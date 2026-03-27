ข่าวต่างประเทศ

หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต หลังต่อสู้คดีกับพ่อที่ยื่นคัดค้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:51 น.
โนเอลเลีย คาสติลโล่ หญิงสเปนชนะคดี เข้ารับการุณยฆาต จบชีวิตตัวเอง ภายหลังจากที่พ่อยื่นคัดค้านคำสั่งรัฐต่อสู้คดีนาน 1 ปีครึ่ง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โนเอลเลีย คาสติลโล่ หญิงชาวสเปนวัย 25 ปี เข้ารับการุณยฆาต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ภายหลังจากต่อสู้ทางกฎหมายกับพ่อของเธอมานาน ถึงสิทธิในการเลือกจบชีวิตตัวเอง

โดยโนเอลเลีย เป็นผู้พำนักในเมืองบาร์เซโลนา เป็นอัมพาตครึ่งล่างเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพยายามฆ่าตัวตาย เมื่อปี 2565 ซึ่งทางรัฐบาลคาตาลูญญาอนุญาตให้เธอเข้ารับการุณยฆาตได้ ในปี 2567 ทว่าผู้เป็นพ่อได้คัดค้านคำสั่งของรัฐและทำให้ทั้งสองต้องต่อสู้ทางกฎหมายนานกว่าปีครึ่ง

โดยผู้เป็นพ่ออ้างว่าลูกสาวของเธอมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเธอ พร้อมค้านว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องปกป้องชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะหญิงที่เปราะบางที่มีปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตามศาลพิพากษาให้โนเอลเลีย สามารถเข้ารับการุณยฆาตได้

ทั้งนี้โนเอลเลีย เคยให้สัมภาษณ์ว่า พ่อของเธอไม่เคยเคารพการตัดสินใจของเธอ และเธอรู้สึกว่าตลอดชีวิตของเธออยู่เพียงลำพังมาตลอด เธอถูกแฟนเก่าล่วงละเมิดทางเพศ และเคยถูกวางยาในไนท์คลับ เธอระบุด้วยว่าเธอไม่เคยลังเลเลยว่าเธออยากเข้ารับการุณยฆาตหรือไม่

ทั้งนี้ทางครอบครัวได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเธอก่อนเข้ารับการุณยฆาตได้ ทว่าเธอแจ้งว่าเธออยากอยู่เพียงลำพังในช่วงเข้ารับการฉีดยาเพื่อจบชีวิตตัวเอง

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:51 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

