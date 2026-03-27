ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 13:44 น.
50
ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

เปิดยอดล่าสุด “เชน ธนา” อัปเดตหนี้ 800 ล้าน เหลือเท่าไหร่ กัดฟันสู้ยิบตา ไลฟ์ขายของเกือบ 24 ชม. คาดปิดจบใน 3 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่หลายคนจับตามอง และส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลาม สำหรับอดีตศิลปินหนุ่ม เชน ธนา ที่ผันตัวไปทำธุรกิจก่อนจะเผชิญวิกฤติหนี้สินก้อนใหญ่กว่า 800 ล้านบาท จากชีวิตหรูหราอู้ฟู่ กลับกลายต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ลุยขึ้นไลฟ์ขายของเกือบ 24 ชั่วโมง เพื่อทยอยชดใช้หนี้ ตามที่ได้เคยนำเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีโอกาสได้เจอ เชน ธนา และภรรยาคนสวย เจมส์ กาลย์กัลยา ในงานประกาศรางวัล TikTok Shop Awards 2026 ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ จึงได้ลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนี้ 800 ล้านบาท ปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว พร้อมอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่หลังครอบครัวเจอวิกฤติใหญ่

เชน ธนา แต่งหญิง ไลฟ์ขายของ

เชน ธนา เปิดเผยว่า “ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งคู่พยายามแก้ปัญหาหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างหนี้ระยะยาวประมาณ 3-6 ปี และค่อย ๆ ทยอยชำระมาโดยตลอด แต่ยอมรับว่าในช่วงปี 68 ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวและคดีความ ทำให้การเคลียร์หนี้ทำได้ช้าลง โดยสามารถชำระได้ราว 20-30 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีหนี้เหลืออยู่อีกประมาณ 580 ล้านบาท”

เชน ธนา เล่าต่อว่า “ช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา ชีวิตเปลี่ยนไปมาก จากคนที่เคยอยู่ในสังคม กลายเป็นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการไลฟ์ขายของ แทบไม่ได้พบปะผู้คน การได้กลับมาเจอสื่อและผู้คนอีกครั้ง ทำให้รู้สึกเหมือนได้พลังกลับมา และยืนยันว่า ทุกวันนี้ยังคงเดินหน้าสู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้อย่างเต็มที่

เจ้าหนี้หลายรายรับรู้ถึงความตั้งใจและความพยายามของทั้งคู่ ที่ยังคงเดินหน้าหาเงินและชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

หากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถสร้างรายได้ได้ตามแผนที่วางไว้ อาจมีโอกาสปิดหนี้ทั้งหมดได้ภายใน 3 ปี แต่หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด ระยะเวลาอาจยืดออกไปเป็น 6-7 ปี แต่ยืนยันว่าไม่หยุดสู้ และพยายามทำทุกทางเพื่อให้ครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง”

ส่วนเรื่องที่มีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยดูแลค่าเล่าเรียนของลูก ๆ เชน ธนา นั้น หนุ่มเชน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ในอนาคตมีความตั้งใจจะตอบแทนคืนแน่นอน และทางครอบครัวเราเองปัจจุบันนี้ก็มีการปรับแผนชีวิตหลายด้าน รวมถึงเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ให้ลูกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ครอบครัว และบริหารค่าใช้จ่ายให้สมดุลมากขึ้น”

ภรรยา เชน ธนา แอดมิท ท้องแฝด 3
ภาพ Instagram @jjamme_karnkanlaya

ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต บันเทิง

ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 13:44 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

