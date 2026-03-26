loana ดาวเรียลลิตี้โชว์ เสียชีวิตวัย 48 ย้อนชีวิตเศร้า สื่อกดดันหนัก-เป็นซึมเศร้า
ย้อนประวัติ โลอานา (Loana) ดาวเด่นเรียลลิตี้โชว์คนแรกของฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 48 ปี ผู้บุกเบิกวงการอินฟลูเอนเซอร์ เบื้องหลังชีวิตคนดังชั่วข้ามคืน เจอความกดดันจากสื่อจนมีภาวะซึมเศร้า
สำนักข่าวต่างประเทศ แจ้งข่าวเศร้า โลอานา (Loana) ไอคอนแห่งวงการเรียลลิตี้ทีวีและรายการ Loft Story เสียชีวิตแล้วในวัย 48 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการเรียลลิตี้โชว์ของฝรั่งเศส เพราะผู้หญิงคนนี้สร้างความทรงจำให้กับคนทั้งยุค
ผู้ชมชาวฝรั่งเศสรู้จักเธอครั้งแรกในปี 2544 จากรายการ Loft Story เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์รายการแรกของประเทศ เธอชนะการแข่งขันและกลายเป็นดาราดังในสื่อทันที ผู้ชมหลายล้านคนติดตามรายการนี้ ในยุคนั้นไม่มีใครคาดคิดว่ารายการโทรทัศน์ธรรมดาจะสร้างคนดังที่มีอิทธิพลได้มากขนาดนี้
หลังจบรายการ Loft Story โลอานายังทำงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง รับงานมากมาย ทั้งงานโทรทัศน์ เพลง หนังสือ และงานแฟชั่น หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าโลอานาเคยร่วมงานกับบุคคลในวงการแฟชั่นชั้นสูง เธอเป็นแบบให้กับดีไซเนอร์และถ่ายแบบแฟชั่น
นอกจากนี้เธอยังเป็นนางแบบ เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง และขึ้นปกนิตยสารสตรีชั้นนำหลายฉบับ ผลงานเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าตัวขึ้นมาเป็นดาวเด่นและเป็นที่รู้จักด้วยความสามารถ ไม่ใช่แค่ดาราเรียลลิตี้ทีวี
ในช่วงปี 2543-2552 โลอานาปรากฏตัวในทุกสื่อ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ งานอีเวนต์ และพรมแดง เธอเขียนหนังสืออัตชีวประวัติจนกลายเป็นหนังสือขายดี รวมทั้งออกผลงานเพลง และร่วมรายการโทรทัศน์หลายรายการ จนกลายเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงคนดังฝรั่งเศสมานานหลายปี ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่พลิกโฉมวงการสื่อฝรั่งเศส และเบิกทางให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ดาราเรียลลิตี้ รวมถึงคนดังรูปแบบใหม่ในยุคต่อมา
แต่เบื้องหลังแสงสี เธอเจอกับความยากลำบากมากมาย ทั้งปัญหาสุขภาพและภาวะซึมเศร้าจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและพยายามจบชีวิตตัวเอง เธอเคยพูดถึงความทุกข์ทรมาน ความกดดันจากสื่อ และความยากลำบากในการใช้ชีวิตหลังจากกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน
หลังการเสียชีวิตของโลอานา เรื่องราวในยุคเริ่มต้นของรายการเรียลลิตี้ทีวีในฝรั่งเศสกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ผู้คนจะจดจำเธอในฐานะสัญลักษณ์ของความโด่งดังชั่วข้ามคืนและการนำเสนอข่าวของสื่อที่หนักเกินไปจนส่งผลกระทบต่อคนบนจอแก้ว แม้ว่าเจ้าตัวจะมีทั้งชื่อเสียงในวงการแฟชั่น ได้ขึ้นปกนิตยสาร และมีงานโทรทัศน์ก็ตาม
ข้อมูลจาก : parisselectbook
ติดตาม The Thaiger บน Google News: