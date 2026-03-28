ช็อก! แฉเอกสารลับ “หน่วยงานรัฐ” ขอปรับงบดีเซลพุ่งลิตรละ 60 บาท
สส.พรรคประชาชน เปิดหลักฐานเด็ดเอกสารภายในราชการ ขอขยับงบจัดซื้อน้ำมันดีเซลจาก 38 บาท เป็น 60 บาท ท้าประชาชนลองดีดลูกคิดเทียบราคาตลาดสัปดาห์หน้า หลังวิกฤตพลังงานส่อเค้ายืดเยื้อและรุนแรงกว่าที่รัฐบาลประเมิน
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนทันที หลังจากที่วันนี้ (28 มี.ค.) นาวาโท กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ถึงความเคลื่อนไหวภายในของหน่วยงานราชการที่อาจส่งสัญญาณถึงวิกฤตราคาน้ำมันที่กำลังจะทวีความรุนแรงขึ้น
ข้อมูลที่ปรากฏระบุว่า มีหนังสือภายในของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งทำเรื่องขอปรับปรุงงบประมาณในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการระบุตัวเลขราคาน้ำมัน “ดีเซลหมุนเร็ว” ที่คาดการณ์ไว้สูงถึง ลิตรละ 60 บาท ซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นจากฐานราคาเดิมที่ตั้งงบไว้เพียงลิตรละ 38 บาท
นาวาโท กิตติพงษ์ ตั้งข้อสังเกตและชวนให้ประชาชนลอง “เทียบบัญญัติไตรยางค์” ดูว่า หากหน่วยงานรัฐเองยังต้องขยับงบประมาณรองรับราคาที่สูงถึงขนาดนี้ แล้วราคาน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันทั่วไปในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นการตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการและคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่ระบุว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุม
การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่ราคาน้ำมันในประเทศผันผวนอย่างหนักจากสถานการณ์สู้รบในต่างแดน แม้นายกรัฐมนตรีจะเพิ่งออกมาแถลงยืนยันว่า น้ำมันมีเพียงพอและไม่ใช่การปล่อยราคาลอยตัว แต่การที่หน่วยงานรัฐขอตั้งงบสำรองไว้สูงถึง 60 บาทต่อลิตร ย่อมสร้างความกังวลว่ารัฐบาลอาจเตรียมรับมือกับราคาที่เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในเร็วๆ นี้.
