เปิดวาร์ป Laila Barwick สาวน้อยลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เฉิดฉายซีรีส์ Harry Potter

sukanlaya s. เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 17:08 น.
รู้จัก Laila Barwick นักแสดงลูกครึ่งไทย-บริติช ผู้รับบท แพนซี่ พาร์กินสัน ในซีรีส์ Harry Potter

เปิดวาร์ป Laila Barwick นักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู้รับบท แพนซี่ พาร์กินสัน เพื่อนสนิทเดรโก มัลฟอย ในซีรีส์ Harry Potter ของ hbo max ส่องลุคสาวนัยน์ตาสวย ดีเดย์ฉายคริสต์มาส 2569

แฟนมักเกิลชาวไทยเตรียมเฮ! หลังจากมีการเปิดตัวทีเซอร์แรกของซีรีส์ Harry Potter ฉบับสร้างใหม่ของ HBO อย่างเป็นทางการ สิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นคือชื่อของ Laila Barwick นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่จะมารับบทเป็น แพนซี่ พาร์กินสัน (Pansy Parkinson) ตัวละครขวัญใจสายร้ายจากบ้านสลิธีริน

Laila Barwick เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีเสน่ห์เหลือล้นด้วยนัยน์ตาและผมสีน้ำตาลอันเป็นเอกลักษณ์ เธอเคยฝากผลงานการแสดงที่น่าสนใจมาแล้วหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง The Pope’s Exorcist (2023), ภาพยนตร์ดราม่า Young Woman and the Sea (2024) และ Travelling Past (2024)

ในฉบับภาพยนตร์แฟรนไชส์เดิม บทบาทของแพนซี่ พาร์กินสัน เป็นเพียงตัวละครประกอบฉากหลังที่เคยมีนักแสดงหลายคนผลัดกันมารับบทนี้ ซึ่งคนที่แฟน ๆ คุ้นหน้ามากที่สุดคือ สการ์เล็ตต์ เบิร์น (Scarlett Byrne) ที่ปรากฏตัวตั้งแต่ภาค Harry Potter and the Half-Blood Prince เป็นต้นมา

แต่ในฉบับหนังสือ แพนซี่ถือเป็นเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดกับ เดรโก มัลฟอย มากพอ ๆ กับ แครบบ์ และ กอยล์ คาดว่าในซีรีส์ฉบับใหม่นี้ HBO จะขยี้บทบาทความสัมพันธ์และมิติของตัวละครนี้ให้โดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สำหรับใครที่อยากติดตามและให้กำลังใจนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยคนนี้ สามารถไปฟอลโลว์กันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @laila.barwick และเตรียมรอชมความอลังการของโลกเวทมนตร์ฉบับซีรีส์ที่มีกำหนดออกอากาศในช่วงคริสต์มาสปี 2569 นี้

Laila Barwick นักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ซีรีส์ Harry Potter
Laila Barwick ในซีรีส์ Harry Potter
สยบข่าวลือ ศุภจี ปัดอัปหน้าใหม่ แค่ใส่วิกปิดหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ข่าว

สยบข่าวลือ ‘ศุภจี’ ปัดอัปหน้าใหม่ แค่ใส่วิกปิดผมหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

53 วินาที ที่แล้ว
รู้จัก Laila Barwick นักแสดงลูกครึ่งไทย-บริติช ผู้รับบท แพนซี่ พาร์กินสัน ในซีรีส์ Harry Potter บันเทิง

เปิดวาร์ป Laila Barwick สาวน้อยลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เฉิดฉายซีรีส์ Harry Potter

12 นาที ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ลื่นล้มที่น้ำตก อัปเดตอาการล่าสุดนิ้วเท้าหัก 2 นิ้ว บันเทิง

เอ ศุภชัย ลื่นล้มที่น้ำตก อัปเดตอาการล่าสุด “นิ้วเท้าหัก” งดถ่ายคลิปขายาวชั่วคราว

30 นาที ที่แล้ว
เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ AI ค้นเจอ คู่มือเขียนบทความออนไลน์ 2026 เทคโนโลยี

เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ AI ค้นเจอ คู่มือเขียนบทความออนไลน์ 2026

37 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ต้นข้าว ชยุตม์ แอดมินเพจ กองทัพบก ทันกระแส บันเทิง

เปิดวาร์ป ต้นข้าว ชยุตม์ แอดมินเพจ กองทัพบก ทันกระแส ที่แท้เป็นพระเอกสุดหล่อ

56 นาที ที่แล้ว
ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ ข่าว

ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน ข่าว

ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ ข่าว

ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน! เรือเฟอร์รี่ดอนสัก-สมุย-พะงัน ขึ้นค่าโดยสาร 30 บาท จองออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่วันนี้ 2 ทุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ฟาดปมวิกฤตน้ำมันแพง 6 บาทต่อลิตร บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้เดือนหน้า เศรษฐกิจ

ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ข้ามคืน น้ำมันพอ ไม่มีคิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีระเดช&quot; โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พีระเดช” โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI เศรษฐกิจ

รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม เศรษฐกิจ

วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานศาล รธน. ยกเลิกดูงานต่างประเทศ อียิปต์-อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ ข่าวดารา

แห่ห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ตลกดัง ป่วยปอดอักเสบ ไอ-จุกอก เผยสาเหตุช็อก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์” ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สยบข่าวลือ ศุภจี ปัดอัปหน้าใหม่ แค่ใส่วิกปิดหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

สยบข่าวลือ ‘ศุภจี’ ปัดอัปหน้าใหม่ แค่ใส่วิกปิดผมหงอก ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ AI ค้นเจอ คู่มือเขียนบทความออนไลน์ 2026

เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ AI ค้นเจอ คู่มือเขียนบทความออนไลน์ 2026

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ

ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน

ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
Back to top button