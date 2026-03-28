ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ 93 ราย
วันที่ 27 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ทั้งหมด 93 นาย ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน ๙๓ นาย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน ๕๕ นาย
๑. พลเอก กิตติพงศ์ ชื่นใจชน
๒. พลเอก เดชาธร สุขแสง
๓. พลเอก ไพศาล หนูสังข์
๔. พลเอก ร่มเกล้า ปั้นดี
๕. พลเอก อมฤต บุญสุยา
๖. พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์
๗. พลเอก อุดม แก้วมหา
๘. พลโท ชายแดน กฤษณสุวรรณ
๙. พลโท ณุดนัย บูรณสมภพ
๑๐. พลโท ธีรพล ศรีเกษม
๑๑. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา
๑๒. พลโท พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
๑๓. พลโท พิจิตร บุญญสุวรรณ
๑๔. พลโท วรเดช เดชรักษา
๑๕. พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ
๑๖. พลโท ศาสตรา ศรีเพ็ญ
๑๗. พลโท สราวุธ ไชยสิทธิ์
๑๘. พลโท เสรี ตรีครุธพันธุ์
๑๙. พลโท อาจิณ ปัทมจิตร
๒๐. พลตรี กิตติ คงหอม
๒๑. พลตรี กิตติ ประพิตรไพศาล
๒๒. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว
๒๓. พลตรี ณรงค์ ตันติสิทธิพร
๒๔. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร
๒๕. พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์
๒๖. พลตรี ธารา เจนตลอด
๒๗. พลตรี ธวัชชัย วรรณดิลก
๒๘. พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร
๒๙. พลตรี นิติ ติณสูลานนท์
๓๐. พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๓๑. พลตรี ไพบูลย์ จุลภาคี
๓๒. พลตรี เรืองพงษ์ วงศ์ศรีสุข
๓๓. พลตรี เรืองศักดิ์ แก่นกำจร
๓๔. พลตรี ศรัณย์ รอดบุญธรรม
๓๕. พลตรี สมใจ คิดเกื้อการุณย์
๓๖. พลตรี สิทธาเศรษฐ์ หิรัญญพงศ์
๓๗. พลตรี สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์
๓๘. พลตรี สุจินต์ ทรัพย์สิน
๓๙. พลตรี เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
๔๐. พันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม
๔๑. พันเอก จรูญ จตุรงค์
๔๒. พันเอก เฉลิมพล นุตรักษ์
๔๓. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม
๔๔. พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข
๔๕. พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา
๔๖. พันเอก ณัฏฐภูมิ หลวงทอง
๔๗. พันเอก ธนิต อิ่มอกใจ
๔๘. พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
๔๙. พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช
๕๐. พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์
๕๑. พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์
๕๒. พันเอก มีชัย นิลศาสตร์
๕๓. พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง
๕๔. พันเอก รุ่งเพชร คนทัด
๕๕. พันเอก สหธรรม อินทร์กง
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน ๑๘ นาย
๕๖. พลเรือเอก ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
๕๗. พลเรือโท ธวัชชัย พิมพ์เมือง
๕๘. พลเรือโท พนม ควรประดิษฐ์
๕๙. พลเรือโท สุริยา ภักดีเสนา
๖๐. พลเรือโท อนิรุธ สวัสดี
๖๑. พลเรือตรี ขนก สนตราพรพล
๖๒. พลเรือตรี ขานินทร์ คายะนันทน์
๖๓. พลเรือตรี ชเนศร์ สังข์ขาญ
๖๔. พลเรือตรี ชัย เกตุวัฒนกิจ
๖๕. พลเรือตรี ชัยยุทธ์ คลังเงิน
๖๖. พลเรือตรี โยธิน ธนะมูล
๖๗. พลเรือตรี ศศิน สวรรคทัต
๖๘. พลเรือตรี ศิริวัฒน์ แพงพันธุ์
๖๙. นาวาเอก เกียรติก้อง ปานมงคล
๗๐. นาวาเอก บุญมี แก้วสง่า
๗๑. นาวาเอก ไมตรี บุตรบุรี
๗๒. นาวาเอก ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์
๗๓. นาวาเอก อมรศักดิ์ ปัทมสถิตย์
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน ๗ นาย
๗๔. พลอากาศตรี เจริญ วัฒนศรีมงคล
๗๕. พลอากาศตรี นรุธ กำเนิดนักตะ
๗๖. พลอากาศตรี พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์
๗๗. พลอากาศตรี มณเฑียร หมีโชติ
๗๘. นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์
๗๙. นาวาอากาศเอก เนาวรัตน์ ประพัฒน์ทอง
๘๐. นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๓ นาย
๑. พลตำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๒. พลตำรวจโท พิสิฐ ตันประเสริฐ
๓. พลตำรวจโท ยิ่งยศ เทพจำนงค์
๔. พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ
๕. พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
๖. พลตำรวจตรี ชัยรพ จุณณวัตต์
๗. พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์
๘. พลตำรวจตรี ชัยยะ เพ็ชรปัญญา
๙. พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ
๑๐. พลตำรวจตรี วัลลพ จำนงค์อาษา
๑๑. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ
๑๒. พลตำรวจตรี ศรัญญู ชำนาญราช
๑๓. พันตำรวจเอก เดชาวัต ชาวศรีทอง
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
