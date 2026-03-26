เทคโนโลยี

เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ AI ค้นเจอ คู่มือเขียนบทความออนไลน์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 16:45 น.
เขียนคอนเทนต์ บทความ SEO ยังไงให้ติด AI search ค้นเจอ หยิบไปอ้างอิง คู่มือฉบับคนทำคอนเทนต์ยุคใหม่

ย้อนกลับไปยุคอินเตอร์เน็ตบูมแรกๆ SEO สายดั้งเดิมมักแนะนำ การเขียนบทความ ต้องยัด keyword ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใครยัดเยียดคำค้นหาได้เยอะกว่า ติดอันดับสูงกว่า จบ

แต่ตอนนี้อัลกอริทึมของ Google ฉลาดขึ้นมาก การติดอันดับสูง วัดกันที่คุณภาพบทความ ไม่ใช่จำนวนคำคีย์เวิร์ด แถมล่าสุดมี AI เข้ามา คนนิยมค้นหาผ่าน ChatGPT Gemini มากขึ้น นักเขียนคอนเทนต์ ต้องมาคิดอีกว่า เขียนยังไงให้ Ai ค้นเจอ แล้วเอาไปแสดงให้คนอ่าน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า AI ไม่ได้อ่านทุกอย่างบนหน้าเว็บของคุณ มันมีสิ่งที่เรียกว่า Grounding Budget หรืองบประมาณในการดึงข้อมูล

จากงานวิจัยที่วิเคราะห์กว่า 7,000 queries พบว่า AI จะดึงข้อมูลได้ราวๆ 1,900 คำต่อคำถามหนึ่งคำถาม และแบ่งไปหลายแหล่งข้อมูล หมายความว่าเว็บของคุณได้ส่วนแบ่งแค่ประมาณ 380 คำ เท่านั้น

ปัญหาของการเขียนบทความ SEO แบบเดิม

นักเขียนส่วนใหญ่เขียนเหมือนเรียงโดมิโน ประโยคต่อประโยค เชื่อมกันเป็นเรื่องราว ฟังดูสละสลวย อ่านราบรื่น

แต่เวลา AI “หั่น” หน้าเว็บออกเป็นชิ้นๆ เพื่อดึงข้อมูล โดมิโนพังทลายทันที ประโยคที่อาศัยบริบทจากประโยคก่อนหน้าจะกลายเป็นข้อมูลที่ไร้ความหมาย

เช่น

“มันยังรวมถึงมะม่วงด้วย”

 

“มัน” คืออะไร? AI ไม่รู้ และก็ไม่สนใจจะเดา

 

“สวนของเขาฤดูร้อนผลไม้ออกหลายชนิด มังคุด มะยงชิด มะม่วง”

 

ประโยคที่ 2 อ่านแล้วเข้าใจ ไม่ต้องพึ่งพาบริบทใดๆ AI หยิบไปใช้ได้เลย

หลักการเขียนให้ AI อยากอ้างอิง

 

1. ทุกประโยคต้องมีความหมายสมบูรณ์

 

ถามตัวเองทุกครั้งว่า ถ้าเอาประโยคนี้ออกมาโดดๆ โดยไม่มีอะไรแวดล้อม มันยังสื่อความได้ครบไหม?

หลีกเลี่ยงคำสรรพนามคลุมเครืออย่าง “มัน” “สิ่งนี้” “ดังกล่าว” ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ระบุชื่อจริงแทน

2. บอกความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่ยัดคำ

 

การยัดคีย์เวิร์ดเยอะๆ คือการโยนเศษซากข้อมูลให้ AI เก็บกวาด แต่การเขียนที่ดีต้องบอกว่าสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกันยังไง

“เราให้บริการ คำปรึกษา ตัดต่อ แก้ไข”

“บริษัทของเรารับปรึกษาข้อกฎหมาย เพื่อใช้ต่อสู้คดี ไม่ว่าคุณจะเป็นโจทก์หรือจำเลย ช่วยแก้ไขร่างคำฟ้อง คำให้การให้สมบูรณ์”

