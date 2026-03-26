แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 09:32 น.
52
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

แน็ก ชาลี ตัดพ้อกลางไลฟ์ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้าน ผ่านมา 9 เดือนไร้วี่แววได้คืน ยกเคสเปรียบเทียบอินฟลูฯ ดัง ตู้เซฟหาย ไม่กี่วันตามเจอ

แฟนคลับและชาวเน็ตตามไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม เมื่อนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี แน็ก ชาลี ไตรรัตน์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ ผู้ติดตาม โดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวพูดตัดพ้อขึ้นมาถึงเรื่องที่ตัวเองโดนหัวขโมยยกเค้าบ้านเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ยกตู้เซฟมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท พร้อมเงินทองและของสะสมอื่น ๆ ไปอีกเพียบ ผ่านมา 9 เดือนแล้วยังไร้วี่แวว แต่มองกลับไปที่เคสของอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ตู้เซฟหนัก 250 กก. หายไม่กี่วันตามเจอ

แน็ก ชาลี เผยว่า “ความซวยของชีวิตผมรายการยังไม่ให้ผมออกเลย เขาคิดว่าผมเป็นเด็กติดพูดเล่น ข้อเสียเราติดพูดเล่นบ้าง จนบางเรื่องมันเป็นเรื่อง ผมดูข่าวคนอื่น ตู้เซฟตู้แค่นั้นหาย โหเป็นข่าวตามหาจนเจอ

ของผมของข้างในมหาศาลกว่าเยอะ แค่ตู้เซฟก็ 40-50 ล้านแล้ว เงินสด-ทองอีก ผมไม่สนใจเลยว่ามันเท่าไหร่ ไวโอลินอีก 300-400 ตัว ตีไปตัวละ 2 แสน ก็เท่าไรแล้ว ไวโอลินทุกวันนี้ยังเห็นในมาร์เก็ตเพลสเลย ขายกัน 2 พัน ขายกัน 700 ผมบอกไม่เอาไม่เป็นไร เด็กๆได้ไป ผมดีใจด้วย ผมมีความสุขแล้ว

แต่ปืนเนี่ยหมั่นเขี้ยวจริง ๆ ตอนนี้ก็อยู่ที่โจร ไม่ก็ตำรวจ ผมพูดตรงๆนี่แหละ ทุกกระบอกผมได้มา ถ้าอันไหนได้จากคนที่ตายมา หรือจากครอบครัวเขา ผมบอกผมจะดูแลให้ดีที่สุด วันที่ผมไม่มีกินผมก็จะไม่หยิบมันมาขาย ผมจะขายมันต่อเมื่อผมวางแผนไว้แล้ว ตอนผมอายุ70

ผมดูใช้ชีวิตสบาย ๆ เพราะผมมีของอะไรพวกนี้เยอะมาก ชีวิตผมไม่ต้องทำอะไรไปจนตายได้ แต่ตอนนี้มันปรับเปลี่ยนไปหมด ตั้งแต่ 9 เดือนที่ผ่านมา ผมเลยมีเรื่องเครียดบ้าง

จริงๆพอแก่ปุ๊บ ผมอายุ 70 ผมค่อยขายเพื่อหาคนดูแลต่อ อยู่ได้ต่อสบายๆ บางกระบอกขายกระบอกเดียวก็อยู่ได้ปีสองปี ใช้เงินให้ไม่เกินเดือนละล้านสองล้าน ใช้เล่นซื้อของเละเทะนะ อุ๊ยสบายแลกเปลี่ยนพวกนี้”

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ-1

อ้างอิงจาก : TikTok @charliepotjes

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 09:32 น.
52
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

