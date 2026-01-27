เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

การเงินเศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 14:58 น.
92
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน 12 ราย หนึ่งในนั้นคือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

เปิดกรุสมบัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ มากความสามารถ

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 307,720,405 บาท รวมหนี้สิน 302,521 บาท

ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว

  • คู่สมรส อยู่กินฉันสามีภริยา นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไลฟ์สแปน แคร์)

  • บุตร: 2 คน (นายพิสิฏฐ์กร และ นายณพิสิฏฐ์)

  • ประวัติการทำงานก่อนรับตำแหน่ง

    • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี

    • กรรมการและกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดทรัพย์สิน (แยกรายบุคคล)

ส่วนของนางศุภจี รวม 280,109,787 บาท

  • เงินลงทุน: 95.91 ล้านบาท (กองทุน/หลักทรัพย์)

  • สิทธิและสัมปทาน: 87.54 ล้านบาท (กรมธรรม์/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

  • เงินฝาก: 20.88 ล้านบาท (10 บัญชี)

  • อสังหาริมทรัพย์:

    • ห้องชุด 1 หลัง (ปากเกร็ด จ.นนทบุรี): 19.13 ล้านบาท

    • ที่ดิน 1 แปลง (อ.มะขาม จ.จันทบุรี): 3 ล้านบาท

  • ทรัพย์สินอื่น (เครื่องประดับ/ของสะสม): รวมมูลค่าสูงกว่า 53 ล้านบาท

    • ต่างหู 39 คู่ (20.22 ล้านบาท)

    • แหวน 25 วง (14.65 ล้านบาท)

    • กระเป๋า/เข็มขัด/นาฬิกา 14 ชิ้น (7.11 ล้านบาท)

    • เข็มกลัด/จี้ 17 ชิ้น (4.17 ล้านบาท)

    • กำไล/สร้อยข้อมือ 8 ชิ้น (2.50 ล้านบาท)

    • ชุดเครื่องประดับ 8 ชิ้น (2.45 ล้านบาท)

    • สร้อยคอ 13 ชิ้น (1.37 ล้านบาท)

    • ทองคำ 13 ชิ้น (1.13 ล้านบาท)

ส่วนของนายปรีธยุตม์ (คู่สมรส) รวม 27,610,618 บาท

  • ที่ดิน: 18.66 ล้านบาท (3 แปลง ใน จ.เพชรบุรี)

  • เงินให้กู้ยืม: 2.7 ล้านบาท (ให้ บจก.ไลฟ์สแปน แคร์ กู้ยืม)

  • ยานพาหนะ: 2.81 ล้านบาท (รถยนต์ 4 คัน)

  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: 2.37 ล้านบาท (บ้านพักตึก 2 ชั้น อ.ชะอำ)

  • ทรัพย์สินอื่น: นาฬิกา Rolex Oyster Submarine 1 เรือน (400,000 บาท)

รายได้และรายจ่าย (ต่อปี)

รายได้ต่อปี นางศุภจี 40,155,492 บาท

  • เงินเกษียณอายุ: 17.73 ล้านบาท

  • เงินเดือน/โบนัส: 13.42 ล้านบาท

  • เบี้ยประชุมกรรมการ: 8.99 ล้านบาท

รายจ่ายต่อปี นางศุภจี 9,076,000 บาท

  • เงินบริจาค/ทำบุญ: 3 ล้านบาท

  • เงินเดือนเลขาฯ/คนขับรถ: 1.8 ล้านบาท

  • ค่าอุปการะมารดา: 1.56 ล้านบาท

  • ท่องเที่ยวประจำปี: 1 ล้านบาท

  • ค่าอุปโภคบริโภค: 1.11 ล้านบาท

  • ค่าใช้จ่ายบุตร: 360,000 บาท

(ส่วนคู่สมรส มีรายได้ต่อปี 2.55 ล้านบาท และรายจ่าย 900,000 บาท)

