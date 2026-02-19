ข่าวดาราบันเทิง

ย้อนภาพ พระเอกดังวัย 13 ปี หล่อคลาสสิก ขึ้นแท่นเบอร์ต้น กลับมาเป็นที่พูดถึง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 11:43 น.
110
เปิดภาพ แซม ยุรนันท์ วัย 13 ปี

ย้อนดูภาพ ‘แซม ยุรนันท์’ วัยหนุ่ม 13 ปี ฉายแววหล่ออมตะ ย้อนประวัติพระเอกดังยุคทอง ดาวรุ่งหนังกำแพงหัวใจสู่เส้นทางนักธุรกิจใหญ่ ก่อนเผชิญมรสุมคดีดิไอคอน

โลกออนไลน์แชร์ภาพเด็กหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาดี หลายคนเห็นแล้วชื่นชมว่ามีเสน่ห์มากจนเกิดความสงสัยว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือใคร ล่าสุดเฉลยคือ แซม ยุรนันท์ พระเอกคนดัง ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ภาพตอนอายุ 13 ปีลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Sam Yuranunt Pamornmontri ระบุแคปชั่นว่า “#อายุ13ค้าบ วันนี้มีแต่คนส่งรูปนี้มาให้ท้างวัน.. ไม่รู้เพราะอะไร?? เลยส่งต่อนะครับ จำไม่ได้แน่ว่าอายุเท่าไหร่ แต่ก็คงประมาณนี้แหล่ะครับ..#พอมีแววมั้ย จ้ะ!!” นอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยโพสต์ภาพตอนอายุ 18 ปี พร้อมแคปชั่นว่า “#เด็กหน้ามึนวันนั้น #อายุ18 #พอจะมีแววมั้ยครับ”

แซม ยุรนันท์ อายุ 13 ปี
ภาพจาก Facebook : Sam Yuranunt Pamornmontri

อย่างไรก็ดี ชื่อของ แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง กรณี พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำความเห็นแย้งเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้อง นายยุรนันท์ (บอสแซม) และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี (บอสมิน) ใน 5 ข้อหาหนัก หลังจากก่อนหน้านี้อัยการคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะมองว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวทั้งสองคนไปแล้ว

วานนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) มีความคืบหน้าสำคัญ อัยการสูงสุดส่งความเห็นชี้ขาดมายังสำนักงานคดีพิเศษ โดยเห็นด้วยกับอธิบดีดีเอสไอให้ดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองราย ขั้นตอนต่อไปอัยการคดีพิเศษจะนัดหมายแซมและมินมาพบ หากไม่มาตามนัด สำนักงานอัยการคดีพิเศษจะออกหนังสือให้ดีเอสไอนำตัวมาเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทันที

แซม ยุรนันท์ อายุ 18 ปี
ภาพจาก Facebook : Sam Yuranunt Pamornmontri

สำหรับ แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี เกิดวันที่ 2 มกราคม 2506 เป็นลูกชายของ พลโท ประยูร ภมรมนตรี และนางเรณู ภมรมนตรี มีพี่ชายคือ ยอดมนู ภมรมนตรี เรียจบชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้นศึกษาต่อด้านโฆษณาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

หนุ่มแซมศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เขาเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกวัย 18 ในปี 2524 เรื่องกำแพงหัวใจ รับบทเป็นน้องชายของ จารุณี สุขสวัสดิ์ จากนั้นเริ่มทำงานในวงการบันเทิงเต็มตัว ทั้งเล่นภาพยนตร์ ละคร ถ่ายแบบ และร้องเพลง

จากนั้นปี 2528 เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดของ พิศาล อัครเศรณี และรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องนางเสือดาว คู่กับ วรรณิศา ศรีวิเชียร พิศาลตั้งใจปั้นให้เป็นพระนางคู่ขวัญ หลังจากนั้นเขารับงานแสดงจำนวนมาก เคยให้สัมภาษณ์ว่าบางวันต้องวิ่งถ่ายงานถึง 3 เรื่อง

หลังทำงานในวงการบันเทิงกว่า 20 ปี เขาหันมาทำธุรกิจสุขภาพ เป็นกรรมการบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ให้บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด ของ วรัตน์พล วรัทย์วรกุล กระทั่งเกิดคดีความในปัจจุบัน

แซม ยุรนันท์-1แซม ยุรนันท์-2

