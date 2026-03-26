รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1,300 คนทั่วโลก ระบุชัดทักษะทางภาษามีความสำคัญสูงสุดต่อการเติบโตของบริษัท องค์กรส่วนใหญ่ใช้ผลคะแนนมาตรฐานคัดกรองพนักงานใหม่ตลอดจนพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 อีทีเอส ผู้พัฒนาแบบทดสอบโทอิค เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกว่า 1,300 คนจาก 17 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลชี้ให้เห็นทิศทางเดียวกันว่าทักษะภาษาอังกฤษกลายเป็นความสามารถพื้นฐานที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายองค์กรนำปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเข้ามาใช้งานพร้อมกับขยายธุรกิจข้ามประเทศ
ข้อมูลเจาะลึกในส่วนของประเทศไทยระบุว่า นายจ้างชาวไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยถึง 97 เปอร์เซ็นต์มองว่าทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
ตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริหาร 95 เปอร์เซ็นต์เห็นตรงกันว่าภาษาอังกฤษสำคัญกว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หากพนักงานขาดทักษะด้านนี้จะทำให้บริษัทเสียเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ ผู้บริหารอีก 88 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงสูงตามไปด้วย
รัตเนช จา ผู้บริหารระดับสูงจากอีทีเอส กล่าวว่า “เอไอไม่ได้เข้ามาปิดช่องว่างด้านทักษะ แต่เป็นมนุษย์ที่ทำหน้าที่นั้น ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไป มันคือความสามารถหลักที่ช่วยให้คนทำงานสื่อสารข้ามประเทศได้ ทักษะนี้ช่วยให้องค์กรดึงศักยภาพของเอไอออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ องค์กรที่ลงทุนพัฒนาพนักงานด้านภาษาจึงเท่ากับลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสเติบโตในระดับโลก”
องค์กรในประเทศไทยนำระบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษมาใช้งานอย่างจริงจัง บริษัท 80 เปอร์เซ็นต์ใช้เกณฑ์นี้คัดกรองพนักงานใหม่รวมถึงใช้ประเมินก่อนจัดอบรม บริษัทอีก 70 เปอร์เซ็นต์ใช้คะแนนภาษาอังกฤษพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่มองว่าการใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกคือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
องค์กรที่ประเมินพนักงานอย่างเป็นระบบมักจะเห็นผลลัพธ์เชิงบวก บริษัทเติบโตขึ้น แข่งขันในตลาดได้ดี พนักงานทำงานได้คล่องตัว ทำผลงานได้ดีขึ้น ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยต่างเห็นพ้องว่า
ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญในการสั่งการเครื่องมือเอไอ หากองค์กรใดวัดผลพร้อมพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง องค์กรนั้นจะมีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่มากกว่าคู่แข่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: