สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

GIFT T. เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:42 น.
สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ จากคนเคยรัก 17 ปี สู่วันโพสต์แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

จากกรณีที่ แม่ตั๊ก กรกนก ออกมาไลฟ์แฉอดีตสามี ป๋าเบียร์ กานต์พล ทั้งน้ำตาว่าฝ่ายชายทรยศหักหลังครอบครัว จนต้องหย่าร้างกัน และเกิดมีการฟ้องร้องเรื่องเงินเกิดขึ้น ล่าสุดเพจ อรรถรส ได้สรุปเหตุการณ์มหากาพย์ แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ เอาไว้ตั้งแต่เริ่มระบุว่า

แม่ตั๊กและป๋าเบียร์เป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส อยู่กินกันมา 17-18 ปี และมีลูกด้วยกัน 1 คน ทั้งคู่เพิ่งผ่านมรสุมคดีทองออนไลน์ ภาพจำคือคู่ทุกข์คู่ยากที่จับมือกันสู้คดีจนฝ่ายชายเคยได้ฉายา “ผัวแห่งชาติ” แต่ล่าสุดความสัมพันธ์กลับขาดสะบั้น เมื่อแม่ตั๊กออกมาไลฟ์สดและโพสต์แฉรัว ๆ ว่าถูกนอกใจ หักหลัง และปอกลอกทรัพย์สินจนหมดตัว

แม่ตั๊กเผยว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ป๋าเบียร์ไม่เคยหยิบยื่นเงินให้เลี้ยงดูลูกเมียเลยแม้แต่บาทเดียว แม่ตั๊กต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนเดียว ทั้งค่ากินอยู่ของลูก, บริษัท และเงินเดือนลูกน้องเกือบ 30 คน ตกเดือนละ 500,000 บาท

ในอดีตตอนธุรกิจอาหารเสริมรุ่งเรืองแม่ตั๊กมีหน้าที่แค่ไปไลฟ์ไม่เคยเอารายได้ออกมาใช้และหาเลี้ยงตัวเองมาตลอด จุดพีกคือช่วงเดือนมกราคม แม่ตั๊กเพิ่งทุ่มเงินเกือบ 1 ล้านบาทเป็นค่าศัลยกรรมหน้าใหม่ให้ป๋าเบียร์ แต่พอหล่อปุ๊บ ฝ่ายชายกลับไล่เธอออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมา

แม่ตั๊กแฉอีกว่า ป๋าเบียร์แอบไปซื้อบริการทางเพศ และมือที่สามคือหญิงขายบริการที่ชื่อ “อีนอท” ป๋าเบียร์ออกจากบ้านทีละ 9 วัน 10 วัน เพื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ และเป็นคนเช่าคอนโดให้อยู่แถวรามอินทรา 86 ซึ่งใกล้กับแถวบ้านแม่ตั๊ก

หลังจากรู้เรื่องผู้หญิงอีกคน ครั้งหนึ่ง แม่ตั๊ก เคยบุกไปถึงหน้าบ้าน และส่งดอกไม้ไปให้ผู้หญิงคนนี้ในวันเกิด (15 มี.ค.) เพื่อแสดงตัวมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ทั้งคู่ยังแอบกินกันอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้แม่ตั๊กบอกว่า เธอไม่ได้ยอมแพ้ และได้ดำเนินการฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาทไปตั้งแต่ 5 เดือนที่แล้วเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืน

ชนวนแตกหักเกิดจากแม่ของแม่ตั๊กจับได้ว่าป๋าเบียร์ไปคั่วกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจนเรื่องแดง ป๋าเบียร์ยอมรับผิดไม่ได้ เลยนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าบนโซฟา ชี้หน้าด่าแม่ตั๊กและแม่ของแม่ตั๊กอย่างรุนแรง ในคลิปที่แม่ตั๊กโพสต์ ป๋าเบียร์ชี้หน้าลั่นประโยคเด็ดว่า “กูไม่เอาลูกเอาเมียอย่างพวกมึงหรอก กูจะหาลูกใหม่ เมียใหม่” ซึ่งเหตุการณ์นี้ลูกสาว (น้องเคธี่) และพี่เลี้ยงอยู่ในห้องข้าง ๆ ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมด จากนั้นป๋าเบียร์ก็โทรหาแม่ตัวเองด้วยเสียงปกติอ่อนหวานให้มารับกลับจากบ้านแม่ตั๊กอดีตเมียเคยรัก

แม่ตั๊กแฉเพิ่มว่า ป๋าเบียร์ใช้เด็ก 2 คนที่รักและถวายหัวให้มาจัดฉากความรักเพื่อหลอกฉกเงินไปหน้าด้าน ๆ โดยไม่ละอายใจ นอกจากนั้นแม่ตั๊กยังมีการปล่อยคลิปเสียงป๋าเบียร์คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงที่ชื่อ “แนน” เรื่องการรับปากจะเคลียร์เงินให้ภายในเดือนนี้ ในคลิปเสียงมีการเตี๊ยมกันถ่ายรูปจัดฉาก (“ให้ถ่ายให้ดูแบบเท่านั้นแหละ ให้อยู่ในถุงนะจบ”) และผู้หญิงบอกว่าเหนื่อยและกลัวแม่ตั๊กจะว่าเอา ป๋าเบียร์รับประกันในคลิปเสียงพร้อมลั่นประโยคมัดตัวว่า “ไม่ต้อง มึงไม่ได้หลอกอะไร… กูเนี่ยหลอกมัน” ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนบงการหลอกเงินแม่ตั๊ก

แม่ตั๊กเผยว่า ฝ่ายชายและครอบครัวร่วมกันขนสมบัติและเงินของลูกสาวไปจนหมดเกลี้ยง เธอยืนยันว่าไม่ได้อยากให้ผัวกลับมา พร้อมลั่้นประโยคเด็ด “เอาตีนเขี่ยก็คือไม่เอา” แต่ที่ออกมาสู้เพราะต้องการเงินของลูกคืน ต่อมา แม่ตั๊กฝากประโยคแซ่บประชดถึงฝ่ายชายว่า “ต้องถามมันกับเมียขยะของมันค่ะ ว่าใช้เงินเก่งจังเลย มาสูบไปเยอะ ๆ เลย”

จากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้แม่ตั๊กเครียดหนักจนล้มป่วย ทรุดเข้าโรงพยาบาล และถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการทางจิตใจ

ท้ายที่สุด แม่ตั๊กประกาศขอเชิญป๋าเบียร์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวคู่กัน พร้อมเชิญนักข่าวมาถามให้เคลียร์ทุกประเด็นแบบลูกผู้ชาย หากยอมออกมาพูดความจริง เอาเงินมาคืน และเซ็นใบหย่า เรื่องทุกอย่างจะจบลง แต่ถ้ายังมุดหัวหนี แม่ตั๊กขู่ว่าเตรียมงัดแช็ต LINE ที่ฝ่ายชายพิมพ์มาหลอกลวงออกมาแฉต่อ และประกาศชัดเจนว่า “รอคลิป 25 นี้” จะเป็นคลิปสุดท้ายที่สามารถพังชีวิตป๋าเบียร์ได้ในพริบตา

