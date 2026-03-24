ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:00 น.
77
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ทั้งร้อน-เหม็น-รถติด แต่ดันเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้น ติดใจจนอยากมาซ้ำ โซเชียลยันเสน่ห์อยู่ที่ความวุ่นวาย แง้มพิกัดบินมาไทย 30 ครั้ง ปักหมุดแค่เชียงใหม่

ทัวร์เกือบลง? กรณีชาวญี่ปุ่นผู้ใช้บัญชี threads pause.work ผู้ที่ชื่นชอบการกินและเดินทางท่องเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพฯ ข้อความที่เจ้าตัวเขียนทำเอาหลายต้องอ่านซ้ำหลายรอบว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีกันแนะ ระบุเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยได้ว่า “กรุงเทพฯ บอกตามตรงว่าทั้งเหม็น เสียงดัง ร้อน แถมรถก็ติดสุด ๆ แต่ไม่รู้ทำไม ถึงอยากกลับมาอีก เป็นเมืองที่มาเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อ สัมผัสได้ถึงเอนเนอร์จี้ เสน่ห์ที่ทำให้เสพติดของกรุงเทพฯ… ใครเคยมาจะเข้าใจดี”

หลังโพสต์รีวิวเมืองไทยอ่านดูแล้วเป็นการชื่นชมถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างเข้ามาแสดงความเห็นหลากหลาย บางส่วนมองว่าถ้ากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่สะอาด สะดวกสบาย และเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนญี่ปุ่นขึ้นมา ตนคงเลิกไปแล้วแล้ว เพราะความวุ่นวายเป็นเอกลักษณ์ของไทย

อีกหนึ่งความเห็นเข้ามารีวิวว่า อาการเสพติดไทยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนก็เสพติดกรุงเทพฯ แบบเจ้าของโพสต์ แต่บางคนก็หลงเสน่ห์ต่างจังหวัดแทน เพราะเมืองไทยกว้างมากจริง ๆ ตนเองเคยไปแค่กรุงเทพฯ พัทยา แล้วก็ภูเก็ต ครั้งหน้าเลยอยากลองไปเที่ยวแถบต่างจังหวัดดูบ้าง ฝั่งเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบกลับว่า “เข้าใจความรู้สึกเลยครับ!!! ตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพฯ”

ขณะที่อีกส่วนเข้ามาสนับสนุนว่าเบื่อการจราจรติดขัดในประเทศแต่อยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง “เข้าใจเลยครับ ถึงจะเบื่อรถติดแทบแย่แต่ก็ยังอยากกลับไปอีก หลงเสน่ห์เข้าเต็ม ๆ เลย!” ด้านเจ้าของโพสต์เข้ามาเสนอไอเดียว่า “พวกรถไฟฟ้า BTS สะดวกดีนะ”

อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งความเห็นแนะนำให้เที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ นอกจากกรุงเทพฯ “ผมเดินทางไป-กลับ ไทยกับญี่ปุ่น มามากกว่า 30 ครั้งแล้วครับ แต่เชื่อไหมว่าไปแค่เชียงใหม่อย่างเดียวเลย เคยแวะกรุงเทพฯ แค่ตอนรอต่อเครื่อง (Transit) เพื่อเที่ยวครึ่งวันแค่ 2 ครั้งเอง แถมไม่เคยไปค้างคืนที่นั่นเลยสักครั้ง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

