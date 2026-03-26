‘ศุภจี’ ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์

เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 13:16 น.
57
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ปรากฏตัวในลุคใหม่ตัดผมทรงสั้นสวยเป๊ะ หารือทูตแอฟริกาใต้ในโอกาสครบรอบ 34 ปีความสัมพันธ์ เร่งยกระดับประชุม JTC สู่ระดับรัฐมนตรี พร้อมดันส่งออกข้าวและยานยนต์ลุยตลาดแอฟริกา

เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ถึงภารกิจของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรากฏตัวในลุคใหม่ด้วยทรงผมสั้นสวยเป๊ะ นางศุภจีให้การต้อนรับนายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ กระทรวงพาณิชย์

ฉลองสัมพันธ์ 34 ปี ยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจ

การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 34 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-แอฟริกาใต้ ให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ พร้อมยกระดับการประชุมให้เป็นระดับรัฐมนตรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นางศุภจีเปิดเผยว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จะช่วยลดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์และธุรกรรมทางการเงินระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย-แอฟริกา (Thailand – Africa Initiative: TAI) อย่างเต็มที่เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน

เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์ สู่ตลาดแอฟริกา

ไทยและแอฟริกาใต้ตั้งเป้าขยายการส่งออกสินค้าศักยภาพเพื่อสร้างสมดุลทางการค้า ประเทศไทยพร้อมส่งออกสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวไทยคุณภาพดีที่มีความหลากหลายกว่า 5,000 ชนิด อาหารและเกษตรแปรรูป และยานยนต์

ในขณะเดียวกัน แอฟริกาใต้ต้องการส่งออกสินค้ากลุ่มแอปเปิล แพร์ และไวน์ มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น แอฟริกาใต้มีศักยภาพเป็นจุดกระจายสินค้าไทยสู่ภูมิภาคแอฟริกา เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยสามารถกระจายสินค้าจากแอฟริกาสู่ตลาดอาเซียน

นางศุภจีเชิญชวนผู้ประกอบการแอฟริกาใต้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญของไทยในปี 2569 ได้แก่ งาน Bangkok Gems & Jewelry, THAIFEX-Anuga Asia และงาน TILOG – LogistiX 2026 นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาการค้าที่แอฟริกาใต้ในช่วงปลายปีนี้

ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้กลไกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับหน่วยงาน Invest SA ของแอฟริกาใต้ เพื่อเพิ่มกิจกรรมการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

สถิติการค้าไทย-แอฟริกาใต้ ปี 2568

แอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 28 ของไทยในตลาดโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ในภูมิภาคแอฟริกา มูลค่าการค้ารวมสองฝ่ายในปี 2568 อยู่ที่ 4,010.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไทยส่งออกไปแอฟริกาใต้

  • มูลค่า 3,227.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์ ข้าว เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์ยาง

ไทยนำเข้าจากแอฟริกาใต้

  • มูลค่า 782.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง ทองคำ สินแร่โลหะ เคมีภัณฑ์ และส่วนประกอบยานยนต์
เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button