เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน 12 ราย หนึ่งในนั้นคือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ มากความสามารถ
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 307,720,405 บาท รวมหนี้สิน 302,521 บาท
ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว
-
คู่สมรส อยู่กินฉันสามีภริยา นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไลฟ์สแปน แคร์)
-
บุตร: 2 คน (นายพิสิฏฐ์กร และ นายณพิสิฏฐ์)
-
ประวัติการทำงานก่อนรับตำแหน่ง
-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี
-
กรรมการและกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย
-
รายละเอียดทรัพย์สิน (แยกรายบุคคล)
ส่วนของนางศุภจี รวม 280,109,787 บาท
-
เงินลงทุน: 95.91 ล้านบาท (กองทุน/หลักทรัพย์)
-
สิทธิและสัมปทาน: 87.54 ล้านบาท (กรมธรรม์/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
-
เงินฝาก: 20.88 ล้านบาท (10 บัญชี)
-
อสังหาริมทรัพย์:
-
ห้องชุด 1 หลัง (ปากเกร็ด จ.นนทบุรี): 19.13 ล้านบาท
-
ที่ดิน 1 แปลง (อ.มะขาม จ.จันทบุรี): 3 ล้านบาท
-
-
ทรัพย์สินอื่น (เครื่องประดับ/ของสะสม): รวมมูลค่าสูงกว่า 53 ล้านบาท
-
ต่างหู 39 คู่ (20.22 ล้านบาท)
-
แหวน 25 วง (14.65 ล้านบาท)
-
กระเป๋า/เข็มขัด/นาฬิกา 14 ชิ้น (7.11 ล้านบาท)
-
เข็มกลัด/จี้ 17 ชิ้น (4.17 ล้านบาท)
-
กำไล/สร้อยข้อมือ 8 ชิ้น (2.50 ล้านบาท)
-
ชุดเครื่องประดับ 8 ชิ้น (2.45 ล้านบาท)
-
สร้อยคอ 13 ชิ้น (1.37 ล้านบาท)
-
ทองคำ 13 ชิ้น (1.13 ล้านบาท)
-
ส่วนของนายปรีธยุตม์ (คู่สมรส) รวม 27,610,618 บาท
-
ที่ดิน: 18.66 ล้านบาท (3 แปลง ใน จ.เพชรบุรี)
-
เงินให้กู้ยืม: 2.7 ล้านบาท (ให้ บจก.ไลฟ์สแปน แคร์ กู้ยืม)
-
ยานพาหนะ: 2.81 ล้านบาท (รถยนต์ 4 คัน)
-
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง: 2.37 ล้านบาท (บ้านพักตึก 2 ชั้น อ.ชะอำ)
-
ทรัพย์สินอื่น: นาฬิกา Rolex Oyster Submarine 1 เรือน (400,000 บาท)
รายได้และรายจ่าย (ต่อปี)
รายได้ต่อปี นางศุภจี 40,155,492 บาท
-
เงินเกษียณอายุ: 17.73 ล้านบาท
-
เงินเดือน/โบนัส: 13.42 ล้านบาท
-
เบี้ยประชุมกรรมการ: 8.99 ล้านบาท
รายจ่ายต่อปี นางศุภจี 9,076,000 บาท
-
เงินบริจาค/ทำบุญ: 3 ล้านบาท
-
เงินเดือนเลขาฯ/คนขับรถ: 1.8 ล้านบาท
-
ค่าอุปการะมารดา: 1.56 ล้านบาท
-
ท่องเที่ยวประจำปี: 1 ล้านบาท
-
ค่าอุปโภคบริโภค: 1.11 ล้านบาท
-
ค่าใช้จ่ายบุตร: 360,000 บาท
(ส่วนคู่สมรส มีรายได้ต่อปี 2.55 ล้านบาท และรายจ่าย 900,000 บาท)
