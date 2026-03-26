เปิดวาร์ป Laila Barwick สาวน้อยลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เฉิดฉายซีรีส์ Harry Potter
เปิดวาร์ป Laila Barwick นักแสดงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู้รับบท แพนซี่ พาร์กินสัน เพื่อนสนิทเดรโก มัลฟอย ในซีรีส์ Harry Potter ของ hbo max ส่องลุคสาวนัยน์ตาสวย ดีเดย์ฉายคริสต์มาส 2569
แฟนมักเกิลชาวไทยเตรียมเฮ! หลังจากมีการเปิดตัวทีเซอร์แรกของซีรีส์ Harry Potter ฉบับสร้างใหม่ของ HBO อย่างเป็นทางการ สิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นคือชื่อของ Laila Barwick นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่จะมารับบทเป็น แพนซี่ พาร์กินสัน (Pansy Parkinson) ตัวละครขวัญใจสายร้ายจากบ้านสลิธีริน
Laila Barwick เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีเสน่ห์เหลือล้นด้วยนัยน์ตาและผมสีน้ำตาลอันเป็นเอกลักษณ์ เธอเคยฝากผลงานการแสดงที่น่าสนใจมาแล้วหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง The Pope’s Exorcist (2023), ภาพยนตร์ดราม่า Young Woman and the Sea (2024) และ Travelling Past (2024)
ในฉบับภาพยนตร์แฟรนไชส์เดิม บทบาทของแพนซี่ พาร์กินสัน เป็นเพียงตัวละครประกอบฉากหลังที่เคยมีนักแสดงหลายคนผลัดกันมารับบทนี้ ซึ่งคนที่แฟน ๆ คุ้นหน้ามากที่สุดคือ สการ์เล็ตต์ เบิร์น (Scarlett Byrne) ที่ปรากฏตัวตั้งแต่ภาค Harry Potter and the Half-Blood Prince เป็นต้นมา
แต่ในฉบับหนังสือ แพนซี่ถือเป็นเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดกับ เดรโก มัลฟอย มากพอ ๆ กับ แครบบ์ และ กอยล์ คาดว่าในซีรีส์ฉบับใหม่นี้ HBO จะขยี้บทบาทความสัมพันธ์และมิติของตัวละครนี้ให้โดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สำหรับใครที่อยากติดตามและให้กำลังใจนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยคนนี้ สามารถไปฟอลโลว์กันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @laila.barwick และเตรียมรอชมความอลังการของโลกเวทมนตร์ฉบับซีรีส์ที่มีกำหนดออกอากาศในช่วงคริสต์มาสปี 2569 นี้
