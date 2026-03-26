หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ข้ามคืน น้ำมันพอ ไม่มีคิว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:49 น.
หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ชั่วข้ามคืน หาดใหญ่ สงขลา น้ำมันพอ ไม่มีคิว หลังราคาน้ำมันพรุ่งพรวด 6 บาท

หมอสุภัทรจวกยับ! น้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาทคิวหายวับ ซัดนายทุนฟันกำไรสต็อกเก่า 6 หมื่นล้าน น้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกลับมาสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว หลังจากรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 6 บาท

นายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลับมามีน้ำมันให้บริการเพียงพอทันที คิวรอเติมน้ำมันที่เคยยาวเหยียดหายไปชั่วข้ามคืนหลังจากการปรับราคา

ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยออกมายืนยันข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 ว่าประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองคงเหลือ 7,660 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับใช้งานได้นานกว่า 104 วัน รัฐบาลระบุว่ากลุ่มทุนพลังงานไม่ได้กักตุนสินค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนกักตุนน้ำมันเอาไว้เอง

นายแพทย์ สุภัทร คำนวณส่วนต่างราคาจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันรอบล่าสุด 6 บาท เมื่อรวมกับการปรับขึ้นรอบก่อนหน้าอีก 2 บาท ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 8 บาทต่อลิตร เขาตั้งคำถามถึงกำไรมูลค่ามหาศาลราว 60,000 ล้านบาทที่เกิดจากการนำน้ำมันสต็อกเก่ามาขายในราคาใหม่ ต้องการคำตอบว่าหน่วยงานรัฐนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือปล่อยให้ตกไปอยู่ในกระเป๋าของกลุ่มพ่อค้าคนกลาง โรงกลั่น บริษัทพลังงาน ตลอดจนนักการเมือง

นายแพทย์ สุภัทร ทิ้งท้ายข้อความว่าวิกฤตครั้งนี้คือการสูบผลกำไรจากหยาดเหงื่อของประชาชน ท่ามกลางการเพิกเฉยของรัฐบาล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนทั่วไปต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มนายทุนรายใหญ่กลับมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

