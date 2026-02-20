ไฟป่าลามไหม้ บ้านพักทหารเขมร หลังลูกน้องจุดไฟป่วนไทย ลมตีกลับวอดทั้งหลัง
ทหารกัมพูชาลักลอบจุดไฟป่า หวังป่วนทหารไทยแนวหน้า แต่กระแสลมพัดตีกลับ เปลวเพลิงลุกลามเผาบ้านพักระดับ ผบ.ร้อย วอดทั้งหลัง
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อไฟป่าที่ทหารกัมพูชาลักลอบจุดเพื่อหวังก่อกวนทหารไทย ถูกกระแสลมพัดตีกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ไฟลุกลามไหม้บ้านพักของนายทหารระดับสูง และบ้านเรือนของประชาชนวอดวายไปกว่าร้อยหลังคาเรือน
โดยเพจระบุข้อความว่า “ด่วน! เวลา 02:56น. มีรายงานไฟป่าลุกลามเข้าเผาบ้านพักนายทหาร ระดับผู้บังคับกองร้อยทหาราบที่ 13 (ผบ.ร้อย ร.13) ของกองทัพบกกัมพูชา ในอำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย
เจ้าตัวร้องพยายามร้องเรียกชาวบ้านใกล้เคียงขอแรงช่วยดับไฟ “โอ๊ย พี่น้องเอ๊ย… ไฟ.. ไหม้หมดแล้ว” ผลงานลูกน้องตัวเองจุดไฟเผาป่าก่อกวนทหารไทยในแนวหน้า กลับกลายเป็นว่าลมพัดพาเปลวไฟย้อนกลับเผาทั้งฐาน ทั้งบ้านพักของตัวเองจนวอดวาย”
ขณะที่เมื่อเวลา 01.20 น. ของคืนเดียวกัน ยังมีรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชุมชนชะเอม อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร หลังกระแสลมแรงพัดกระโชกย้อนกลับอย่างรุนแรงส่งผลให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว รายงานเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือนประชาชนประมาณ 113 หลังคาเรือนถูกไฟเผาทำลายวอดวาย ท้องฟ้ายามกลางดึกในพื้นที่กลายเป็นสีส้มแดงฉานสว่างจ้าไปทั่วบริเวณ
จากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ต้นเหตุของเพลิงพิบัติครั้งนี้เกิดจาก ทหารกัมพูชาเป็นผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อหวังผลในการก่อกวนทหารไทยในพื้นที่แนวหน้า แต่สุดท้ายลมแรงได้พัดพาสิ่งที่ตนเองก่อ ย้อนกลับมาทำลายบ้านเรือนของประชาชนและชุมชนของฝั่งกัมพูชาเองจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม
- เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ
- คลิป หมอสาวกัมพูชา ผุดไอเดีย เลี้ยงชาไทย ให้ทหารเขมรป่วยเบาหวาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: