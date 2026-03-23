“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:11 น.
“ปู มัณฑนา” ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” โพสต์ชี้นำสังคมทำเสียชื่อเสียง ประกาศพร้อมพบอัยการ 26 มี.ค.นี้ ลั่นความจริงไม่ต้องสร้างภาพ

วันที่ 23 มี.ค. 2569 “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศเตรียมเดินทางเข้าพบอัยการ ณ ศาลอาญาธนบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน จากคลิป ปู มัณฑนา ระบุว่า

สืบเนื่องมาจากโพสต์ของ “ทนายตุ๋ย” พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ซึ่งเป็นทนายความของ หนุ่ม กรรชัย เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา ทนายตุ๋ยได้ไปที่ สน.ท่าข้าม จากโพสต์ระบุว่าเป็นการไปให้ข้อความเพิ่มเติม แล้วมีการกล่าวหา “ปู” ว่ากระทำความผิดซ้ำ ๆ และใช้ถ้อยคำว่า “ไปรับกรรม ไม่สำนึก ต้องขาดอิสรภาพ”

“ปูขอถามตรงนี้เลยนะคะ ทนายตุ๋ย ว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริง หรือว่าทนายตุ๋ยชี้นำสังคมคะ ว่าปูได้ประทำผิด ทั้ง ๆ ที่ศาลท่านยังไม่ได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดเลยนะคะ ว่าปูได้กระทำผิดนะคะ ตามหลักกฎหมายแล้วผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะ

และสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทนายตุ๋ยสื่อสารออกไปในลักษณะนี้นะคะ ดูเหมือนว่าปูได้ถูกกระทำความผิดไปแล้ว สังคมตัดสินปูไปแล้ว แบบนี้เข้าข่ายอะไรคะ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ หรือว่าทนายตุ๋ยกับ หนุ่ม กรรชัย ทำให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียงคะ”

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ สน.ท่าข้าม ได้ติดต่อไปยังทนายความของปู โดยบอกว่า วันที่ 26 มี.ค. 2569 นี้ เวลา 10.00 น. ปูจะต้องไปพบกับอัยการที่ศาลอาญาธนบุรี

ปู มัณฑนา กล่าวต่อว่า “ปูก็ไม่ทราบเหมือนกัน จริง ๆ แล้ว พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการไม่สั่งฟ้องปูได้ เพราะปูได้นำเอกสารหลักฐานเข้าไปให้พนักงานสอบสวนดูแล้วว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เป็นการฟ้องซ้ำซ้อนปูจริง ๆ นะคะ

แต่ไม่ทราบว่ามีการกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่า ผลถึงได้เป็นแบบนี้ พนักงานสอบสวนได้โทรมาหาทนายความของปูว่า มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวปูไปให้อัยการ ปูขอยืนยันว่า ปูจะไปนะคะ ไปด้วยความมั่นใจ และปูจะพูดกับท่านอัยการว่า ปูไม่ได้กระทำความผิดตามที่ นายกรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ กล่าวหาปูนะคะ”

ปู มัณฑนา เสริมว่า หากมีการสื่อสารใดที่ นายกรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย ทำให้ปูเสียหาย ปูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทิ้งท้ายว่า “ความจริงไม่ต้องสร้างภาพนะคะ แล้วเราจะได้เห็นกันค่ะว่าใครพูดจริง ใครพูดโกหก”

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เอย โต้มือที่ 3 ไฮโซอาร์ท เกรซ งง เคยเคลียร์ใจแล้ว ทำไมโดนโยนบาป

21 นาที ที่แล้ว
มนพร รายชื่อรมต ข่าวการเมือง

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

28 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เอย ธัญวรรณ&quot; ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง บันเทิง

ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

33 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

35 นาที ที่แล้ว
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ ข่าวอาชญากรรม

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

41 นาที ที่แล้ว
&quot;โน้ต ชาคริยา&quot; อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา บันเทิง

“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

46 นาที ที่แล้ว
บอสแซมบอสมิน สั่งฟ้องคดีดิไอคอน บันเทิง

ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เตรียมพบอัยการ ซัดแรง &quot;ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย&quot; ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 3,550 บาท สมาคมฯ ปรับ 106 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัว เศรษฐกิจ

อ่วมสงคราม ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัววูบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว ข่าว

คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู บันเทิง

เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่มอบตัวแล้ว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก ข่าวอาชญากรรม

โผล่มอบตัว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโผ 35 รายชื่อ ครม. สะเด็ดน้ำ “อนุทิน” ไร้ชื่อพรรคพลังประชารัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเสรี โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ข่าว

เชือดครูโหด! เทศบาลเมืองชลบุรีสั่งเด้งพ้นโรงเรียน เล็งให้ออกราชการไว้ก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

คู่เลือกยางรถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานและคุ้มค่าเงินมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กพท. วอนเที่ยวบินในประเทศ ลดราคา 30% รองรับประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% แบ่งเบาต้นทุนเดินทาง เศรษฐกิจ

ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% ช่วยคนเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บแพนด้า โอดพิษสงคราม ทำน้ำมันแพง ลามของใช้-อุปกรณ์แพทย์พุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แอน ทองประสม” เล่าประสบการณ์ลุย HYROX สุดเดือด ตั้งใจซ้อมตลอด 2 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กกพ. เตรียมเสนอทางเลือกค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 2569 อยู่ที่ 3.88-4.59 บาท รอลุ้นผล 25 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน ข่าว

สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครมอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ ข่าวต่างประเทศ

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนพร รายชื่อรมต

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
