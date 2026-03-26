ใจหาย “ติวเตอร์ชื่อดัง” ดับกะทันหัน ระหว่างออกกำลังกาย ทั้งที่อายุน้อย
ช็อกวงการศึกษาจีน จางเสวี่ยเฟิง ติวเตอร์ชื่อดังเสียชีวิตกะทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทั้งที่ยังหนุ่ม อาการกำเริบหลังวิ่งออกกำลังกาย แพทย์เตือนภัยเงียบโรคหัวใจที่คร่าชีวิตคนอายุน้อย พร้อมแนะวิธีสังเกตอาการ
วงการศึกษาประเทศจีนสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ บริษัท ซูโจว เฟิงเสวี่ย เว่ยไหล เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ออกประกาศข่าวเศร้าในช่วงค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2569 จางเสวี่ยเฟิง ติวเตอร์ชื่อดังเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน อายุเพียง 41 ปี ทีมแพทย์พยายามช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถแต่ไม่เป็นผล เขาจากไปเมื่อเวลา 15.50 น. ที่เมืองซูโจว
ก่อนหน้านี้ในเช้าวันเดียวกัน จางเสวี่ยเฟิงเพิ่งจัดรายการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ เอ่ยคำทักทาย “สวัสดีตอนเช้าทุกคน” ซึ่งต่อมาประโยคนี้คือคำบอกลาครั้งสุดท้าย ผู้ชมหลายคนสังเกตเห็นว่าสภาพร่างกายของเขาดูผิดปกติ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าช่วงเวลา 12.26 น. จางเสวี่ยเฟิงไปวิ่งออกกำลังกายภายในบริเวณบริษัท จากนั้นเขามีอาการป่วยกะทันหัน เพื่อนร่วมงานรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลทันที จางเสวี่ยเฟิงเป็นคนที่ชื่นชอบการวิ่ง เขาเพิ่งโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 22 มีนาคมว่าวิ่งไป 7 กิโลเมตร รวมระยะทางวิ่งสะสมในเดือนมีนาคมถึง 72 กิโลเมตร
จางเสวี่ยเฟิง หรือชื่อจริงคือ จางจื่อเปียว เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวจีน เขาเป็นติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษา การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเรียนต่อระดับปริญญาโท
เขามีชื่อเสียงจากการให้คำแนะนำนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา อิงจากโลกความเป็นจริงตามสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก เน้นให้เด็กฐานะปานกลางเลือกเรียนสาขาที่หางานได้จริง มีความมั่นคงสูง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์ เขาเคยเตือนนักเรียนไม่ให้เลือกเรียนสาขาวารสารศาสตร์ เพราะจบมาหางานทำยาก
จางเสวี่ยเฟิงก่อตั้งบริษัท ซูโจว เฟิงเสวี่ย เวยไหล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี เพื่อทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษา เขามีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมกันมากกว่า 60 ล้านคน
เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมหันมาให้ความสนใจกับโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว โรงพยาบาลรุ่ยจินแห่งนครเซี่ยงไฮ้ให้ข้อมูลวิชาการว่า ภาวะนี้คือการเสียชีวิตกะทันหันภายใน 1 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ ผู้ป่วยมักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า สาเหตุหลักมาจากการทำงานของหัวใจล้มเหลว สำหรับคนไข้อายุต่ำกว่า 40 ปี สาเหตุร้อยละ 70 เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ส่วนอีกร้อยละ 30 เกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
แม้โรคนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง แพทย์แนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหน้ามืดหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุขณะทำกิจกรรม มีอาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก รู้สึกใจสั่นร่วมกับอาการเหงื่อแตกหรือเวียนศีรษะขณะออกแรง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตกะทันหันถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
การป้องกันโรคหัวใจหยุดเต้น เริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทุกคนควรกินอาหารให้ครบถ้วน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน งดสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม
กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต้องหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปหรืองดออกกำลังกายอย่างหักโหม การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้แพทย์ค้นพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงมากอาจต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หรือเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเสียชีวิตกะทันหัน
