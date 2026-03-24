นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป “งูเห่าหลุดในรถ” ตอบแล้วของจริงหรือคอนเทนต์

นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป “งูเห่าหลุดในรถ” ตอบแล้ว เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ หลังถูกกล่าวหาจัดฉากถ่ายคลิป
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก Nick Wildlife ได้โพสต์คลิปนาทีระทึกเมื่อมีงูเห่าหลุดอยู่บนรถ ขณะกำลังเดินทางหลังจากไปช่วยเหลือชาวบ้านในการจับงู แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นดราม่าเมื่อชาวเน็ตเสียงแตกมองว่าเป็นการจัดฉากถ่ายคอนเทนต์ จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
ล่าสุด 23 มีนาคม 2569 นิค อสรพิษวิทยา ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงดราม่า งูเห่าหลุดในรถ ระบุว่า “งูเห่าหลุดบนรถ ของจริงหรือคอนเทนต์?
หลังลงคลิปงูหลุดบนรถ ไปก็มีความเห็นต่างๆนานามากมาย Ai บ้าง คอนเท้นต์บ้าง พร้อมมีข้อสงสัยมากมายจากชาวเน็ต มีผู้เชี่ยวชาญมากมายบอกทำไมไท่ทำแบบนั้นแบบนี้ ก็จะอธิบายให้ฟังดังนี้ครับ
1.งูเลี้ยง เชื่อง ไม่ดุ
ตอบ ให้ดูท้ายๆคลิปตอนจับใส่กระสอบ ว่าเชื่องแบบที่คิดหรือเปล่า
2.ทำไมไม่จอดเลย ขับอยู่ทำไม
ตอบ ถ้าเราอยู่เลนขวา จะเข้าซ้ายก็ต้องค่อยๆไหลรอรถว่างแล้วแทรกเข้าซ้ายเพื่อจอดริมถนนไงครับ ถ้าจอดเลยรถก็จะอยู่กลางถนนครับ แล้วนึกดูตอนงูอยู่ที่พวงมาลัย หรือที่ขาหากขยับหรือเคลื่อนไหวมากไป งูอาจตกใจหรือฉกได้
3.ตอนเลื้อยขึ้นขาทำไมไม่จับ
ตอบ เอาแบบนี้ ถ้าคุณต้องจับงูบนขาเพื่อน คุณจะมีวิธีจับแบบไหน ที่คิดว่าจะไม่โดนงูกัดบ้าง แล้วภ้างูอยู่บนขาคุณ คุณจะกล้าเสี่ยงให้เพื่อนจับให้ไหม เพราะโอกาสที่งูจะกัดคุณมีมากถึง90%
4.คอนเทนต์นั่นแหละ
ตอบ อธิบายแค่ไหน ก็ห้ามความคิดผู้หยั่งรู้กันไม่ได้ครับ แต่ลองคิดดู คอนเทนต์งูพิษอันตรายหรือบนขาคนขับรถ ในขณะรถวิ่งอยู่ เป็นคุณจะทำหรือเปล่า เพราะมันควบคุมไม่ไดทั้งงู และอุบัติเหตุบนท้องถนน
ความจริงคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อ 2 ปีก่อน เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตอนไปรับงูเห่าจากมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาเพื่อนำไปหาที่ปล่อย แล้วดันหลุดบนรถ เนื่องจากต้นทางนำงูใส่กระสอบปุ๋ยมาให้ แล้วงูดันจนกระสอบทะลุ
ตัวผมในเวลานั้นต้องรีบตั้งสติ เพราะมันหลุดตอนรถยังวิ่งอยู่ ขยับพลาดนิดเดียวต้น (ช่างภาพ, คนขับรถ) อาจอยู่ในอันตราย ผมหยิบโทรศัพท์มาบันทึกเหตุการณ์ไว้ คือเวลานั้นทำอะไรไม่ได้มากแบบที่หลายคนคิด ต่อให้ไม่ถ่ายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
พฤติกรรมงูในเวลานั้นดูงงๆ อยู่ ยังไม่ตกใจ ยังไม่ก้าวร้าว ผมต้องให้ต้นค่อยๆ จอดรถแบบขยับตัวเท่าที่จำเป็น แล้วลงจากรถมาให้คนปลอดภัยก่อนค่อยจัดการงู ใครคิดว่างูเชื่องก็ดูท้าย ๆ คลิปว่ามันเชื่องไหม แล้วถามตัวเองว่าถ้าเป็นคุณจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคอนเทนต์แบบนี้ไหม?
ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ดูจากในคลิปได้ครับ ว่าทำอย่างไร จะเชื่อคนที่ผ่านมาจากประสบการณ์ตรง หรือจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ก็แล้วแต่สะดวกครับ”
อ้างอิงจาก : FB Nick Wildlife
