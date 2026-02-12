ข่าวดาราบันเทิง

สิ้นพระเอกดัง “เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค” ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 18:48 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:57 น.
106
สิ้นพระเอกดัง "เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค" ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ

“เจมส์ แวน เดอร์ บีค” พระเอก Dawson’s Creek เสียชีวิตในวัย 48 ปี หลังต่อสู้มะเร็งลำไส้

ดาวดับอีกรายด้วยมะเร็ง เจมส์ แวน เดอร์ บีค นักแสดงชื่อดังเจ้าของบทบาท “ดอว์สัน ลีรีย์” จากซีรีส์วัยรุ่นระดับตำนานยุค 90 อย่าง Dawson’s Creek ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 48 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3

คิมเบอร์ลี แวน เดอร์ บีค ภรรยาคู่ชีวิต ได้แจ้งข่าวร้ายผ่านทางอินสตาแกรมว่า สามีผู้เป็นที่รักได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา “เขาเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความกล้าหาญ ศรัทธา และความสง่างาม” เจมส์จากไปโดยทิ้งภรรยาและลูกๆ ทั้ง 6 คน (โอลิเวีย, แอนนาเบล, เอมิเลีย, เกว็นโดลิน, โจชัว และ เจเรไมอาห์) ไว้เบื้องหลัง

FILE – James Van Der Beek attends the FOX Winter Press Day in Los Angeles on Nov. 18, 2024. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

เจมส์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2023 หลังจากการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตามปกติ ซึ่งเขาตัดสินใจไปตรวจเพราะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย จากการกินกาแฟ เขาจึงลองงดใส่ครีม ตามด้วยงดกาแฟ แต่เมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงไปตรวจส่องกล้อง ซึ่งตอนนั้นเขายังมั่นใจว่าสุขภาพแข็งแรงดีมากเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ จนกระทั่งตื่นจากยาสลบแล้วหมอแจ้งข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็ง

พระเอกดัง ได้เก็บเรื่องนี้เป็นส่วนตัวมาระยะหนึ่ง ก่อนจะเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งในขณะนั้นเขายังแสดงความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการรักษา

เจมส์ แวน เดอร์ บีค แจ้งเกิดและโด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทนำในซีรีส์ Dawson’s Creek (1998-2003) ซึ่งครองใจวัยรุ่นทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Varsity Blues (1999) และซีรีส์ Don’t Trust the B—- in Apartment 23

ในช่วงท้ายของชีวิต เขาได้อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผ่านรายการ The Real Full Monty และเพิ่งมีผลงานซีรีส์ล่าสุดคือ Overcompensating รวมถึงซีรีส์ Elle (ภาคต้นของ Legally Blonde) ที่มีกำหนดฉายในปีนี้

FILE – James Van Der Beek arrives at the 71st Primetime Emmy Awards in Los Angeles on Sept. 22, 2019. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)
FILE – James Van Der Beek attends the Broadway opening night of “Girl From The North Country” in New York on March 5, 2020. (Photo by Greg Allen/Invision/AP, File)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีพลิก! ศาลยกฟ้อง รมต.ดัง อินเดีย พ้นมลทินข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อสารภาพกลางศาล &quot;กุเรื่องเอง&quot; เพราะโกรธที่ถูกตัดเงิน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! รมต.อินเดีย พ้นผิดข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อกลับคำ แต่งเรื่องเองทั้งหมด

34 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ก.พ. 69 แจกฟรีแนวทางลุ้นรับอั่งเปาเงินล้าน ฉลองวันตรุษจีน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/2/69 แจกฟรีแนวทางลุ้นรับอั่งเปาเงินล้าน ฉลองวันตรุษจีน 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นพระเอกดัง &quot;เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค&quot; ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ บันเทิง

สิ้นพระเอกดัง “เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค” ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Mishka Silva ลือรักใหม่ โทบีย์ แมกไกวร์ พระเอกสไปเดอร์แมน ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป mishka silva สาวน้อยวัย 20 ลือรักใหม่ พระเอกสไปเดอร์แมน อึ้ง อายุห่าง 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ใน กทม. น่าน และอุดรธานี วันที่ 22 ก.พ. 69 ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย กทม.-น่าน-อุดรฯ 22 ก.พ. 69 ยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่นับใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์&quot; อดีตหัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย ผู้ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกโรค ข่าว

ประวัติ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” อดีตหัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย ผู้ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกโรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแว่นเปิดหีบเลือกตั้ง เปิดใจขอโทษ ยันเจตนา ทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ล็อก ข่าวการเมือง

