เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่า ควันขาวทลักคลุมเมือง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์

เชียงใหม่ส่อวิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากวานนี้ กลุ่มควันขาวทลักคลุมตัวเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงเกินเกณฑ์
สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ส่อเค้ารุนแรงขึ้น หลังพบจุดความร้อนพุ่งสูงถึง 158 จุด ภายในเช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2569) เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง 5 เท่าตัว กระจายไปในหลายพื้นที่ อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว ครองแชมป์จุดความร้อนสูงสุดที่ 29 และ 28 จุดตามลำดับ
ลองลงมาคือ ดอยสะเก็ด 14 จุด, แม่วาง 11 จุด, สะเมิง 11 จุด และหางดง 10 จุด กระจายตัวรวม 15 อำเภอทั่วจังหวัด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 มี.ค. 2569 ทั้งหมดจำนวน 967 จุด
ทางศูนย์บัญชาการสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเชียงใหม่ เร่งประสานไปยังแต่ละพื้นที่ให้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งทางภาคพื้นดิน และทางอากาศ โดยได้มีการประสานงานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าช่วยตักน้ำดับไฟในจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ ซึ่งมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน จนสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วบางส่วน พร้อมเร่งทำแนวกันไฟป้องกันการปะทุซ้ำ
ควันไฟจาก ไฟป่า พัดเข้าปกคลุมเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในขณะนี้พุ่งสูงเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะที่ อ.ฮอด วัดได้สูงถึง 157 AQI ส่งผลให้ประชาชนเริ่มมีอาการป่วยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งแสบจมูก แสบคอ แสบตา และผู้ที่เป็นภูมิแพ้เริ่มมีผื่นคันตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงขอเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
