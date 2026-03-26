ข่าวการเมือง

"พีระเดช" โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:48 น.
“พีระเดช” วอนสังคมเลิกด่า “อนุทิน” ย้ำนายกฯ ไม่ใช่เทวดา นักการเมืองทำไม่ได้ทุกเรื่อง ชี้วิกฤตน้ำมันเกิดจากสงครามโลก ควบคุมเองไม่ได้

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ปีที่ 1 ครั้ง 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ สส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายในวาระการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา พิจารณาแนวทางรับมือวิกฤติการณ์จากสงครามตะวันออกกลาง โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า

“ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจที่หัวหน้าพรรค (อนุทิน) ได้เป็นนายกฯ เพราะความคาดหวังทั้งหมดจะมาอยู่พรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาล ผมเชื่อว่าปัญหาตรงนี้ทุกคนทราบดีว่าเป็นปัญหาที่เราควบคุมเองไม่ได้ เพราะเกิดจากวิกฤตของโลก เกิดจากปัญหาสงคราม โดยเฉพาะผู้นำหลายประเทศไม่มีทิศทางที่จะยุติสงครามก็ลำบากใจ

ผมไม่อยากให้สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่า ผมก็ไม่อยากให้ทุกสิ่งที่อย่างมาด่าที่นายกฯ คนเดียว ผมเชื่อว่านายกฯ ไม่เคยสบายใจกับวิกฤตทุกเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ำมัน อยากบอกว่านายกฯ ก็ไม่ใช่เทวดา นักการเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น นักการเมืองเวลาสั่งการอะไรออกไป สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องสั่งผ่านข้าราชการฝ่ายประจำ

นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ สส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายในสภา
YT/ TPchannel

ดังนั้นข้อมูลที่ข้าราชการฝ่ายประจำให้ไปยังคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีก็ดี อยากจะฝากขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง วันนี้กระทบหนักมาก พี่น้องเกษตรกรไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อน หลายคนอยากจะได้น้ำมันสัก 5 ลิตร 10 ลิตร ใช้เวลานานมาก

บางคนจอดรถทิ้งไว้เป็นวันแล้วกลับบ้าน คอยดูว่าน้ำมันจะเข้าเมื่อไหร่แล้วค่อยต่อคิวกัน รถจอดอยู่ข้างปั๊มเพียบ ออกงานทีไร พี่น้องประชาชนก็ฝากถามเรื่องน้ำมัน หลายคนเข้าใจก็แค่ฝากถาม แต่หลายคนไม่เข้าใจก็ด่ากันในโซเชียล ผมไม่อยากให้สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่า”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

