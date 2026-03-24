อินฟลูฯ สาว เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โพสต์สุดท้ายสุดเศร้า แฟน ๆ ร่วมอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:41 น.
อินฟลูฯ สาว เสียชีวิตในวัย 29 ปี สิ้นตำนาน นางฟ้าสู้มะเร็ง หลังต่อสู้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมานานโพสต์สุดท้ายสุดเศร้า แฟน ๆ ร่วมอาลัย

ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อสื่อต่างประเทศได้มีการยืนยันการเสียชีวิตของ หวังเว่ยเชี่ยน อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 29 ปี เจ้าของฉายา นางฟ้านักสู้มะเร็ง จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างสุดความสามารถ ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว และแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก

เรื่องน่าเศร้ามากกว่านั้นคือ โพสต์ล่าสุดของ หวังเว่ยเชี่ยน ที่เธอเขียนแคปชั่นว่า “เจอกันใหม่ปีหน้า” กลับกลายเป็นโพสต์สุดท้ายเพื่อบอกลาทุกคนอย่างไม่คาดคิดมาก่อน

รายงานเผยว่า หวังเว่ยเชี่ยน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน จุดเริ่มต้นมาจากที่เธอเริ่มมีอาการปวดบวมใต้รักแร้ ซึ่งตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าเป็นเพราะยกของหนักเลยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นตึง แต่เมื่อไปหาหมอและได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่า ตรงที่บวมนั้นเป็นก้อนเนื้อผิดปกติ หลังจากนนำชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่า เป็น “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”

หวังเว่ยเชี่ยน เข้ารับการรักษาและต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยากยากลำบาก และแม้ว่าการทำเคมีบำบัดจะทำให้ผมของเธอร่วงจนต้องโกนศีรษะ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะ หวังเว่ยเชี่ยน มักจะปรากฎตัวหน้ากล้องอยู่เสมอ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ รวมถึงส่งให้กำลังใจกับชาวเน็ต และแฟนคลับของเธอที่กำลังป่วยโรคร้ายให้ต่อสู้ไปด้วยกัน

กระทั่งเธอหายหน้าไปจากโซเชียลนานกว่า 3 เดือน ก่อนที่ทางบริษัทของ หวังเว่ยเชี่ยน จะออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก

อ้างอิงจาก : ettoday, IG fayzzzzzzz_

ข่าวล่าสุด
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

15 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

30 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

39 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

42 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

44 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

45 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button