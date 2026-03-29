หลุดภาพอาคารใหม่ “สน.สุทธิสาร” บันไดชั้น 2 ขึ้นไม่ได้
“ธีรวัตร์” พรรคประชาชน โพสต์ชวนงง ตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ดีไซน์ล้ำแต่ใช้งานจริงไม่ได้ แฉบันไดชั้น 1 สร้างเสร็จ แต่ทางขึ้นชั้น 2 โดนปิดตาย ตั้งคำถามถึงงบประมาณภาษีประชาชน ทำไมออกแบบผิดพลาดซ้ำซ้อน ทั้งทางขึ้นที่จอดรถแคบ-หน้าต่างตรงเสา
พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพและข้อความเมื่อ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากมีโอกาสเดินทางไปยังสน.สุทธิสาร แล้วพบกับความผิดปกติของการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ดูภายนอกสวยงามทันสมัย แต่กลับมีรายละเอียดการใช้งานที่น่าฉงน
พ.ต.ท.ธีรวัตร์ระบุว่า บันไดที่ถูกสร้างไว้จากชั้น 1 เมื่อเดินขึ้นไปกลับไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ชั้น 2 ได้จริง จนทำให้เกิดคำถามตลกร้ายว่า ในขั้นตอนการออกแบบหรือก่อสร้างนั้น ทีมงานชั้น 1 กับชั้น 2 ได้มีการประสานงานกันหรือไม่ พร้อมเสนอทางเลือกเชิงประชดประชันว่าควรจะ “ทุบบันไดชั้น 1” หรือ “เจาะพื้นชั้น 2” เพื่อให้ใช้งานได้จริง
นอกจากเรื่องบันไดแล้ว พ.ต.ท.ธีรวัตร์ยังชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องอื่น ๆ ของอาคารนี้ เช่น ทางขึ้นอาคารจอดรถมีความแคบและเลี้ยวเข้าออกได้ยากลำบาก
ห้องทำงานใต้ลานจอดรถมีการติดตั้งหน้าต่างในตำแหน่งที่ตรงกับเสาเข็มต้นใหญ่พอดี จนแทบมองไม่เห็นทัศนียภาพภายนอก
ทิ้งท้ายโพสต์ พันตำรวจโทยังแสดงความเสียดายต่อเงินงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน ซึ่งควรจะได้อาคารที่สมบูรณ์และเอื้อต่อการทำงานมากกว่านี้ พร้อมยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเห็นด้วยตาตัวเอง ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนมาบ่นให้ฟัง แต่รู้สึกเห็นใจผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในอาคารที่มีรายละเอียดการก่อสร้างที่ผิดพลาดเช่นนี้.
