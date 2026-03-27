ถ่ายทอดสด แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:52 น.
พีพีทีวี ยิงสด ศึกหยุดโลก! “เรือใบ” ล่าแชมป์ ชน “หงส์แดง” สั่ง ซาลาห์ บิ๊กแมตช์ เอฟเอ คัพ 8 ทีมสุดท้าย 4 เม.ย. นี้

เตรียมพบกับความมันส์ระดับ 5 ดาวที่แฟนลูกหนังทั่วโลกจับตา! พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ร่วมกับ MONOMAX ชวนคอบอลร่วมเป็นสักขีพยานใน ศึกฟุตบอล เอฟเอ คัพ (FA Cup) ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชมบิ๊กแมตช์สุดยิ่งใหญ่ ที่ถูกยกให้เป็น “นัดชิงชนะเลิศล่วงหน้า” เมื่อ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โคจรมาปะทะกับมหาอำนาจลูกหนังอย่าง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายนนี้ แฟน ๆ เตรียมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ตลอดการรับชมถ่ายทอดสดแมตช์นี้

ศึกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแย่งชิงตั๋วสู่รอบตัดเชือก แต่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีที่เต็มไปด้วยเดิมพันที่สูงลิ่ว และสตอรี่เข้มข้นที่แฟนบอลทั้งสองทีมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

แมนฯ ซิตี้ กับความกระหายแชมป์ที่ไม่มีวันพอ ลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด พร้อมฟอร์มร้อนแรงเกินต้าน หลังจากเพิ่งผงาดคว้าแชมป์แรกของปีอย่าง “คาราบาว คัพ” มาครองได้สำเร็จ การลงเตะในแมตช์นี้ พวกเขาจึงพกความฮึกเหิมมาเต็มกระเป๋า พร้อมเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จเพื่อกวาดทุกถ้วยรางวัลในฤดูกาลนี้ แน่นอนว่า เอฟเอ คัพ คือเป้าหมายใหญ่ที่ขุนพลเรือใบสีฟ้าจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ

ด้าน “The Last Dance” ของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ จากทางฝั่ง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทวีความดุเดือดขึ้นไปอีกขั้น เมื่อได้รับการยืนยันแล้วว่านี่จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขา ดาวยิงระดับตำนานที่จะอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบซีซั่น การปะทะกับคู่ปรับเบอร์หนึ่งอย่าง แมนฯ ซิตี้ ในฟุตบอลถ้วยที่ไม่มีโอกาสให้แก้ตัว จึงเปรียบเสมือนสมรภูมิสำคัญที่แข้งลิเวอร์พูลทุกคนพร้อมสู้ถวายหัว เพื่อกุยทางพา “บังโม” ไปสู่การคว้าแชมป์สั่งลาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด

นี่คือบิ๊กแมตช์ที่ถูกยกให้เป็น “นัดชิงชนะเลิศล่วงหน้า” ที่คอบอลตัวจริงห้ามพลาด! เพราะนอกจากความมันส์ระดับ 5 ดาวบนผืนหญ้าแล้ว พีพีทีวี ยังจัดเต็มความเดือด ด้วยกิจกรรมพิเศษให้คุณดูสด พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมตลอดเกมการแข่งขัน บทสรุปของศึกชี้ชะตาครั้งนี้ แมนฯ ซิตี้ จะขอกวาดทุกแชมป์ หรือ ลิเวอร์พูล ที่ขอสู้ตายเพื่อส่งท้ายตำนาน ใครจะเป็นผู้คว้าตั๋วใบสำคัญสู่รอบรองชนะเลิศ มาลุ้นไปพร้อมกัน

และห้ามพลาดความดุเดือดคู่อื่น ๆ ครบทุกคู่ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายนี้ ที่ พีพีทีวี จะนำเทปบันทึกภาพการแข่งขันมาให้ได้ชมกันอีกครั้งผ่านทางหน้าจอ ดังนี้

ตารางเทปบันทึกภาพ ศึก เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. เวลา 20.30 น. เชลซี vs พอร์ทเวล

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. เวลา 20.30 น. เซาแธมป์ตัน vs อาร์เซนอล

วันเสาร์ที่ 18 เม.ย. เวลา 22.30 น. เวสต์แฮม vs ลีดส์

ร่วมลุ้นและเชียร์สดไปพร้อมกัน กับศึกเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน นี้ ถ่ายทอดสดให้ชมฟรีทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36

