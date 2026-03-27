หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน
โนเอลเลีย คาสติลโล่ หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต จบชีวิตตัวเอง ภายหลังจากที่พ่อยื่นคัดค้านคำสั่งรัฐต่อสู้คดีนาน 1 ปีครึ่ง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โนเอลเลีย คาสติลโล่ หญิงชาวสเปนวัย 25 ปี เข้ารับการุณยฆาต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ภายหลังจากต่อสู้ทางกฎหมายกับพ่อของเธอมานาน ถึงสิทธิในการเลือกจบชีวิตตัวเอง
โดยโนเอลเลีย เป็นผู้พำนักในเมืองบาร์เซโลนา เป็นอัมพาตครึ่งล่างเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพยายามฆ่าตัวตาย เมื่อปี 2565 ซึ่งทางรัฐบาลคาตาลูญญาอนุญาตให้เธอเข้ารับการุณยฆาตได้ ในปี 2567 ทว่าผู้เป็นพ่อได้คัดค้านคำสั่งของรัฐและทำให้ทั้งสองต้องต่อสู้ทางกฎหมายนานกว่าปีครึ่ง
โดยผู้เป็นพ่ออ้างว่าลูกสาวของเธอมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเธอ พร้อมค้านว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องปกป้องชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะหญิงที่เปราะบางที่มีปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตามศาลพิพากษาให้โนเอลเลีย สามารถเข้ารับการุณยฆาตได้
ทั้งนี้โนเอลเลีย เคยให้สัมภาษณ์ว่า พ่อของเธอไม่เคยเคารพการตัดสินใจของเธอ และเธอรู้สึกว่าตลอดชีวิตของเธออยู่เพียงลำพังมาตลอด เธอถูกแฟนเก่าล่วงละเมิดทางเพศ และเคยถูกวางยาในไนท์คลับ เธอระบุด้วยว่าเธอไม่เคยลังเลเลยว่าเธออยากเข้ารับการุณยฆาตหรือไม่
ทั้งนี้ทางครอบครัวได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเธอก่อนเข้ารับการุณยฆาตได้ ทว่าเธอแจ้งว่าเธออยากอยู่เพียงลำพังในช่วงเข้ารับการฉีดยาเพื่อจบชีวิตตัวเอง
