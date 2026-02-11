ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:35 น.
72

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ โดยมีใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

  1. พลโท เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
  2. พลตรี เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
  3. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

2 นาที ที่แล้ว
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

15 นาที ที่แล้ว
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข่าว

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

16 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

38 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนพะตงประธาน สงขลา มีการกราดยิง ข่าว

ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ

47 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้ ข่าวการเมือง

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี ข่าวการเมือง

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่ ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ปัดตกหลักฐานจากชลบุรี อ้างข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง ข่าวการเมือง

สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค Fastwork ตาสว่างชม เต้ มงคลกิตติ์ หลังบุกชลบุรีซัด กกต. ข่าว

ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! “หมอน้ำตาล” รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ กว่าจะเรียนจบไม่ง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:35 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button