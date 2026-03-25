สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด “เลี้ยงไก่ได้ไหม” หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน
สรยุทธ สุทัศนะจินดา แชร์โพสต์ไวรัลบทสนทนาคนหาเช่าคอนโดทักถามพนักงาน “เลี้ยงไก่ 2 ตัวได้ไหม” ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ประชดคำแนะนำ สว. ปฏิมา จีระแพทย์ ที่ให้คนไทยเลี้ยงไก่ไข่ลดค่าครองชีพ
กลายเป็นไวรัลที่ทั้งขำทั้งขื่นในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรารายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “นั่น” พร้อมแชร์รูปภาพจากเพจดัง คาราโอเกะชั้นใต้ดิน ที่เผยให้เห็นบทสนทนาสุดปั่นระหว่างคนหาเช่าคอนโดกับพนักงานขายที่ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลก์ถล่มทลาย
ในภาพแชตดังกล่าว ฝ่ายชายได้ทักไปสอบถามเรื่องการใช้ชีวิตในที่พักอาศัย โดยเริ่มต้นถามอย่างสุภาพว่า “ขอสอบถามเพิ่มเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในห้องครับ” ซึ่งทางพนักงานก็รีบตอบกลับเพื่อสร้างความมั่นใจว่า “โครงการนี้เป็นคอนโด Pet Friendly ผู้เช่าสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะ”
แต่เรื่องกลับหักมุมชนิดที่นิติฯ ต้องกุมขมับ เมื่อชายหนุ่มถามต่อทันทีว่า “เลี้ยงไก่ 2 ตัวได้มั้ยครับ” จนได้รับคำตอบยืนยันสั้น ๆ แต่หนักแน่นว่า “ไม่ได้ค่าาาา”
ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องตลกทั่วไป เพราะโพสต์ของสรยุทธถูกโยงเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคำแนะนำของ นายปฏิมา จีระแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเสนอแนะแนวทางให้คนไทยเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ด้วยการให้หันมา “ปลูกผักกินเอง” และ “เลี้ยงไก่ไข่” ไว้ที่บ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
คำแนะนำดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือพื้นที่จำกัด ทำให้เห็นได้ชัดว่า นโยบายหรือคำพูดจากผู้ใหญ่ในสภาอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของคนในปัจจุบัน การทักแชตไปถามเรื่องเลี้ยงไก่ในคอนโด Pet Friendly ครั้งนี้ จึงถูกมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการประชดประชัน ที่เจ็บแสบที่สุดครั้งหนึ่ง
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของสรยุทธอย่างคึกคัก บางคนคอมเมนต์ว่า “แล้วไก่ ไม่เฟรนด์ลี่ตรงไหน รู้หน้าที่ ขันปลุกทุกคนแต่เช้าในคอนโด แถมออกไข่ไว้ให้เก็บกินอีก” , “ถ้าเลี้ยงไก่ทุกห้อง จากคอนโดจะเป็นเล้าทันที” , “เลี้ยงไก่ไม่ได้ลองเลี้ยงเป็ดดูสิครับ เห็นช่วงนี้เงียบๆ ไม่ค่อยร้องรบกวนเท่าไหร่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน
- สว. แนะชาวบ้าน “ปลูกผัก-เลี้ยงไก่ 2 ตัว” สู้วิกฤตของแพง
