เชือดครูโหด! เทศบาลเมืองชลบุรีสั่งเด้งพ้นโรงเรียน เล็งให้ออกราชการไว้ก่อน พร้อมยึดคืนรางวัล “ครูดีเด่น”
จากเหตุการณ์สะเทือนใจกรณี “ครูเสรี” ครูโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา (วัดใหญ่อินทาราม) ก่อเหตุใช้ความรุนแรงกับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
ล่าสุด นายองอาจ ประเสริฐจิตต์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ได้ออกประกาศเมื่อ 22 มี.ค. 2569 ชี้แจงความคืบหน้าการลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรทางการศึกษาอย่างมาก
ย้อนไทม์ไลน์การฟันวินัยจากย้ายด่วนสู่การให้ออก
หลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. ทางเทศบาลได้เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทันที โดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งย้ายครูรายนี้ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นการชั่วคราว เพื่อแยกตัวออกจากพื้นที่ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและตัวเด็กนักเรียนระหว่างรอผลสอบสวน
สำหรับพฤติกรรมผิดมนุษย์นั้น มีรายงานว่า ครูรายนี้มีการล็อกห้องซ้อมทั้งตบ เตะ ต่อยท้องจนจุก กระชากเสื้อจนกระดุมหลุด แถมผลักเด็กเกือบตกระเบียง เอามีดปอกผลไม้จ่อบังคับให้สาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสินว่า “จะไม่บอกใคร” ถ้าผิดคำสาบานชีวิตต้องฉิบหาย !
ขณะนี้ เทศบาลเมืองชลบุรีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนรอบด้าน โดยในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เทศบาลฯ จะดำเนินการเสนอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี) ในการพิจารณา “สั่งให้บุคคลดังกล่าวนอกจากราชการไว้ก่อน” เพื่อรอผลการสอบสวนทางวินัยให้ถึงที่สุด
ส่วนรางวัล “ครูดีเด่น” ที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับก่อนหน้านี้ ในวันนี้ (23 มี.ค.) เทศบาลเมืองชลบุรีจะดำเนินการออกประกาศ ยกเลิกและเพิกถอนสิทธิในรางวัลดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมเสื่อมเสียและประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างร้ายแรง
ขณะเดียวกันการดำเนินคดีอาญา เทศบาลเมืองชลบุรีและโรงเรียนต้นสังกัดยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด และขอยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและตรงไปตรงมา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ.
