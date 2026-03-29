ประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ 2026 นักร้องลูกทุ่ง ความสามารถรอบด้าน
เปิดประวัติ หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 สาวสุรินทร์อดีตนักร้องแกรมมี่ ผันตัวสู่เส้นทางนางงาม เตรียมเป็นตัวแทนไทยชิงมงระดับโลกที่อินเดีย
ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดสำหรับการเฟ้นหามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ซึ่งสาวงามที่สามารถฝ่าด่านหฤโหดของบอสณวัฒน์ และตอบโจทย์ 4B ได้ครบถ้วนที่สุดคือ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ชลบุรี ที่สามารถก้าวข้ามสารพัดมรสุมดราม่าจนคว้ามงทองมาครองได้สำเร็จ ด้วยความพยายามและความสามารถหลากหลายด้านพาเธอไปถึงตำแหน่งผู้ชนะในปีนี้
วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักสาวงามคนนี้กันมากขึ้น เพราะก่อนที่เธอจะมาลงแข่งขันชิงมงกุฎในครั้งนี้ เธอฝากผลงานเพลงติดหูไว้มากมาย
ส่องประวัติ หนิง ปัทมา คือใคร ผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ 2026
สำหรับ หนิง ปัทมา เป็นสาวจากจังหวัดสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 จบการศึกษาเธอจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรังสิต เส้นทางในวงการบันเทิงของเธอเริ่มจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการศึกวันดวลเพลงทางช่องวัน ในปี 2558 ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงทำให้เธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลด์ ในเดือนกันยายน 2561 ก่อนจะผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระในเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลาการเป็นนักร้อง หนิง ปัทมา มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องมากมาย ได้แก่ คำฮักลบบ่ได้ (2560), เนื้อร้าย (2561), เมาสุดท้าย (2562) ต่อมาในช่วงปี 2563-2564: มีน้ำตาเวลาคิดฮอด, โสดนะคะ, ต้นเหตุของความเสียใจ, เวลารักษาบ่ได้, พ่อบักหำน้อย เข้าสู่ช่วงปี 2565: จุดแข็งรักก่อนจุดอ่อนโอนไว, หลวงปู่แสง, WHAT’S WRONG WITH YOU, เจ็บในเมื่อวาน, หลงมีใจ, เอาไว้พ้อกันใหม่ (2567)
รวมทั้งผลงานล่าสุด คือ อยากเป็นแฟนใหม่ของใครสักคน (2569), อ่านไม่ตอบ ตอบไม่อ่าน (2569)
นอกจากงานเพลง เธอยังเคยฝากฝีมือไว้ในงานละครเรื่องสะใภ้กาฝาก ทางช่อง 3 และ ผาแดงนางไอ่ ทางช่องวันอีกด้วย
เส้นทางนางงามของ หนิง ปัทมา เคยเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สชลบุรี 2025 และคว้ามงกุฎมาได้ แต่ภายหลังเธอตัดสินใจสละตำแหน่ง ต่อมาเธอเดินหน้าล่าฝันอีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์ชลบุรี 2026 และคว้ามงกุฎเป็นตัวแทนจังหวัดได้สำเร็จ
ความมุ่งมั่นของเธอส่งผลให้เธอสามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 มาครองได้ในที่สุด ซึ่งภารกิจถัดไปคือการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงมงกุฎบนเวทีระดับโลกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2026 ณ ประเทศอินเดีย ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2569
