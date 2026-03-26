ข่าว
สยบข่าวลือ ‘ศุภจี’ ปัดอัปหน้าใหม่ แค่ใส่วิกปิดผมหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
สยบข่าวลือ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ปัดอัปหน้าใหม่ที่เกาหลี แจงแค่ใส่วิกปิดผมหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ เมื่อตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแชร์ภาพล่าสุดของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ขณะต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยชาวเน็ตตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์แรงว่า “ไปทำอะไรกับหน้ามา หรือบินไปศัลยกรรมที่เกาหลี” เพราะทั้งใบหน้าและทรงผมดูเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
ล่าสุด นางศุภจี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทีมข่าวสด หลังการประชุม ครม. นัดพิเศษ ถึงสาเหตุที่ดูสวยจนแปลกตาไปจากเดิม ว่า “เป็นเพราะมีผมหงอกมากเกินไป และไม่มีเวลาย้อมผม จึงนำวิกผมมาใส่สำหรับออกงาน ยืนยันว่าไม่ได้มีการเดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
เปิดวาร์ป Laila Barwick สาวน้อยลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เฉิดฉายซีรีส์ Harry Potter
12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เอ ศุภชัย ลื่นล้มที่น้ำตก อัปเดตอาการล่าสุด “นิ้วเท้าหัก” งดถ่ายคลิปขายาวชั่วคราว
30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป ต้นข้าว ชยุตม์ แอดมินเพจ กองทัพบก ทันกระแส ที่แท้เป็นพระเอกสุดหล่อ
56 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ด่วน! เรือเฟอร์รี่ดอนสัก-สมุย-พะงัน ขึ้นค่าโดยสาร 30 บาท จองออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่วันนี้ 2 ทุ่ม
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“พีระเดช” โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม
4 ชั่วโมง ที่แล้ว