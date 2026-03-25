คนไข้ป่วยจิต คุกคามหมอนาน 10 ปี อ้างฝังชิปสั่งการลงสมอง รพ.ร่อนแถลง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเตือนเอาผิด คนแชร์เฟกนิวส์ ปมคนไข้ป่วยทางจิตคุกคามหมอนาน 10 ปี อ้างหมอฝังชิปสั่งการในสมอง
เพจดังแฉต้นตอ ผู้ป่วยบาดเจ็บจากกระสุนปืนตามรังควานแพทย์ผู้ช่วยชีวิตนานนับ 10 ปี ล่าสุดโพสต์ประจานลงโซเชียลจนต้นสังกัดต้องออกแถลงการณ์ปกป้องบุคลากร พร้อมให้ตำรวจออกหมายเรียกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกิดเหตุการณ์ แพทย์ท่านหนึ่งในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดนตามคุกคามจากอดีตคนไข้มาอย่างยาวนานถึง 10 ปี เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยข้อมูลว่าเรื่องราวที่มาที่ไป แพทย์ท่านนี้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืน
การรักษาผ่านพ้นไปด้วยดีจนคนไข้รอดชีวิต หลังจากนั้นคนไข้มีอาการป่วยทางจิต เขาคิดไปเองว่าแพทย์แอบฝังอุปกรณ์บางอย่างลงไปในศีรษะระหว่างการผ่าตัด เพื่อปล่อยคลื่นสัญญาณควบคุมความคิด ทำให้เขาตามรังควานหมอผู้ช่วยชีวิตมาโดยตลอด ล่าสุดอดีตคนไข้รายนี้โพสต์ข้อความเท็จเพื่อประจานแพทย์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์
ล่าสุดร้อนถึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าข้อความบนสื่อโซเชียลไม่เป็นความจริง โรงพยาบาลให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกขั้นตอนตามมาตรฐานความปลอดภัย ทางองค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทางฝั่งของแพทย์ผู้เสียหายเดินหน้าเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วหลายครั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: