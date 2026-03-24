ข่าว

ได้คืนแล้ว “แพนด้า” สุนัขไซบีเรียน คนอุ้มขึ้นรถเผยเข้าใจผิดนึกว่าหมาหลง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 09:29 น.
โล่งอก! เจ้าของได้คืนแล้ว แพนด้า สุนัขไซบีเรียน คนอุ้มขึ้นรถเผยเข้าใจผิดนึกว่าหมาหลง ดูแลอย่างดี หายไป 6 วันยังอ้วนเหมือนเดิม

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือในการตามหาแพนด้า สุนัขไซบีเรียน สีขาวดำ เพศผู้ อายุ 7 ปี ถูกคนอุ้มขึ้นรถกระบะโดยเหตุเกิดที่สามแยกทางเข้าบ้านนาเยีย ม.6 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวทราบว่าเจ้าของได้แพนด้าคืนแล้ว ซึ่งจากการพูดคุยกับ น.ส.วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ หรือตาล ทำให้ทราบว่า ครอบครัวตนดูแลเจ้าแพนด้ามาตั้งแต่ยังเล็ก มีความผูกพันกับเขามาก และเจ้าแพนด้าจะติดคุณพ่อมากกว่า คนที่ติดต่อให้ไปรับเจ้าแพนด้ากลับคืน ในช่วงบ่าย ก็คือคนที่ขับรถกระบะสี่ประตู สีขาว เป็นผู้ชายอายุประมาณ 35 ปี 2 คน ที่อุ้มเจ้าแพนด้าขึ้นรถไป โดยเขาติดต่อไปทางเจ้าของแพนด้า แต่เจ้าของแพนด้าไม่ว่างเพราะติดงาน จึงประสานมาทางเพจให้ไปรับแทน โดยนัดรับกันที่ หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ตนและพ่อเลยขับรถตู้เล็กไปรับกลับมา เพราะเขาจำคุณพ่อและรถได้ เนื่องจากคุณพ่อขับรถตู้ไปรับเขาที่บ้านมาดูแลประจำ เมื่อกลับมาถึงก็ทำการอาบน้ำให้เจ้าแพนด้าจนหล่อเหมือนเดิม

โดยผู้ชาย 2 คน ที่อุ้มแพนด้าไปแล้วนำมาคืน ขอให้ทางเราไม่ออกชื่อและที่อยู่ ส่วนสาเหตุที่เขาอุ้มขึ้นรถไปที่บ้าน เนื่องจากนึกว่าเป็นหมาหลง จึงนำกลับบ้านเลี้ยงดูคู่กับหมาของพวกเขา ซึ่งเป็นหมาไซบีเรียนเหมือนกัน แต่เป็นเพศเมีย และเขาเป็นคนรักน้องหมามาก พร้อมกับให้เหตุผลว่า เป็นการเข้าใจผิดไม่ได้คิดที่จะลักขโมย แต่สงสารน้องที่วิ่งเล่นอยู่ริมถนนในช่วงกลางคืน กลัวถูกรถชนเอา และเจ้าแพนด้าก็ร่างกายปกติ หายไป 6 วัน ก็ยังดูอ้วนเหมือนเดิม แต่จะมีอาการเหงาอยู่บ้าง ทันทีที่แพนด้าเห็นคุณพ่อก็วิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ และเปิดประตูให้แพนด้าขึ้นรถกลับ และก็เป็นไปตามคลิป เมื่อเจ้าของแพนด้าเห็นเจ้าของ ก็วิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจจนน้ำตาไหลทั้งคนและหมา

ที่เขาเอาแพนด้ามาส่งคืนช้า เขาบอกว่าเพิ่งเห็นประกาศตามหาทางสื่อโซเชียล และสื่อทีวี จึงติดต่อนำมาคืนให้เจ้าของ ตอนที่อยู่ด้วยกันกับคนที่อุ้มไป เขาก็ดูแลอย่างดี พาออกไปเดินเล่นกับหมาของเขาทุกวัน แต่ตกกลางคืนแพนด้าก็จะหอน เพราะไม่เห็นเจ้าของ และเป็นนิสัยของไซบีเรียนด้วย และดูแพนด้ามีอาการเพลียๆ คงไม่ค่อยได้นอน เพราะคิดถึงเจ้าของ และนิสัยแพนด้าชอบติดสาว และบ้านคนที่อุ้มเขาไปก็เลี้ยงไซบีเรียนเพศเมีย คงทำให้เขาเล่นจนเหนื่อย และดูเพลียๆ หลังจากแพนด้าหายไปหลายวันทางเราก็ช่วยออกตามหาทุกวัน

