายน 2569 เลขเด็ด

คัดเน้นๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 เม.ย. 69 รีบส่องก่อนหมดเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 3 69 ดูดวง

3 ราศีคนคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง ใครที่เคยนินทาจะได้รับผลกรรมทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุกเฒ่าวัย 78 ปี ล่อลวงเด็กผ่านดาร์กเว็บ สื่อลามกอนาจารเพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า "หน้าอย่างกับโจร" ข่าว

ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อก ราคาน้ำมัน 26 มี.ค. ขึ้นพรวด 6 บาท/ลิตร ทั้งเบนซิน-ดีเซล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 8 คนร้าย บุกใช้ไม้-เหล็กทุบหัว “คาปิบารา” ปางตาย แพทย์ดูแลอาการใกล้ชิด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 เม.ย. 69 มาครบทั้ง 4 และ 9 อัดแน่นชุด 3 ตัวตรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน ข่าวต่างประเทศ

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ ข่าวต่างประเทศ

เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"พีระพันธุ์-อรรถวิชช์" ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“กรณ์” วอนรัฐบาลอย่าผลักภาระทั้งหมดให้ประชาชน ปล่อยโรงกลั่นทำกำไรมหาศาล

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
