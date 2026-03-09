ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” จี้ กทม. ชี้แจงทุกเคส ถูกตั้งคำถามซื้อของแพง ส่อทุจริต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 11:17 น.
ขอบคุณภาพจาก : ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

ไอซ์ รักชนก จี้ กทม. กระตือรือร้น ชี้แจงทุกเคส ถูกตั้งคำถามซื้อของแพง ส่อทุจริต ส่อลอคสเปค หรือไม่ ย้ำชี้แจงจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชน

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “อันนี้รวมฮิต กทม. ซื้อของแพง ส่อทุจริต ส่อลอคสเปค หรือไม่? อย่างไร? ในโครงการต่างต่าง โดยเพจเครือข่ายของ ปปช.

อยากจะขอรบกวนให้ กทม. กระตือรือร้นที่จะชี้แจงทุกอันเลยเหมือนกรณีกรวยที่เราใช้รูปผิด สิ่งที่ทำประชาชนได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ” พร้อมแท็คเพจเฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ไอซ์ รักชนก ยังได้แชร์บทความจากเพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมหลายกรณีที่ตั้งคำถามการใช้งบประมาณในการจัดซื้อโครงการต่างๆใน กทม. เช่น กระจกวิเศษ กทม. จัดซื้อแล้ว อันละ 4,176 บาท, กรวยวิเศษ อันละ 1,800 บาท, กรวยวิเศษ 7,200 อัน รวม 12.9 ล้าน กำแพงวิเศษ กทม. ชุดละ 249,200 บาท เป็นต้น”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

