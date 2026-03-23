“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง
“ปู มัณฑนา” ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” โพสต์ชี้นำสังคมทำเสียชื่อเสียง ประกาศพร้อมพบอัยการ 26 มี.ค.นี้ ลั่นความจริงไม่ต้องสร้างภาพ
วันที่ 23 มี.ค. 2569 “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศเตรียมเดินทางเข้าพบอัยการ ณ ศาลอาญาธนบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน จากคลิป ปู มัณฑนา ระบุว่า
สืบเนื่องมาจากโพสต์ของ “ทนายตุ๋ย” พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ซึ่งเป็นทนายความของ หนุ่ม กรรชัย เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา ทนายตุ๋ยได้ไปที่ สน.ท่าข้าม จากโพสต์ระบุว่าเป็นการไปให้ข้อความเพิ่มเติม แล้วมีการกล่าวหา “ปู” ว่ากระทำความผิดซ้ำ ๆ และใช้ถ้อยคำว่า “ไปรับกรรม ไม่สำนึก ต้องขาดอิสรภาพ”
“ปูขอถามตรงนี้เลยนะคะ ทนายตุ๋ย ว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริง หรือว่าทนายตุ๋ยชี้นำสังคมคะ ว่าปูได้ประทำผิด ทั้ง ๆ ที่ศาลท่านยังไม่ได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดเลยนะคะ ว่าปูได้กระทำผิดนะคะ ตามหลักกฎหมายแล้วผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะ
และสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทนายตุ๋ยสื่อสารออกไปในลักษณะนี้นะคะ ดูเหมือนว่าปูได้ถูกกระทำความผิดไปแล้ว สังคมตัดสินปูไปแล้ว แบบนี้เข้าข่ายอะไรคะ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ หรือว่าทนายตุ๋ยกับ หนุ่ม กรรชัย ทำให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียงคะ”
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ สน.ท่าข้าม ได้ติดต่อไปยังทนายความของปู โดยบอกว่า วันที่ 26 มี.ค. 2569 นี้ เวลา 10.00 น. ปูจะต้องไปพบกับอัยการที่ศาลอาญาธนบุรี
ปู มัณฑนา กล่าวต่อว่า “ปูก็ไม่ทราบเหมือนกัน จริง ๆ แล้ว พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการไม่สั่งฟ้องปูได้ เพราะปูได้นำเอกสารหลักฐานเข้าไปให้พนักงานสอบสวนดูแล้วว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เป็นการฟ้องซ้ำซ้อนปูจริง ๆ นะคะ
แต่ไม่ทราบว่ามีการกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่า ผลถึงได้เป็นแบบนี้ พนักงานสอบสวนได้โทรมาหาทนายความของปูว่า มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวปูไปให้อัยการ ปูขอยืนยันว่า ปูจะไปนะคะ ไปด้วยความมั่นใจ และปูจะพูดกับท่านอัยการว่า ปูไม่ได้กระทำความผิดตามที่ นายกรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ กล่าวหาปูนะคะ”
ปู มัณฑนา เสริมว่า หากมีการสื่อสารใดที่ นายกรรชัย กำเนิดพลอย และทนายตุ๋ย ทำให้ปูเสียหาย ปูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทิ้งท้ายว่า “ความจริงไม่ต้องสร้างภาพนะคะ แล้วเราจะได้เห็นกันค่ะว่าใครพูดจริง ใครพูดโกหก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี
- “ปู มัณฑนา” เดินหน้าฟ้องกลับ 4 คดีรวด ปมถูกพาดพิงออกสื่อ ลั่นเกมนี้คนละหมัด
- ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: