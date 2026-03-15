ข่าวการเมือง

กรมการปกครอง คำสั่งด่วนที่สุดถึง พรรคประชาชน เซ่นปมข้อมูลรั่วไหล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 17:10 น.
กรมการปกครองยกเลิกระบบเชื่อมต่อข้อมูลของพรรคประชาชน

กรมการปกครอง ยกเลิกให้พรรคประชาชน เชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน หลังข้อมูลสมาชิกพรรครั่วไหล ทั้งที่อยู่-เลขประจําตัวประชาชน สั่งรายงานความเสียหายภายใน 19 มี.ค. 69

วันนี้ 15 มีนาคม 2569 กรมการปกครอง ยกเลิกการให้ พรรคประชาชน บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และโปรแกรมสําหรับ อ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองให้เชื่อมโยงใช้งานระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) รวมถึงใช้โปรแกรมสําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสมาชิก คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงเชื่อมต่อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงพรรค และบริการการระดมทุนของพรรค

โดยกรมการปกครองได้อนุญาต และมีเงื่อนไขในการยกเลิกหรือระงับการอนุญาตได้ หากปรากฏข้อมูลว่าการดําเนินการ ของพรรคส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบพบว่ามีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน รวมถึงแถลงการณ์ จากหัวหน้าพรรคประชาชน ยอมรับว่าได้มีกรณีข้อมูลของประชาชนซึ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคเกิดการรั่วไหล ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญอันจะต้องมีการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น เพื่อเป็นการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ให้เกิดการนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันจะทําให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชน จึงขอแจ้งให้ทราบ และดําเนินการ ดังนี้

1. กรมการปกครอง ขอยกเลิกการเชื่อมโยงใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) รวมถึงการใช้โปรแกรมสําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเข้าข่ายผิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรม สําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

2. ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลมายังกรมการปกครองภายในวันที่ 19 มีนาคม 2569 ว่ามีข้อมูลใด เกิดการรั่วไหลบ้าง บุคคลใดได้รับข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวไป และได้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบ้าง เพื่อจักได้ เร่งรัดออกมาตรการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวต่อไป

3. ขอให้พรรคประชาชนดําเนินการกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของประชาชนเจ้าของข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหากนําไปใช้โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ยินยอม อาจมีความผิดทั้งในทางแพ่งและอาญาได้

อนึ่ง กรมการปกครองขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนั้นถือเป็นข้อมูล ที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุด โดยกรมการปกครองในฐานะสํานักทะเบียนกลางได้ให้ความสําคัญในการรักษา ข้อมูลไว้เป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ในกรณีที่พรรคประชาชนได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตามสมควรแล้วและมีความประสงค์จะเชื่อมโยงใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) รวมถึง ใช้โปรแกรมสําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ขอให้แจ้งความประสงค์มายัง กรมการปกครองอีกครั้งเพื่อพิจารณาตามระเบียบกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และกรุณาแจ้งให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว

กรมการปกครอง ยกเลิก พรรคประชาชน ใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กรมการปกครอง ยกเลิก พรรคประชาชน ใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล-2

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

