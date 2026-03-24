มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล
โบคาน โชวดูรี (Boyan Chowdhury) อดีตสมาชิกวงร็อกชื่อดัง The Zutons ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ หลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้าย ด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติกลางวันแสกๆ เจ้าตัวเผยเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เหตุการณ์ความรุนแรงที่น่ารังเกียจนี้เกิดขึ้นในย่านเวฟเวอร์ทรี (Wavertree) เมืองลิเวอร์พูล เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา โบคาน โชวดูรี วัย 46 ปี มือกีตาร์ผู้ร่วมก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนานอย่างเดอะ ซูตอนส์ (The Zutons) ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมล้อมและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติ ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าที่ศีรษะของเขาอย่างแรง จนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
โบคานได้แชร์ภาพบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้าและศีรษะผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความที่น่าตกใจว่า “ถ้าผมไม่หันไปมองในตอนนั้น ผมเชื่อว่าผมคงถูกฟาดเข้าที่ท้ายทอยและอาจเสียชีวิตไปแล้ว”
เดบรา มอร์ลีย์ (Debra Morley) สารวัตรสืบสวนแห่งสำนักงานตำรวจเมอร์ซีย์ไซด์ ระบุว่านี่เป็นการทำร้ายร่างกายที่น่าตกใจและไม่มีที่ยืนในสังคม การเหยียดเชื้อชาติแล้วตามด้วยการใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนและขอความร่วมมือจากประชาชนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มชายบริเวณถนน Fieldway ให้แจ้งเบาะแสเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่า ในช่วงปี 2022-2023 มีการบันทึกเหตุอาชญากรรมจากความเกลียดชังรวม 145,214 คดี ในจำนวนนี้ กว่า 101,906 คดี หรือประมาณ 70% เป็นอาชญากรรมที่มีมูลเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติ
สถิติพบว่า กลุ่มคนเชื้อสายเอเชีย (รวมถึงชาวเบงกาลีซึ่งเป็นเชื้อสายของโบคาน) มักตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงในลักษณะนี้ โดยมีรายงานคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเอเชียพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองใหญ่
สำหรับแฟนเพลงยุค 2000 โบคาน โชวดูรี คือมือกีตาร์ฝีมือดีที่เป็นกำลังสำคัญของวง The Zutons ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2001 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเพลง “Valerie” (ซึ่งต่อมา Amy Winehouse นำไป Cover จนโด่งดัง) และเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง “Why Won’t You Give Me Your Love?” แม้เขาจะลาออกจากวงไปในปี 2007 แต่เขายังคงเป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงอินดี้ของอังกฤษ.
- สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี
- ลีกสเปนเถื่อน เหยียดนักเตะญี่ปุ่น ไอ้คนจีนสวะจนสื่อแผ่นดินใหญ่ต้องสวนเจ็บ
- หญิงสาวชาวไทยในอังกฤษโดนเหยียดหยามหลังสวมหน้ากากอนามัย
