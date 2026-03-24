เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด
เปิดภาพปัจจุบัน เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ
เรียกได้ว่าเห็นภาพล่าสุดของ เพชรชี่ หรือ เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ถึงกับตกใจ เพราะร่างกายของเธอซูบผอมลงไปเยอะมาก ๆ แถมยังดูตัวเหลืองตาเหลืองหนักขึ้นมาก จนชาวเน็ตหลายคนอดเป็นห่วงเธอไม่ได้ อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการเผยแพร่ข่าวว่า “เพชร ปากปลาร้า เสียชีวิตแล้ว” ยิ่งทำให้คนเป็นห่วงหนักกว่าเดิม
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กะเทยไทบ้าน l Thaiband ได้มีการโพสต์คลิปพูดคุยสั้น ๆ กับ เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ พร้อมอัปเดตอาการป่วยล่าสุดให้แฟนคลับได้หายเป็นห่วงกัน
เพชร ปากปลาร้า เผยว่า “ขอแก้ข่าวว่ายังไม่ตุย ดูแลรักษาอาการตัวเองอย่างดี ตามกระบวนการ วันนี้ก็มาถ่ายคิวสุดท้ายแล้ว ของ กะเทยไทบ้าน ไวรัสล้างโลก ก็รู้สึกแข็งแรงขึ้น วันนี้กินข้าวได้เยอะ มีพลังมากขึ้น รอบนี้มาทำงานแล้วมีความสุข ไม่เหนื่อย ยังสู้ กะเทยไทบ้าน ยังไงก็ต้องผ่านพ้นไปด้วยดี ตราบใดที่เรายังไม่ตุย
หลัก ๆ บอกไปแล้วว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปอด แล้วก็โรคเกี่ยวกับตับ พอกินยาเยอะก็ทำลายตับเราอีก หลัก ๆ ที่หนักตอนนี้คือสองโรคนี้ ตับเพิ่งมากำเริบตอนที่เรากินยาได้ 15 วัน ยาแรงมากทำให้เราตาเหลือง เอฟเฟ็กต์จากกินยาที่แรงมาก ๆ คุณหมอปรับยาให้แล้วจากที่กิน 10 ก็เหลือ 5 ใช้เวลาในการรักษา 6-8 เดือน ยังไงก็ทันรอบสื่อ กะเทยไทบ้าน ไวรัสล้างโลกแน่นอน จะได้เห็นเพชรเดินพรมแดงวันเปิดตัวแน่นอน พร้อมกับทีมกะเทยไทบ้านทุกคนด้วย
ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับกะเทยไทบ้านด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใย บางคนดิฉันก็อ่านในเพจก็มีคนคอมเมนต์ให้กำลังใจ ขอบคุณด้วยค่ะ”
