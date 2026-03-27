อึ้ง อิหร่าน เกณฑ์ทหารเด็ก 12 ปี เข้าร่วมสงคราม ส่งลาดตระเวน ตั้งด่าน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเผยโครงการ For Iran เปิดรับเด็กวัย 12-13 ปี เข้าร่วมสงคราม ภารกิจลาดตระเวน ตั้งด่าน ตลอดจนงานขนส่ง ขัดต่อข้อตกลงอนุสัญญาสิทธิเด็ก
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศลดอายุขั้นต่ำสำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการทำสงครามลงเหลือเพียง 12 ปี ข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อของรัฐบาลอิหร่านเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำสงคราม
ราฮิม นาดาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมของ IRGC ประจำกรุงเตหะราน ระบุถึงโครงการชื่อ For Iran ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลืองานระดับปฏิบัติการ ภารกิจเหล่านี้ครอบคลุมการลาดตระเวน การตั้งด่านตรวจ การจัดการระบบโลจิสติกส์
เขาให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ที่มาสมัครลดลง พวกเขาเรียกร้องขอมีส่วนร่วม เราจึงลดอายุขั้นต่ำลงเหลือ 12 ปี” เขาเสริมว่าข้อบังคับใหม่นี้อนุญาตให้เด็กอายุ 12 ถึง 13 ปีสามารถเข้าร่วมกองกำลังได้หากมีความประสงค์
นโยบายนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงที่อิหร่านมีพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้ห้ามนำเด็กเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทหารอย่างเด็ดขาด
