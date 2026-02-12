สิ้นพระเอกดัง “เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค” ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ

“เจมส์ แวน เดอร์ บีค” พระเอก Dawson’s Creek เสียชีวิตในวัย 48 ปี หลังต่อสู้มะเร็งลำไส้
ดาวดับอีกรายด้วยมะเร็ง เจมส์ แวน เดอร์ บีค นักแสดงชื่อดังเจ้าของบทบาท “ดอว์สัน ลีรีย์” จากซีรีส์วัยรุ่นระดับตำนานยุค 90 อย่าง Dawson’s Creek ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 48 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3
คิมเบอร์ลี แวน เดอร์ บีค ภรรยาคู่ชีวิต ได้แจ้งข่าวร้ายผ่านทางอินสตาแกรมว่า สามีผู้เป็นที่รักได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา “เขาเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความกล้าหาญ ศรัทธา และความสง่างาม” เจมส์จากไปโดยทิ้งภรรยาและลูกๆ ทั้ง 6 คน (โอลิเวีย, แอนนาเบล, เอมิเลีย, เกว็นโดลิน, โจชัว และ เจเรไมอาห์) ไว้เบื้องหลัง
เจมส์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2023 หลังจากการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตามปกติ ซึ่งเขาตัดสินใจไปตรวจเพราะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย จากการกินกาแฟ เขาจึงลองงดใส่ครีม ตามด้วยงดกาแฟ แต่เมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงไปตรวจส่องกล้อง ซึ่งตอนนั้นเขายังมั่นใจว่าสุขภาพแข็งแรงดีมากเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ จนกระทั่งตื่นจากยาสลบแล้วหมอแจ้งข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็ง
พระเอกดัง ได้เก็บเรื่องนี้เป็นส่วนตัวมาระยะหนึ่ง ก่อนจะเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งในขณะนั้นเขายังแสดงความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการรักษา
เจมส์ แวน เดอร์ บีค แจ้งเกิดและโด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทนำในซีรีส์ Dawson’s Creek (1998-2003) ซึ่งครองใจวัยรุ่นทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Varsity Blues (1999) และซีรีส์ Don’t Trust the B—- in Apartment 23
ในช่วงท้ายของชีวิต เขาได้อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผ่านรายการ The Real Full Monty และเพิ่งมีผลงานซีรีส์ล่าสุดคือ Overcompensating รวมถึงซีรีส์ Elle (ภาคต้นของ Legally Blonde) ที่มีกำหนดฉายในปีนี้
