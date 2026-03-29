ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มี.ค.69 เช็กเลย “ดีเซล-โซฮอล์” ลิตรละกี่บาท?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 09:43 น.
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 29 มี.ค.2569 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท., บางจาก, พีที, คาลเท็กซ์ และเชลล์

อัปเดตราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุด จากเว็บไซต์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด โดยราคาน้ำมันวันที่ 29 มี.ค. มีดังนี้

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก” วันที่ 29 มี.ค. 2569

  • ไฮพรีเมียมดีเซล S อยู่ที่ 56.84 บาท/ลิตร
  • ไฮดีเซล S อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร
  • ไฮพรีเมียม 97 อยู่ที่ 57.54 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 32.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 40.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.” วันที่ 29 มี.ค. 2569

  • ดีเซล อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.79 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 49.64 บาท/ลิตร
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 54.64 บาท/ลิตร
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 52.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เชลล์” วันที่ 29 มี.ค. 2569

  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.55 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.93 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.55 บาท/ลิตร
  • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 49.84 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร
  • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 57.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “พีที” วันที่ 28 มี.ค. 2569

  • ดีเซล อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.68 บาท/ลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 50.14 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “คาลเท็กซ์” วันที่ 28 มี.ค. 2569

  • โกลด์ 95 เทครอน อยู่ที่ 57.51 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 เทครอน อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 เทครอน อยู่ที่ 40.68 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.05 บาท/ลิตร
  • ดีเซล เทครอน อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร
  • พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน อยู่ที่ 56.84 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

