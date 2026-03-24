มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:17 น.
แฟ้มภาพ

โบคาน โชวดูรี (Boyan Chowdhury) อดีตสมาชิกวงร็อกชื่อดัง The Zutons ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ หลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้าย ด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติกลางวันแสกๆ เจ้าตัวเผยเกือบเอาชีวิตไม่รอด

เหตุการณ์ความรุนแรงที่น่ารังเกียจนี้เกิดขึ้นในย่านเวฟเวอร์ทรี (Wavertree) เมืองลิเวอร์พูล เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา โบคาน โชวดูรี วัย 46 ปี มือกีตาร์ผู้ร่วมก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนานอย่างเดอะ ซูตอนส์ (The Zutons) ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมล้อมและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติ ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าที่ศีรษะของเขาอย่างแรง จนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

โบคานได้แชร์ภาพบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้าและศีรษะผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุข้อความที่น่าตกใจว่า “ถ้าผมไม่หันไปมองในตอนนั้น ผมเชื่อว่าผมคงถูกฟาดเข้าที่ท้ายทอยและอาจเสียชีวิตไปแล้ว”

เดบรา มอร์ลีย์ (Debra Morley) สารวัตรสืบสวนแห่งสำนักงานตำรวจเมอร์ซีย์ไซด์ ระบุว่านี่เป็นการทำร้ายร่างกายที่น่าตกใจและไม่มีที่ยืนในสังคม การเหยียดเชื้อชาติแล้วตามด้วยการใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนและขอความร่วมมือจากประชาชนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มชายบริเวณถนน Fieldway ให้แจ้งเบาะแสเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ดีตมือกีตาร์วง The Zutons ถูกทำร้ายสาหัสในลิเวอร์พูล
ภาพ IG @boyan_chowdhury

ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่า ในช่วงปี 2022-2023 มีการบันทึกเหตุอาชญากรรมจากความเกลียดชังรวม 145,214 คดี ในจำนวนนี้ กว่า 101,906 คดี หรือประมาณ 70% เป็นอาชญากรรมที่มีมูลเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติ

สถิติพบว่า กลุ่มคนเชื้อสายเอเชีย (รวมถึงชาวเบงกาลีซึ่งเป็นเชื้อสายของโบคาน) มักตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงในลักษณะนี้ โดยมีรายงานคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเอเชียพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองใหญ่

สำหรับแฟนเพลงยุค 2000 โบคาน โชวดูรี คือมือกีตาร์ฝีมือดีที่เป็นกำลังสำคัญของวง The Zutons ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2001 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเพลง “Valerie” (ซึ่งต่อมา Amy Winehouse นำไป Cover จนโด่งดัง) และเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง “Why Won’t You Give Me Your Love?” แม้เขาจะลาออกจากวงไปในปี 2007 แต่เขายังคงเป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงอินดี้ของอังกฤษ.

โบคาน โชวดูรี มือกีตาร์ฝีมือดีที่เป็นกำลังสำคัญของวง The Zutons
ภาพ @Instagram
วง The Zutons
ภาพ @Handout
โบคาน โชวดูรี นักกีต้าร์ The Zutons
ภาพ @Wenn

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

