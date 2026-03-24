เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่า ควันขาวทลักคลุมเมือง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:12 น.
เชียงใหม่ส่อวิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากวานนี้ กลุ่มควันขาวทลักคลุมตัวเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงเกินเกณฑ์

สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ส่อเค้ารุนแรงขึ้น หลังพบจุดความร้อนพุ่งสูงถึง 158 จุด ภายในเช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2569) เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง 5 เท่าตัว กระจายไปในหลายพื้นที่ อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว ครองแชมป์จุดความร้อนสูงสุดที่ 29 และ 28 จุดตามลำดับ

ลองลงมาคือ ดอยสะเก็ด 14 จุด, แม่วาง 11 จุด, สะเมิง 11 จุด และหางดง 10 จุด กระจายตัวรวม 15 อำเภอทั่วจังหวัด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 มี.ค. 2569 ทั้งหมดจำนวน 967 จุด

ภาพจาก : FB ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่

ทางศูนย์บัญชาการสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเชียงใหม่ เร่งประสานไปยังแต่ละพื้นที่ให้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งทางภาคพื้นดิน และทางอากาศ โดยได้มีการประสานงานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าช่วยตักน้ำดับไฟในจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ ซึ่งมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน จนสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วบางส่วน พร้อมเร่งทำแนวกันไฟป้องกันการปะทุซ้ำ

ควันไฟจาก ไฟป่า พัดเข้าปกคลุมเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในขณะนี้พุ่งสูงเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะที่ อ.ฮอด วัดได้สูงถึง 157 AQI ส่งผลให้ประชาชนเริ่มมีอาการป่วยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งแสบจมูก แสบคอ แสบตา และผู้ที่เป็นภูมิแพ้เริ่มมีผื่นคันตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงขอเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย

ภาพจาก : FB ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่
ภาพจาก : FB ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

3 นาที ที่แล้ว
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน ข่าวต่างประเทศ

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

23 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น บันเทิง

ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

53 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด ข่าว

ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง หนุนสภาฯ ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท ทองแท่งแตะ 68,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่ขุดกัมพูชาใช้AI ตัดต่อภาพเติมสไบชุดไทย ข่าว

จับโป๊ะเขมรใช้ AI ตัดต่อภาพประวัติศาสตร์ เติมสไบชุดไทย เคลมวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาบีดา อัปเดตอาการป่วยชาดา ข่าวการเมือง

ซาบีดา พูดถึงอาการพ่อ “ชาดา ไทยเศรษฐ” หลังตัดพ้อปวดคอหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่า ควันขาวทลักคลุมเมือง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป &quot;งูเห่าหลุดในรถ&quot; ตอบแล้วเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป “งูเห่าหลุดในรถ” ตอบแล้วของจริงหรือคอนเทนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ช้างประกาศขึ้นราคาขวดละ 2 บาท มีผลสิ้นเดือนมีนาคม 2569 ข่าว

เบียร์ช้าง ขึ้นราคาขวดละ 2 บาท สิ้นเดือนนี้ เหตุต้นทุนขนส่งพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี บันเทิง

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ ข่าว

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี ข่าว

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น &quot;อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น&quot; บันเทิง

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน สั่ง LNG เข้ามาเติมแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button