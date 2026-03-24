อินฟลูฯ สาว เสียชีวิตแล้ว หลังต่อสู้มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โพสต์สุดท้ายสุดเศร้า แฟน ๆ ร่วมอาลัย

อินฟลูฯ สาว เสียชีวิตในวัย 29 ปี สิ้นตำนาน นางฟ้าสู้มะเร็ง หลังต่อสู้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมานานโพสต์สุดท้ายสุดเศร้า แฟน ๆ ร่วมอาลัย
ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อสื่อต่างประเทศได้มีการยืนยันการเสียชีวิตของ หวังเว่ยเชี่ยน อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 29 ปี เจ้าของฉายา นางฟ้านักสู้มะเร็ง จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างสุดความสามารถ ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว และแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก
เรื่องน่าเศร้ามากกว่านั้นคือ โพสต์ล่าสุดของ หวังเว่ยเชี่ยน ที่เธอเขียนแคปชั่นว่า “เจอกันใหม่ปีหน้า” กลับกลายเป็นโพสต์สุดท้ายเพื่อบอกลาทุกคนอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
รายงานเผยว่า หวังเว่ยเชี่ยน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน จุดเริ่มต้นมาจากที่เธอเริ่มมีอาการปวดบวมใต้รักแร้ ซึ่งตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าเป็นเพราะยกของหนักเลยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นตึง แต่เมื่อไปหาหมอและได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่า ตรงที่บวมนั้นเป็นก้อนเนื้อผิดปกติ หลังจากนนำชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่า เป็น “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”
หวังเว่ยเชี่ยน เข้ารับการรักษาและต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยากยากลำบาก และแม้ว่าการทำเคมีบำบัดจะทำให้ผมของเธอร่วงจนต้องโกนศีรษะ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะ หวังเว่ยเชี่ยน มักจะปรากฎตัวหน้ากล้องอยู่เสมอ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ รวมถึงส่งให้กำลังใจกับชาวเน็ต และแฟนคลับของเธอที่กำลังป่วยโรคร้ายให้ต่อสู้ไปด้วยกัน
กระทั่งเธอหายหน้าไปจากโซเชียลนานกว่า 3 เดือน ก่อนที่ทางบริษัทของ หวังเว่ยเชี่ยน จะออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก
อ้างอิงจาก : ettoday, IG fayzzzzzzz_