เปิดใจ สาวแว่นเปิดหีบเลือกตั้ง ขอโทษ ยันเจตนา ทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ล็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธาน กกต. พร้อมเลขาฯ แถลงด่วน สั่งรื้อนับคะแนนใหม่สนามปทุมธานี เขต 7 ทั้งสองระบบ ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ ปทุมธานี เขต 7 ยกชุด ทั้งแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ ตัวแทนขอโทษ หลังญี่ปุ่นโค้งรับความผิดปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวการเมือง

สรยุทธ ลองโค้งขอโทษแบบญี่ปุ่น เซเกือบล้ม แซวเจ็บ กกต.ไทยไม่ผิดให้โค้งทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! &quot;คุณหญิงสุดารัตน์&quot; ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดทางคนรุ่นใหม่สานต่อ ข่าวการเมือง

ด่วน! “คุณหญิงสุดารัตน์” ประกาศลาออก หัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วันจนเชื่อใจ ก่อนสูญเงินเกือบ 2 แสน บันเทิง

น้องชาย ใบเตย อาร์สยาม เสียรู้มิจฉาชีพ คุยลากยาว 3 วัน ก่อนหลงเชื่อโอนเงิน 2 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ ชวนประชาชนร่วมโหวตประชาพิจารณ์ร่างเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่ เศรษฐกิจ

3 วันสุดท้าย! สรยุทธ ชวนโหวต ประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฉบับใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว ข่าวการเมือง

กกต.ราชบุรี แจงปมคะแนน พรรคการเมืองหาย 90 คะแนน ยันแก้ไขตัวเลขถูกต้องแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งกำลังใจ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ตัดพ้อชีวิตนักกีฬา แฟนคลับรีบเตือนสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน ข่าวการเมือง

เทียบชัดๆ สถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 และ 69 ทั้ง สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ต่างกันแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่ อัปเดตล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินก่อน เช็กเงื่อนไขลงทะเบียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการขออนุญาตขายเทอริยากิ 1 ไม้ ที่ยุ่งยาก เศรษฐกิจ

เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลสุดอึ้ง “ไก่เทอริยากิ 1 ไม้” ต้องขอ 10 กระทรวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวมบทบรรณาธิการ ตั้งพาดหัวข่าวนี้ ให้มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม จำนวน 10 ตัวอย่าง เรียงลงมาเป็นข้อๆ ผู้ปกครองเล่านาที หนุ่มคลั่งวัย 18 ปี ชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะจบที่ใครโดนยิง ข่าว

ผวา มือยิงคลั่งชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้ จบที่ใครโดนยิง ก่อน นร. กรีดร้อง-เจ็บหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ร่วมซื้อบ้านได้กับคนนามสกุลเดียวกัน พี่น้อง พ่อแม่ คู่สมรส คู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีหลักฐานการอยู่ร่วมกันยืนยัน และคู่รัก LGBTQ+ เศรษฐกิจ

ซื้อบ้านหรือคอนโด กู้ร่วมกับใครได้บ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจยืนยันว่าไม่ได้ทำโทษนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในโรงเรียนพะตง ข่าว

ครูเจ โต้ข่าวลือตีศิษย์ทำโทษ ยัน สาเหตุหนุ่ม 18 บุกยิงโรงเรียนพะตง เพราะน้องสาวโดดเรียนบ่อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี บันเทิง

เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! กกต. นัดแถลงวันนี้ 17.00 น. นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด ข่าว

อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแจงปม “เขมนันท์” แย่งปืน จนท. ก่อนบุกจับตัวประกัน สั่งเอาผิด 3 ข้อหา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เศรษฐกิจ

“นายกฯ อนุทิน” โต้สื่อนอก ไทย “คนป่วยแห่งเอเชีย” ผลรัฐบาลที่แล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 18:48 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:57 น.
106
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีพลิก! ศาลยกฟ้อง รมต.ดัง อินเดีย พ้นมลทินข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อสารภาพกลางศาล &quot;กุเรื่องเอง&quot; เพราะโกรธที่ถูกตัดเงิน

คดีพลิก! รมต.อินเดีย พ้นผิดข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อกลับคำ แต่งเรื่องเองทั้งหมด

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ก.พ. 69 แจกฟรีแนวทางลุ้นรับอั่งเปาเงินล้าน ฉลองวันตรุษจีน 2569

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/2/69 แจกฟรีแนวทางลุ้นรับอั่งเปาเงินล้าน ฉลองวันตรุษจีน 2569

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ Mishka Silva ลือรักใหม่ โทบีย์ แมกไกวร์ พระเอกสไปเดอร์แมน

เปิดวาร์ป mishka silva สาวน้อยวัย 20 ลือรักใหม่ พระเอกสไปเดอร์แมน อึ้ง อายุห่าง 30 ปี

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ใน กทม. น่าน และอุดรธานี วันที่ 22 ก.พ. 69

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย กทม.-น่าน-อุดรฯ 22 ก.พ. 69 ยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่นับใหม่

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button