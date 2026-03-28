ไดอาน่า สมบัติเจริญ ย้อนไทม์ไลน์ 40 ปีที่สูญเสียสามีไป พิสูจน์สถานะเมียจริง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 14:39 น.
โต้กลับหนังคนละม้วน! ไดอาน่า สมบัติเจริญ ร่ายยาวย้อนไทม์ไลน์ 40 ปีที่สูญเสียสามีไป พิสูจน์สถานะเมียจริง ไม่ใช่ชู้

มหากาพย์ดราม่าเรื่องครอบครังสมบัติเจริญยังไม่จบง่าย ๆ เพราะล่าสุด ไดอาน่า สมบัติเจริญ ภรรยาที่จดทะเบียนกับอดีตนักร้องวัยเก๋า สุรชัย สมบัติเจริญ ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวไร่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ ก่อนถูกพรากสามีสุดที่รักมาไกลข้ามทวีปเกือบ 40 ปี ระบุว่า

“ไดอาน่า สมบัติเจริญ เปิดใจ ไทม์ไลน์ที่ได้ส่งไปให้ทนายรณรงค์

พ.ศ. 2526

ดิฉัน ไดอาน่า สมบัติเจริญ ได้จดทะเบียนสมรสกับ สุรชัย สมบัติเจริญ และทำพิธีในโบสถ์คริส โดยชอบด้วยกฎหมาย หลังจากการสมรสไม่นาน ดิฉันได้รับทราบว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ้างว่าตั้งครรภ์กับเขา แม้จะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใต้อย่างมาก ดิฉันตัดสินใจอย่างมีสติและเสียสละ โดยขอให้เขากลับประเทศไทยเพื่อรับผิดชอบ

แม้ว่าเขาจะเป็นรักแรกและดิฉันรักเขาอย่างลึกซึ้ง ดิฉันเลือกยึดมั่นในศักดิ์ศรีและความถูกต้องมากกว่าความสุขส่วนตัว ในขณะนั้น แม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นบิดาของเด็ก อย่างไรก็ตาม ดิฉันไม่ต้องการมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง ดิฉันได้ขอหย่า แต่เขาไม่ยินยอม เนื่องจากเราทั้งสองยังมีความรักต่อกัน แม้เช่นนั้น ดิฉันก็ตัดสินใจจากมา

พ.ศ. 2552

ผู้หญิงคนดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับสุรชัย อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ชัดเจนว่า สุรชัย ไม่เคยอนุญาตให้เธอใช้นามสกุลของเขา แม้กระนั้น เธอกลับใช้นามสกุลของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่คลาดเคลื่อนและทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดถึงสถานะที่แท้จริง

พ.ศ. 2554

เธอได้ย้ายออกจากที่อยู่อาศัยของสุรชัย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมกันอีก และความสัมพันธ์ได้สิ้นสุดลงในทางปฏิบัติ เหลือเพียงเอกสารทางกฎหมายเท่านั้น

พ.ศ. 2564

หลังจากเวลาผ่านไปหลายปี ดิฉันและสุรชัยได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้ง เขายืนยันว่าได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังตั้งแต่ปี 2554 เขาได้ขอเดินทางมาเยี่ยมดิฉันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดิฉันตกลงโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไป

ภายหลังจากนั้น ดิฉันได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และได้เห็นด้วยตาว่าเขาใช้ชีวิตเพียงลำพังจริงตามที่กล่าว ดิฉันจึงตัดสินใจกลับมาสานสัมพันธ์กับเขาอีกครั้ง โดยยึดตามความจริง ไม่ใช่การคาดเดา

ความรู้สึกของดิฉันที่มีต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง เขาเป็นสุภาพบุรุษ มีความอ่อนโยน และมีจิตใจดีเสมอมา อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับรู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เขาได้เผชิญกับความยากลำบากหลายประการ ซึ่งเขาเก็บไว้เพียงลำพัง

พ.ศ. 2564 -การบิดเบือนข้อเท็จจริง
ภายหลังจากที่เธอทราบว่าดิฉันกลับมาคบกับสุรชัย เธอได้พยายามสร้างภาพลวงต่อสาธารณะ โดยใช้บุตรสาวคนเล็กเป็นผู้ติดต่อสุรชัย เพื่อเชิญเขาไปที่บ้าน โดยมีเจตนาที่จะจัดฉากถ่ายภาพครอบครัวและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

การกระทำดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างจงใจในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าทั้งสองยังคงอยู่ร่วมกัน และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล เนื่องจากความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับสุรชัยตั้งอยู่บนความจริง

ข้อชี้แจงด้านการเงิน

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับสุรชัย เธอได้มีการยืมเงินจากแฟนของบุตรสาวของเธอ ซึ่งในขณะนั้นสุรชัยไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

การจดทะเบียนสมรสในปี 2552 – ข้อชี้แจง

สุรชัยได้ชี้แจงภายหลังว่า เขาถูกกดดันให้ลงนามในทะเบียนสมรสเมื่อปี 2552

พ.ศ. 2566

สุรชัยได้ดำเนินการยื่นฟ้องหย่า ในระยะแรกเธอไม่ยินยอม แต่ภายหลังจึงตกลง โดยเธอขอเป็นผู้ยื่นเรื่องเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตน ซึ่งสุรชัยยินยอม เนื่องจากมีจุดประสงค์เพียงเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดและดำเนินชีวิตต่อไป

พ.ศ. 2567

นางอัฐพรพิมพ์ โกมลเสน ย่อมหย่าให้สุรชัย สมบัติเจริญ

ข้อชี้แจงสุดท้าย

ข้อกล่าวอ้างใด ๆ ที่ระบุว่าสุรชัยยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนั้น ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง ข้อมูลหรือการนำเสนอใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนี้ ถือเป็นการบิดเบือนและทำให้เกิดความเข้าใจผิด”

อ้างอิงจาก : FB สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 14:39 น.
70
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

