อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 12:01 น.
เช้าวันพุธ 25 มี.ค. 69 เงินบาทเปิดตลาดแข็งค่าที่ 32.48 บาท/ดอลลาร์ จากปิดวานที่ 32.58 บาท หลังอิหร่านปฏิเสธเจรจาทรัมป์ นักลงทุนกลับซื้อดอลลาร์ปลอดภัย กรอบวันนี้ 32.30–32.60 บาท

เงินบาทวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เปิดตลาดที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากปิดตลาดเมื่อวาน (24 มี.ค.) ที่ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ ตามรายงานของฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารทีทีบี โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 32.30 บาท แนวต้านที่ 32.60 บาท

แต่ฉลองเร็วไปอาจเสียใจ เพราะสาเหตุที่บาทแข็งค่าในช่วงคืนก่อนหน้านั้น มาจากที่นักลงทุนเคยลดความคาดหวังต่อสถานการณ์ตะวันออกกลาง แต่เมื่ออิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่าน นักลงทุนก็กลับเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยทันที

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลักวันนี้ 25 มีนาคม 2569

สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) ที่มา
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 32.48 บาท ทีทีบี เปิดตลาด 25 มี.ค. 69
ยูโร (EUR) 37.78 บาท Yahoo Finance (25 มี.ค. 69)
เยนญี่ปุ่น (JPY) 20.53 บาท ต่อ 100 เยน Exchange-Rates.org (25 มี.ค. 69)

หมายเหตุ : อัตรา EUR และ JPY ข้างต้นคือ mid-market rate ณ ช่วงเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2569 อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ไทยเรียกเก็บจะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบัน กรุณาตรวจสอบอัตราจริงกับธนาคารของท่านก่อนทำธุรกรรม

สงครามตะวันออกกลาง ต้นตอที่กดดันบาทมาตลอดเดือนมีนาคม

เงินบาทอ่อนค่าลงจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับสูงขึ้นและดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

การที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านเพื่อทำลายโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ส่งผลให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้นเร็ว หลังช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดลง กระทบอุปทานน้ำมันราว 20% ของโลกที่ถูกส่งผ่านช่องทางนี้

ผลที่ตามมาคือเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 31 บาทในต้นเดือนมีนาคม มาสู่กรอบ 32–33 บาทในปัจจุบัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดาธนาคารกลางหลัก ได้แก่ FED, BOE, ECB และ BOJ ต่างคงดอกเบี้ยนโยบาย ท่ามกลางความกังวลผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เสี่ยงทวีความรุนแรงและยืดเยื้อ

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75% และธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงที่ระดับ 2.00% ขณะที่ตลาดมองว่าFED มีโอกาสราว 38% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ 1 ครั้งในปีนี้ ส่วน BOE และ ECB มีโอกาสเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 3–4 ครั้งในปีนี้ เพื่อคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อาจเร่งสูงขึ้นจากสงครามตะวันออกกลาง

ราคาทองโลกปรับฐาน เพิ่มแรงกดดันเงินบาท

เงินบาทเผชิญแรงกดดันพอสมควร ตามการปรับตัวลงต่อเนื่องของราคาทองคำโลก (XAUUSD) ที่ปรับตัวลดลงจากแถวโซน 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สู่โซนแนวรับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

โดยปกติเมื่อราคาทองสูง ผู้ส่งออกไทยจะขายดอลลาร์มากขึ้นเพื่อแลกเป็นบาท ช่วยพยุงเงินบาทได้ แต่เมื่อทองคำโลกปรับฐาน แรงหนุนนั้นก็หายไปพร้อมกัน

กรอบค่าเงินบาทวันนี้และกลยุทธ์แนะนำอยู่ที่ 32.30–32.60 บาทต่อดอลลาร์ โดยแนะนำทยอยซื้อที่ 32.30 บาท และขายที่ 32.60 บาทต่อดอลลาร์

สำหรับกรอบรายสัปดาห์นี้ นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย ประเมินกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 32.50–33.50 บาทต่อดอลลาร์

ควรจับตาสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด พร้อมรอลุ้นรายงานดัชนี PMI ของบรรดาประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม

รวมถึงถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ FED ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางดอลลาร์และบาทในระยะสั้นต่อจากนี้

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

