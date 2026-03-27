ข่าวดาราบันเทิง

สิ้น อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายยุคแผ่นฟิล์ม เสียชีวิตสงบ ย้อนผลงานเด่น 40 เรื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:22 น.
60
อนันต์ สัมมาทรัพย์ ดาวร้ายชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี

แฟนหนังเศร้า อนันต์ สัมมาทรัพย์ จากไปอย่างสงบในวัย 81 ปี ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ย้อนรอยผลงานเด่นกว่า 40 เรื่อง เปิดประวัติพระเอกสู่ดาวร้ายมากฝีมือ

วงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้ง กรณี อนันต์ สัมมาทรัพย์ นักแสดงรุ่นใหญ่ อดีตพระเอกและดาวร้ายชื่อดัง จากไปอย่างสงบวัย 81 ปี ที่นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 มีนาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

สำหรับ อนันต์ สัมมาทรัพย์ เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์จากการชักชวนของ สมชาย นิลวรรณ แมวมองชื่อดัง และเปิดตัวในฐานะพระเอกหน้าใหม่ ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เฉิดฉาย คือ ไอ้แดง ในปี 2516 โดยประกบคู่กับนางเอกดังอย่าง เพชรา เชาวราษฎร์ มี ต๊อมบูมภาพยนตร์ ของล้อต๊อก เป็นผู้สร้าง

หลังจากฝีมือการแสดงของ อนันต์ สัมมาทรัพย์ เป็นที่ประจักษ์กับผู้ชมก็มีผลงานการแสดงเข้ามามากมายต่อเนื่องกว่า 40 เรื่อง โดยมีผลงานภาพยนตร์เด่น ได้แก่ นี่หรือชีวิต (2516) ทิพพ์ช้าง (2517) คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517) ชาตินักเลง (2518) ชุมแพ (2519) เก้ายอด (2520) เกวียนหัก (2521) ไอ้คลั่งทะเลโหด (2522) สันกำแพง (2523) แววมยุรา (2525) และ ถล่มด่านปืน (2527) เป็นต้น

อนันต์ สัมมาทรัพย์ อดีตพระเอกและดาวร้ายชื่อดัง

อนันต์ สัมมาทรัพย์ เข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มต้นจากบทพระเอกในช่วงที่หนังไทยบนแผ่นฟิล์มกำลังรุ่งเรือง ต่อมาผู้ชมให้การตอบรับเขาจากบทบาทตัวร้ายเป็นอย่างดี แฟนภาพยนตร์ชื่นชอบและจดจำเขาในฐานะนี้ เพราะเขามีรูปลักษณ์ รวมทั้งการแสดงที่เปี่ยมไปด้วย นอกจากนี้ตัวละครที่เขาแสดงมักมีความเจ้าเล่ห์และมีอำนาจ

ภายในความร้ายกาจนั้น พระเอกคนดังสามารถถ่ายทอดมิติของความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่ได้ เสน่ห์ข้อนี้ทำให้เขาแตกต่างจากดาวร้ายทั่วไปจนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงบทร้ายที่น่าจับตาที่สุดในเวลานั้น

เวลาต่อมาช่วงที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเริ่มซบเซา เขาตัดสินใจรับงานแสดงในวงการโทรทัศน์อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาหันหลังให้งานในวงการบันเทิงและเดินทางปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือกทำอาชีพทั่วไป ที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอนันต์ สัมมาทรัพย์-1อนันต์ สัมมาทรัพย์-2อนันต์ สัมมาทรัพย์-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:22 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button