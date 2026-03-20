การเงินเศรษฐกิจ

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 19:19 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 19:19 น.
ลดราคาน้ำมัน 2568

PTT ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซินบวก 1 บาท ดีเซลขยับ 70 สตางค์ มีผล ตี 5 พรุ่งนี้ 21 มีนาคม 2569

ผู้ขับขี่เตรียมรับมือ สถานีบริการเชื้อเพลิงแจ้งปรับเปลี่ยนอัตราจำหน่ายใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่รุ่งเช้าของวันที่ 21 มีนาคม 2569 เช็กตัวเลขล่าสุดเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง

พีทีที สเตชั่น (PTT Station) แจ้งปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับครั้งนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกชนิด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้รถควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

กลุ่มน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ราคาใหม่ของเบนซินอยู่ที่ 41.64 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 33.05 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.68 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 28.05 บาท แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 24.79 บาท ผลิตภัณฑ์พรีเมียมอย่าง ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับเป็น 42.04 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บาทต่อลิตร ดีเซลมาตรฐานราคาใหม่อยู่ที่ 31.14 บาท ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ปรับเป็น 44.64 บาท

อัตราดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัวเลขนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ผู้ใช้บริการในต่างจังหวัดอาจพบราคาที่แตกต่างกันตามระยะทางขนส่ง

 

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