ประโยคที่สองไม่แค่ระบุว่าทำอะไร แต่บอกว่าทำแล้ว ได้อะไร และเมื่อไหร่

3. สร้างประโยคที่มีองค์ประกอบครบ

AI ชอบข้อมูลที่มีครบสี่องค์ประกอบ

องค์ประกอบ ตัวอย่าง
Entity (ใคร/อะไร) Notion Team Plan
Relationship (ทำอะไร) คิดราคา
Condition (เงื่อนไข) ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Specifics (ตัวเลข/รายละเอียด) $16 รวม Guest Access ไม่จำกัด

เมื่อประโยคมีครบทั้งสี่ มันไม่แค่ “อ่านรู้เรื่อง” แต่กลายเป็นข้อมูลที่ AI สามารถดึงออกไปใช้ได้โดยไม่บิดเบือน

โครงสร้างบทความแบบ AI Inverted Pyramid

ชั้น 1 เปิดด้วยคำตอบ 40–60 คำ ตอบตรงๆ ว่า บทความนี้คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ ใช้กับใคร วางไว้ประโยคแรก

ชั้น 2 บริบทและรายละเอียด ขยายความด้วยรายละเอียดข้อมูลสำคัญ

ชั้น 3 หลักฐานเชิงโครงสร้าง ตาราง, bullet points, รายการขั้นตอน สิ่งเหล่านี้ดึงออกได้ง่ายที่สุด

ชั้น 4 หัวข้อย่อยที่คาดเดาคำถามถัดไป ตั้ง H2/H3 ให้ตอบคำถามที่คนจะถามต่อ เพราะ heading ที่ชัดเจนช่วยเพิ่ม ความเกี่ยวข้องให้ย่อหน้าข้างล่างได้ถึง 17% ในระบบของ AI

สัญญาณอันตราย ประโยคแบบนี้ AI มองไม่เห็น

  • “มันมีจอ 120Hz” → มันคืออะไร?
  • “ข้อดีนี้ทำให้เหนือคู่แข่ง” → ข้อดีอะไร? เหนือกว่ายังไง?
  • “สเปคข้างต้นดีกว่าตลาด” → สเปคไหน? ตลาดไหน?
  • “ราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” → จากเท่าไหร่? เหลือเท่าไหร่? เมื่อไหร่?
  • “อาหารเสริมยอดนิยมช่วยฟื้นฟูร่างกาย” → อาหารเสริมอะไร? ฟื้นฟูจากอะไร?

ถ้าพบแบบนี้ในงานตัวเอง แก้ทันที

ทดสอบคอนเทนต์ก่อนปล่อย 4 วิธีง่ายๆ

1. Isolation Test สุ่มเลือกประโยคกลางบทความมาหนึ่งประโยค อ่านโดดๆ ถ้ามันยังสื่อความได้ครบ ผ่าน

2. Scroll Test เลื่อนหน้าเว็บข้ามส่วน Hero และ H1 หลัก แล้วอ่านจากตรงที่สายตาหยุด ถ้าอ่านแล้วยังรู้ว่านี่คือบทความเรื่องอะไร แปลว่าโครงสร้างแน่นพอ

3. Disambiguation Test อ่านประโยคดังๆ แล้วถามตัวเองว่า “ประโยคนี้ใช้ได้กับสินค้าหรือบริการอื่นไหม?” ถ้าใช้ได้ทั่วไปเกินไป มันยังไม่เจาะจงพอ

4. URL Test ลอง paste URL เข้าไปใน ChatGPT หรือ NotebookLM แล้วให้มันสรุป ถ้า AI สรุปได้ถูกต้อง แปลว่าคอนเทนต์คุณเขียนเข้าใจชัด ถ้าสรุปผิดหรือไม่ได้เรื่อง ต้องทบทวนโครงสร้าง

อ้างอิงจาก: 1

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

