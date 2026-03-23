อ่วมสงคราม ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัววูบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:19 น.
สงครามอิหร่าน ตะวันออกกลาง ลามกระทบเมืองท่องเที่ยว ภูเก็ตสูญรายได้ท่องเที่ยวเดือน มีนาคม 5.5 พันล้านบาท คาดตลาดเช่าคอนโดระยะสั้นหดตัววูบ

สถานการณ์สงคราม ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 20 วัน ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในพื้นที่สู้รบเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างหนัก โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต แหล่งเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของไทย รองจากกรุงเทพ ล่าสุดทางภาคเอกชนได้ออกมาประเมินตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่น่าตกใจ คาดว่าเม็ดเงินจะหายไปจากระบบสูงถึง 5,500 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคมนี้เพียงเดือนเดียวครับ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้เฝ้าระวังสถานการณ์มาตั้งแต่วันแรกที่สงครามปะทุขึ้น ในสัปดาห์แรกคือกลุ่มสายการบินจากตะวันออกกลาง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 5-6% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่มาลงสนามบินภูเก็ต ได้หยุดชะงักและหายไปในทันที ส่งผลกระทบโดมิโนไปยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการประเมินร่วมกับผู้ประกอบการพบว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าพักลดลงไปถึง 6-10%

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ภูเก็ตสูญเสียรายได้มหาศาล ไม่ใช่แค่การหายไปของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเท่านั้น แต่หัวใจหลักคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งมักจะใช้สายการบินในตะวันออกกลางเป็นจุดแวะพัก เพื่อเดินทางมายังประเทศไทย

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้ากระเป๋าหนักที่มีกำลังซื้อสูงและมักจะพำนักพักผ่อนในภูเก็ตเป็นระยะเวลานาน (Long-stay) เมื่อเส้นทางบินสะดุด กลุ่มลูกค้าเกรดพรีเมียมนี้จึงหายไป ส่งผลให้รายได้รวมของการท่องเที่ยวหดตัวลงประมาณ 10%

หากมองในมุมของตัวเลขทางการเงินตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเห็นภาพความสูญเสียที่ชัดเจนขึ้นครับ เมื่อย้อนไปดูรายได้ของภูเก็ตในเดือนมีนาคมปี 2568 พบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงถึง 55,000 ล้านบาท

ดังนั้นเมื่อประเมินจากผลกระทบที่รายได้หดตัวลง 10% จึงคาดการณ์ได้ว่าในเดือนมีนาคมปี 2569 นี้ ภูเก็ตจะต้องสูญเสียรายได้ไปราว 5,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากดูภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงต้นปียังถือว่ามีฐานที่แข็งแกร่งอยู่ โดยสามารถกวาดรายได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมแล้วกว่า 190,000 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ภาคธุรกิจคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดว่าสงครามที่ยืดเยื้อจะฉุดรั้งตัวเลขในไตรมาสถัดไปมากน้อยเพียงใด

หากเราย้อนดูสถิติและเม็ดเงินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะพบว่ากำลังซื้อและกำลังเช่าจากชาวต่างชาติคือเส้นเลือดใหญ่ของภูเก็ต โดยสัดส่วนการครอบครองและเช่าพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติในภูเก็ตนั้นสูงถึงร้อยละ 60-70 ของตลาดรวม ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละปี เม็ดเงินจากการครอบครองและเช่าคอนโดมิเนียมทั่วประเทศจากชาวต่างชาติมีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาท (เฉลี่ยกว่า 44,000 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี) ซึ่งภูเก็ตคือหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่กวาดรายได้ก้อนนี้ไปอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าชาวยุโรปและรัสเซียที่นิยมมาเช่าบ้านพักตากอากาศหรือคอนโดมิเนียมแบบพำนักระยะยาว (Long-stay) ซึ่งสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าให้กับนักลงทุนได้สูงถึงร้อยละ 5-10 ต่อปี

หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการเช่าบ้านและคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติในภูเก็ตจะแสดงออกในสองมิติหลักอย่างชัดเจนครับ มิติแรกคือการหดตัวอย่างรุนแรงของตลาดเช่าระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งเป็นผลกระทบทางตรงจากการที่สายการบินตะวันออกกลางระงับเที่ยวบิน ดังที่ทราบกันดีว่าสนามบินในตะวันออกกลางเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องที่สำคัญที่สุดของชาวยุโรป เมื่อเส้นทางบินถูกตัดขาด ประกอบกับราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นจนดันต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินให้แพงขึ้นตาม จะทำให้กลุ่มผู้เช่าชาวยุโรปที่เคยวางแผนมาเช่าบ้านหนีหนาวในภูเก็ตเป็นเวลา 1-3 เดือน มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เจ้าของคอนโดมิเนียมและพูลวิลล่าในทำเลยอดฮิตอย่างย่านบางเทา กะมลา หรือป่าตอง ต้องเผชิญกับอัตราห้องว่างที่สูงขึ้น และอาจถูกบีบให้ต้องยอมลดราคาค่าเช่าลงเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าที่เหลืออยู่ ทำให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนเคยคาดหวังไว้หดตัวลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ในทุกวิกฤตมักจะมีมิติที่สองซึ่งเป็นโอกาสซ่อนอยู่เสมอ นั่นคือปรากฏการณ์ที่ภูเก็ตจะกลายเป็นสถานที่หลบภัยที่ปลอดภัย (Safe Haven) สำหรับกลุ่มมั่งคั่งครับ หากสงครามลุกลามจนสร้างความไม่ปลอดภัยในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางหรือยุโรปบางส่วน เราอาจได้เห็นความต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระดับบนพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คล้ายคลึงกับช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงระดับเศรษฐีต่างชาติจะต้องการย้ายครอบครัวหนีภัยสงครามมาพำนักระยะยาวแบบรายปี ซึ่งกลุ่มนี้พร้อมจะจ่ายค่าเช่าในราคาสูงลิ่วเพื่อเหมาพูลวิลล่าขนาดใหญ่ หรือบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติและศูนย์การแพทย์ เพื่อแลกกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว

นาย Simon E. ผู้บริหารฝ่ายนายหน้าขายหลักทรัพย์ ของ Fazwaz ประเทศไทย กล่าวว่า หากย้อนดูสถิติและเม็ดเงินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะพบว่ากำลังซื้อและเช่าพักอาศัยระยะยาวจากชาวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 60-70 ของตลาดรวม

เม็ดเงินจากการครอบครองและเช่าคอนโดมิเนียมทั่วประเทศจากชาวต่างชาติมีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาท (เฉลี่ยกว่า 44,000 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี) ภูเก็ตคือหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่กวาดรายได้ก้อนนี้ไปอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าชาวยุโรปและรัสเซียที่นิยมมาเช่าบ้านพักตากอากาศหรือคอนโดมิเนียมแบบพำนักระยะยาว สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าให้กับนักลงทุนได้สูงถึงร้อยละ 5-10 ต่อปี

หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการเช่าบ้านและคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติในภูเก็ต มิติแรกคือตลาดเช่าระยะสั้นถึงระยะกลางหดตัวอย่างรุนแรง

ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นจนดันต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินให้แพงขึ้นตาม จะทำให้กลุ่มผู้เช่าชาวยุโรปที่เคยวางแผนมาเช่าบ้านหนีหนาวในภูเก็ตเป็นเวลา 1-3 เดือน มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เจ้าของคอนโดมิเนียมและพูลวิลล่าในทำเลยอดฮิตอย่างย่านบางเทา กะมลา หรือป่าตอง ต้องเผชิญกับอัตราห้องว่างสูงขึ้น อาจถูกบีบให้ต้องยอมลดราคาค่าเช่าลงเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าที่เหลืออยู่ ทำให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนเคยคาดหวังไว้หดตัวลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มมั่งคั่ง หากสงครามลุกลามจนสร้างความไม่ปลอดภัยในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางหรือยุโรปบางส่วน เราอาจได้เห็นความต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระดับบนพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คล้ายคลึงกับช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงระดับเศรษฐีต่างชาติจะต้องการย้ายครอบครัวหนีภัยสงครามมาพำนักระยะยาวแบบรายปี

กลุ่มนี้พร้อมจะจ่ายค่าเช่าในราคาสูงลิ่วเพื่อเหมาพูลวิลล่าขนาดใหญ่ หรือบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติและศูนย์การแพทย์ เพื่อแลกกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

