โปรดเกล้าฯ ให้ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ความว่า
ประกาศ ให้นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรีอำนวย พวกสนิท นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : ราชกิจจานุเบกษา
