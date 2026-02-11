ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ โดยมีใจความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ จำนวน 3 นาย ดังนี้
- พลโท เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
- พลตรี เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
- พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
